Finastra lance Finastra ESG Service Pour aider les banques dans la gestion des crédits bancaires durables, Finastra lance Finastra ESG Service. Disponible en mode SaaS (software as a service), Finastra ESG Service permet aux banques de déployer rapidement des solutions de crédits bancaires durables complètes et flexibles. Ces dernières sont conçues en collaboration avec les banques de prêts ESG (Environnement, Social et Gouvernance).





Les crédits bancaires durables s’appuient sur des structures de tarification complexes et des éléments variables qui nécessitent un suivi régulier pour assurer leur conformité aux objectifs du contrat. Ces opérations, lorsqu’elles sont effectuées manuellement, mobilisent des ressources importantes et présentent des risques accrus, ce qui freine les démarches des banques.



En intégrant une solution automatisée pour gérer l’évolution des performances et de la tarification ESG, elles peuvent déployer des offres de crédits bancaires durables efficacement et à grande échelle, tout en minimisant les risques liés aux processus manuels.



Dans un contexte d’essor de la finance verte axée sur les critères ESG, le volume de transactions lié aux crédits bancaires durables a considérablement augmenté ces dernières années. Après avoir atteint un pic de 1,6 milliard de dollars en 2021, le secteur a bien résisté en 2022, et ce, malgré un contexte économique difficile et une baisse d’activité sur les marchés de capitaux (toutes classes d’actifs confondues).



« L’évolution de l’état d’esprit des parties prenantes de l’entreprise, des investisseurs, des clients et des collaborateurs, pousse les banques à adopter des business modèles plus durables et stimule la demande de crédits bancaires durables. », explique Simon Thorogood, Senior Director, Corporate and Syndicated Lending chez Finastra.

« À la clé, de nouvelles sources de revenus potentiels et l’opportunité d’asseoir leur leadership sur ce secteur, car les emprunteurs ont un fort besoin d’accompagnement dans leurs stratégies ESG. À cet égard, Finastra ESG Service constitue une solution adaptée, transparente et automatisée pour gérer la performance et la tarification ESG et proposer une expérience client plus fluide. »



« De plus, avec une réglementation ESG complexe et en constante évolution, disposer d’une base de données centralisée aide les banques à répondre à leurs obligations de reporting de manière efficace et pertinente. ».





Disponible dans le cloud en mode SaaS, Finastra ESG Service est une application spécialement conçue pour la tarification des crédits bancaires durables qui s’appuie sur des APIs (interface de programmation d'application) ouvertes. Elle offre ainsi un haut degré de flexibilité permettant de prendre en charge des structures de transactions variées, mais aussi d’intégrer des fonctionnalités et des applications tierces.



Elle permet également d’ajouter des éléments de tarifications supplémentaires, au-delà des intérêts et des frais courants, et de prendre en charge plusieurs systèmes de traitement des transactions nécessitant des ajustements de la tarification des prêts.



Grâce au suivi automatisé de la performance ESG et des marges associées - qui peuvent être fléchées directement vers les systèmes de gestion les plus pertinents grâce aux API – Finastra ESG Service apporte des avantages significatifs à travers le middle et le back office, y compris aux gestionnaires de crédit, aux emprunteurs et aux coordinateurs du développement durable.



À propos de Finastra :



Pour plus informations,

finastra.com.



