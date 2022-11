First Sentier Investors obtient la certification B Corp First Sentier Investors (FSI), gestionnaire d'investissement mondial de premier plan, annonce aujourd'hui l’obtention de la certification B Corp (B Corporation), une certification mondiale octroyée aux entreprises répondant à des normes élevées en matière de performance sociale et environnementale, de transparence et de responsabilité.

Les entreprises certifiées B Corp sont des organisations à but lucratif qui démontrent leur engagement à construire une économie plus inclusive et durable.



Pour arriver à la certification, B Lab entreprend un ‘B Impact Assessment’, qui permet de mesurer les entreprises dans une série de catégories, notamment la gouvernance, les collaborateurs, la communauté, l'environnement et les clients. Le processus d'évaluation rigoureux mesure l'impact social et environnemental d'une entreprise en analysant les politiques internes, les partenariats, les résultats environnementaux, les contributions sociales, les mesures utilisées pour suivre l'impact et les méthodes employées pour s'assurer que son impact est positif.



Afin de recevoir cette certification, les entreprises doivent obtenir un score minimum de 80. First Sentier Investors a obtenu un score de 107,2 points.



Le CEO de FSI, Mark Steinberg, s'est félicité de cette certification qui vient appuyer l'engagement de l'entreprise pour devenir un acteur plus responsable :

« Nous reconnaissons un besoin croissant de créer un impact positif pour toutes nos parties prenantes, y compris nos clients, nos employés et la société en général, mais nous voulions un moyen de vérifier cet impact. La certification B Corp nous fournit ce cadre.



La certification signifie que nous faisons désormais partie d'une communauté d'entreprises ayant pour objectif commun de transformer les communautés dans lesquelles nous vivons et opérons au profit des personnes et de notre planète. La certification B Corp nous offre un point de différenciation important dans notre secteur et représente un engagement à respecter les normes les plus élevées en matière d'impact social et environnemental.



Grâce au processus de certification, nos opérations ont été rigoureusement évaluées afin d'obtenir l'assurance que notre entreprise fonctionne selon des normes élevées d'un point de vue environnemental, social et de gouvernance. Nous avons également été en mesure d'identifier les domaines dans lesquels nous pouvons nous améliorer », a-t-il déclaré.



Les entreprises certifiées B Corp sont évaluées tous les trois ans afin de vérifier qu’elles continuent de respecter les normes rigoureuses et évolutives.



firstsentier.com



À propos de First Sentier Investors

First Sentier Investors gère 137,2 milliards d'euros d'actifs (30 septembre 2022) pour le compte d'investisseurs institutionnels, de fonds de pension, de distributeurs de fonds, de plateformes d'investissement, de conseillers financiers et de leurs clients dans le monde entier.

La société opère en tant qu'entreprise de gestion d'investissement mondiale autonome avec des bureaux en Europe, en Amérique et en Asie-Pacifique. L'expertise de First Sentier Investors couvre une gamme de classes d'actifs et de secteurs d'investissement spécialisés, axés sur la réussite d'investissements durables basés sur des principes d'investissement responsable.

Anciennement connue sous le nom de First State Investments, la société a été rachetée à la Commonwealth Bank of Australia en août 2019 par Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, une filiale à part entière de Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.

www.firstsentierinvestors.com



A propos de B Lab/B Corp

B Lab est le réseau à but non lucratif qui, depuis 2006, transforme l'économie mondiale au profit de tous les individus, des communautés et de la planète. En vérifiant et en certifiant les entreprises ou "B Corps" qui répondent à des normes élevées de performance sociale et environnementale, de responsabilité et de transparence, le mouvement crée une économie plus inclusive, équitable et régénératrice capable de relever les défis les plus critiques de la société.

www.bcorporation.fr





Informations importantes

Au Royaume-Uni, émis par First Sentier Investors (UK) Funds Limited qui est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority (numéro d'enregistrement 143359). Siège social Finsbury Circus House, 15 Finsbury Circus, Londres, EC2M 7EB numéro 2294743.

Dans l'EEE, émis par First Sentier Investors (Ireland) Limited, qui est autorisé et réglementé par la Banque Centrale d'Irlande. First Sentier Investors (Ireland) Limited est enregistrée en République d'Irlande sous le numéro 629188. Siège social : 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande.

Ailleurs, émis par First Sentier Investors International IM Limited qui est autorisé et réglementé au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority (numéro d'enregistrement 122512). Siège social : 23 St. Andrew Square, Edinburgh, EH2 1BB numéro SCO79063.

Les entités de First Sentier Investors mentionnées dans ce document font partie de First Sentier Investors, membre de MUFG, un groupe financier mondial. First Sentier Investors comprend un certain nombre d'entités dans différentes juridictions. MUFG et ses filiales ne garantissent pas la performance des investissements ou des entités mentionnées dans ce document, ni le remboursement du capital. Les investissements auxquels il est fait référence ne sont pas des dépôts ou autres engagements de MUFG ou de ses filiales, et sont soumis au risque d'investissement, y compris la perte de revenu et de capital investi.



------------------------------------------------------------------------



