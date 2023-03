Finyear s'associe au premier événement WEB3 à Lille

Metaverse, Blockchain, Crypto, NFT, réalité virtuelle, intelligence artificielle… Le web3 prend peu à peu d'assaut l'univers numérique. Afin de contribuer à éclairer les sujets touchant à ces technologies, la société Metagellan, basée à Blanchemaille by Euratechnologie à Roubaix, est heureuse de vous annoncer l’organisation de Web3Lille, premier salon des Hauts-de-France dans ce domaine.50 stands, 6 conférences, 30 workshopsVitrine de cette révolution en marche, cet événement prendra place le 13 avril dans l'Atrium d’Euratechologies de Lomme. Professionnels, étudiants, passionnés, et ceux qui souhaitent en savoir plus sur le monde de demain et sur l'avenir d'Internet seront comblés : 50 stands sont mis à disposition des professionnels du web2, du web3 et de la tech sur 20 000 m² de surface.L’entrée est n'est qu'à 3 euros pour les frais de billetterie afin de susciter l’envie de découverte auprès du grand public.Une convention en simultanée dans le métaversePour mieux comprendre les usages concrets dans ce secteur, plusieurs surprises attendent les visiteurs lors de cette première édition. Cette convention sera accessible en simultanée dans nos locaux virtuels dans le #metaverse. Il sera possible d’y retrouver les jumeaux digitaux d’environ 50 stands exposants.Crypto tireuse à bière et concert d’un DJ internationalLors de ce rendez-vous, vous pourrez d'accéder aux stands, ainsi qu’aux 6 conférences et aux 30 workshops prévus. En plus d’une crypto tireuse à bière et de deux food-trucks, le concert d'un DJ français international (DJ Bufalo) parachèvera cette journée.Les stands de ce salon sont construits et imprimés localement.Organisé en partenariat avec de nombreux acteurs locaux (La-mine, Euratechnologies, MEDEF Lille Métropole, Bpifrance, Métropole européenne de Lille, La French Tech Lille), l’objectif de ce salon est également de fédérer tout l’écosystème régional autour d’un projet amené à se reproduire chaque année.Historiquement spécialisée dans la gestion et l’exposition d’objets d’art et de collection, les domaines d’activités de cette entreprise se multiplient avec l’intérêt croissant des marques pour le metaverse. Metagellan est une plateforme facilitant l’accès au metaverse. Cette société, basée à Blanchemaille by Euratechnologie à Roubaix, elle offre une solution clé en main pour les professionnels (art, NFT, mode, luxe, retail...) permettant d’explorer les différentes facettes des metaverses et de les accompagner dans leur transition digitale vers le Web3.Afin d’accélérer le développement de son activité, Metagellan a récemment levé (janvier 2023) 1 million d’euros en Seed auprès de business angels, de son partenaire bancaire CIC et de la BPI. Originalité de cette levée de cette campagne de financement : une partie du montant a été levée grâce à la plateforme Kriptown, sur un principe de tokenisation d’actifs permettant à 76 “petits” investisseurs de participer à partir de 1 euro. Ce financement vise à permettre à la société de doubler la taille de ses effectifs à court terme en recrutant des profils spécialisés dans le web3, le metaverse et la modélisation 3D.