Fingreen AI lève 1 million d'euros pour sa solution ESG numérique

« Nous sommes immensément fiers de faire partie du voyage de Fingreen Al. FINGREEN s'appuie sur un cas d'utilisation solide pour l'application de l'IA dans le cadre de la finance durable. Le moment ne pourrait pas être mieux choisi et leur dévouement et leur innovation s’alignent sur notre vision de susciter un changement positif. Nous sommes également heureux de participer, en tant qu'utilisateurs et investisseurs, à leur croissance continue et aux contributions qu'ils apporteront pour lutter contre les méthodologies de greenwashing et de boîte noire dans le reporting ESG » - Bastian Larsen PDG de Blackwood VC.



FINGREEN AI est une solution de reporting et d'analyse ESG pour les marchés financiers privés. La solution collecte, centralise et rend compte efficacement des données ESG, aidant ainsi les entreprises, les investisseurs et les prêteurs à atteindre leurs objectifs de développement durable et leurs obligations de reporting.



Sa solution SaaS répond aux enjeux des acteurs financiers privés qui doivent améliorer leurs systèmes de mesure ESG conformément à la nouvelle réglementation européenne. Le marché des logiciels ESG est estimé à plus d'un milliard d'euros et est en croissance de 22% YTY.



FINGREEN AI a été fondée en 2022 par Louis Frank, CEO (HEC Paris), et rejoint par Sébastien Peterson, CTO (ex-Google) et Nick Inge, COO (ex ANZ) ainsi que Linda Doutch, ESG Lead (ex Deloitte/ex BNP Paribas). Après avoir lancé sa plateforme SaaS en mai 2023, FINGREEN AI va poursuivre son développement dans les prochains mois selon 3 axes stratégiques :



- L'Equipe : Le recrutement de 7 nouveaux talents pour renforcer les capacités techniques, réglementaires et commerciales

- L'Innovation : Le développement de nouvelles fonctionnalités techniques et de modèles d'IA explicables

- La Consolidation Européenne : Nouveaux objectifs business dans les principaux pays européens ainsi que l'intégration des normes internationales dans leur plateforme SaaS



« En Europe et dans de nombreuses autres régions du monde, les réglementations régissant le reporting ESG deviennent de plus en plus complexes pour les acteurs financiers. C'est une évolution positive pour nous, car elle impose de nouvelles normes obligeant les entreprises à divulguer des informations détaillées sur l'impact environnemental de leurs portefeuilles. " Cela crée automatiquement une nouvelle demande pour des solutions de reporting ESG fiables, transparentes et conformes. C'est là que nous intervenons ", déclare Louis Frank, PDG , ajoutant : " Notre levée de fonds va nous permettre d'accélérer le déploiement de notre solution, notamment en Europe où le SFDR/CSRD/lSSB et d’autres imposent aux entreprises de nouvelles normes strictes de reporting ESG. »



FINGREEN AI a développé une solution SaaS de mesure de l'impact ESG des actifs privés, conçue pour aider les acteurs financiers à mieux comprendre la performance ESG de leurs investissements et à atteindre leurs objectifs de développement durable. FINGREEN AI aide ses clients à intégrer le développement durable tout au long de leur processus d'investissement ou de crédit (due diligence, reporting, suivi et optimisation des KPI ESG, etc.).



Piliers organisationnels :



- L' Innovation : la plateforme facilite la collecte, l'analyse et le reporting des données, permettant aux entreprises d'économiser du temps et des ressources. Les modèles d’IA développés permettront une automatisation et une plus grande fiabilité dans la mesure de l’impact.

- Le Sur-mesure : les solutions ESG sont personnalisables et basées sur le secteur, la taille, la zone géographique et les objectifs de développement durable de l'entreprise.

- La Transparence : les modèles d'IA explicables et son référentiel open source garantissent la traçabilité et l'auditabilité des données, encourageant les investissements dans des activités durables, tout en renforçant la protection des investisseurs.



L’objectif pour les entreprises est de générer différents rapports ESG en fonction de réglementations/besoins spécifiques de manière transparente et optimisée. FINGREEN AI est convaincu que la production de rapports ESG contenant des données fiables et précises permettra aux investisseurs de prendre des décisions éclairées.