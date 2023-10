Accueil Envoyer Imprimer Partager Fintech for Tomorrow : L'institut de la Finance Durable dévoile ses lauréats 2023 À l’occasion de la French Fintech Week, l’Institut de la Finance Durable a décerné les prix du Challenge Fintech for Tomorrow ce lundi 9 octobre. L’appel à projets, référence en matière d’accompagnement et de valorisation des fintechs vertes et durables, a pour la 6e année consécutive récompensé 5 projets innovants dont les activités soutiennent la transformation des pratiques du secteur financier et / ou la réorientation des flux vers une économie durable, juste et inclusive.





Le Prix « Graine », valorisant les projets en phase d’idéation et de création. Ce prix a été attribué à EverSea. Cette plateforme dédiée à 100% aux océans pour le financement et l’évaluation, grâce à la blockchain, de projets dédiés à la réduction d’impact sur le milieu marin reçoit un prix de 30 000 euros et bénéficiera d’une Masterclass avec Seabird Impact, ainsi que d’un diagnostic Impact BPI France.



Le Prix « Jeune Pousse », qui a pour objectif d’accompagner les entreprises en phase d’amorçage, a été remporté par ValueCo, la première solution SaaS pour collecter les opinions ESG propriétaires des investisseurs et fournir des analyses anonymisées aux gestionnaires d’actifs, aux investisseurs institutionnels et aux entreprises. Elle reçoit un prix de 25 000 euros et bénéficiera d’une Masterclass avec SeaBird Impact, un diagnostic Impact BPI France, un accompagnement du cabinet de conseil Ailancy ainsi qu’une adhésion à Finance Innovation.



Le Prix « Arbre », soutenant les entreprises qui cherchent à se déployer à grande échelle, a été décerné à Atekka, qui propose des produits d’assurance sur-mesure aux professionnels agricoles non assurés afin de les accompagner dans leur transition et de protéger notre souveraineté alimentaire. Elle reçoit la somme de 20 000 euros, et bénéficiera d’une Masterclass avec SeaBird Impact, un diagnostic Impact BPI France, un accompagnement du cabinet de conseil Ailancy, une adhésion à Finance Innovation ainsi qu’un soutien de Finance Montreal.



Outre les prix « Graine », « Jeune pousse » et « Arbre », des Coups de Cœur ont été décernés par France Assureurs à EverSea ; Société Générale à Altitude (le one-stop-shop qui rend accessible aux acteurs du Private Equity le meilleur des données d’AXA sur le climat, le carbone et la biodiversité) et le Climate Finance Fund à Joltee (l’assurance nouvelle génération dédiée aux conducteurs de véhicules électriques). L’Institut de la Finance Durable était accompagné cette année d’une vingtaine de partenaires pour soutenir le développement de projets innovants contribuant à la transformation de la finance.



Enfin, les 11 finalistes, parmi lesquels figurent aldatoo, Climate Dividends, finres, Shango, Simpl et Tudigo bénéficieront d’une adhésion gratuite d’un an aux associations de la place financière de Paris, d’une masterclass sur le financement des projets à impact par BNP Paribas ainsi que d’un accès à ChangeNOW 2024. Ils pourront aussi bénéficier des actions de réseaux et de communication organisées par l’IFD.



Cécile Goubet, Directrice Générale de l’IFD, souligne : « Les innovations portées par les fintechs ouvrent des voies intéressantes pour mesurer et favoriser les investissements aux impacts positifs pour la société sur le long terme. Le challenge fintech est un véritable levier pour donner de la visibilité à ces acteurs, contribuer à leur essor et répondre de la façon la plus pertinente possible aux défis multiples de la révolution écologique que nous devons mener collectivement. »



Partenaires du Challenge : ADEME, AFG, Ailancy, BNP Paribas Act for Impact, BPIFrance, ChangeNOW, EcoLab, Climate Finance Fund, Finance Innovation, Finance Montréal, France Assureurs, France Fintech, Greentech Innovation, La Banque Postale Asset Management, La Place Fintech, Liberté Living Lab, Monetary Authority of Singapore, Paris & Co, PEXE, Platform 58, SeaBird Impact, Start Up Engagée, Techstars, Willa



Partenaires média : Maddyness, Mind Fintech, Novethic



À propos de l’IFD :

Créé en octobre 2022, l’Institut de la Finance Durable, branche de Paris EUROPLACE, a pour objectif de coordonner, fédérer et accélérer l’action de la Place financière de Paris pour la réalisation de la transition écologique et la transformation de l’économie vers un modèle bas-carbone et inclusif, aligné avec les objectifs de l’Accord de Paris et les Objectifs du développement durable. Il rassemble l’ensemble des acteurs privés, publics et institutionnels de la Place de Paris et porte les positions de la Place au plan européen et international. L’Institut de la Finance Durable est présidé par Yves Perrier.

Institut de la Finance Durable

