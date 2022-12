Finery Markets lève 5,5M$ dans le cadre d'un premier cycle de financement pour accélérer l'adoption des crypto-monnaies par les institutions Finery Markets, une place de marché électronique multi-courtiers de premier plan pour les participants institutionnels et un fournisseur de solutions de négociation pour les marchés cryptographiques, a annoncé aujourd'hui avoir réalisé un cycle de financement initial de 5,5 millions de dollars. Ce cycle de financement constitue le premier financement extérieur de l'entreprise.

Le cycle de financement a été dirigé conjointement par G1 Ventures, gumi Cryptos et Shima Capital. Des investisseurs tels que Communitas Capital, DV Chain, GravityX, Unlimint, Daedalus Angels, oneAlpha, Floating Point Group et d'autres leaders du secteur ont également participé à ce cycle de financement.



Konstantin Shulga, cofondateur et PDG de Finery Markets, a déclaré : « Exploitant la première place de marché institutionnelle multilatérale du monde de la crypto-monnaie, notre objectif est d'établir les meilleures pratiques en matière de négociation, de gestion des risques et de normes opérationnelles applicables à la crypto-monnaie. Nous estimons que notre rôle est fondamental pour la maturation de l'infrastructure du marché, qui permet aux marchés d'être plus efficaces et durables. En tant que place de marché, nous nous sommes efforcés d'attirer un ensemble diversifié d'investisseurs de premier plan représentant des fonds Web3, des partenaires stratégiques et des sociétés de capital-risque traditionnelles, dirigés par des vétérans du secteur commerce électronique.



Je crois que les actifs numériques doivent devenir une classe d'actifs de premier plan au niveau mondial. La structure du marché doit répondre à l'évolution des besoins. Notre mission est de combler les lacunes en matière de transparence et de solutions technologiques en apportant une infrastructure de pré-négociation, de négociation et de post-négociation de niveau institutionnel à un large éventail d'acteurs du marché. Nous les aidons à automatiser leurs opérations tout au long du cycle de vie des transactions et à accroître la rentabilité de leurs activités. »



Créée en 2019, Finery Markets permet à plus de 70 entreprises travaillant avec des actifs numériques à l'échelle internationale d'avoir accès à des pools de liquidités profonds offerts par les principaux fournisseurs de liquidités mondiaux. La fonctionnalité pré-négociation et post-négociation de la plateforme fournit aux clients des renseignements sur les prix, une transparence totale des transactions, une flexibilité de règlement, un contrôle des risques de marché et de contrepartie et des outils de reporting.



Ce cycle de financement fait suite à la forte croissance de la plateforme qui dispose d'une base de clients diversifiée - des processeurs de services de paiement aux plateformes de détail en passant par le sell-side institutionnel - et qui a été réalisée avec un budget réduit. La plateforme a connu une augmentation des revenus de 12 fois en 2021 et a poursuivi sa croissance en 2022 malgré les conditions difficiles du marché.

Commentant l'opération, Rui Zhang, cofondateur et associé directeur de gumi Cryptos Capital a déclaré : « Comme nous l'avons observé dans le monde du TradFi, la majorité des transactions sont en fait réalisées via le marché de gré à gré, plutôt que par les échanges. Nous pensons qu'il en sera de même pour le marché des crypto-monnaies. En tant que lieu d'exécution multi-courtiers, Finery est en mesure de fournir une opération de négociation beaucoup plus efficace, un coût d'exécution plus faible et un contrôle de compensation plus sûr pour les utilisateurs institutionnels. Nous sommes ravis de soutenir la vision de Finery. »



Arseny Klekovkin, associé directeur de G1 Ventures a ajouté : « Nous avons suivi le développement de Finery peu après sa création et nous ne pouvons que saluer l'agilité et l'évolution de l'équipe, ainsi que la validation impressionnante d'un modèle commercial axé sur les institutions et conforme à la réglementation. L'équipe a placé la philosophie du P2P et de la place de marché au cœur de Finery dès le début et actuellement, elle devient plus que jamais pertinente pour toute entreprise qui utilise des actifs numériques. Les événements récents et les échecs des connexions centralisées et des places de marché soulignent les avantages fondamentaux de Finery et soutiendront sa croissance, même face à des marchés difficiles. Je me réjouis à l'idée de travailler avec Ilya et Konstantin pour permettre à Finery de poursuivre son succès. »



Yida Gao, associé directeur général de Shima Capital a déclaré : « Nous avons eu le plaisir de découvrir la plateforme Finery Markets au cours de l'année dernière, car plusieurs sociétés du portefeuille et partenaires de Shima utilisent déjà ce système. Nous avons été très impressionnés non seulement par la plateforme d'exécution des transactions de niveau 1, mais aussi par la grande intégrité et l'accent mis par l'équipe de Finery, qui illustre le type de gestion que nous aimons soutenir dans les marchés baissiers. Compte tenu de la récente volatilité du marché et des implosions dans notre espace, les institutions feront moins confiance aux échanges centralisés, ce qui confère à Finery - un modèle sans garde qui n'exige pas des institutions qu'elles fassent confiance à un tiers pour leurs pièces - un avantage durable. »



À propos de Finery Markets

Finery Markets est une place de marché électronique multi-courtiers de gré à gré de premier plan destinée aux participants institutionnels et un fournisseur de solutions de négociation pour les marchés cryptographiques. Au service des clients depuis 2019, Finery Markets fournit des solutions tout au long du cycle de vie des transactions. La plateforme est également disponible en tant que solution en marque blanche pour les courtiers de premier plan, les bureaux OTC et les bourses désireux de développer et d'étendre une activité client à faible contact. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://finerymarkets.com/



