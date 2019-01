Financement du MBO du groupe Mathevon, CMS Francis Lefebvre Avocats conseil des prêteurs

Le financement bancaire de l'opération a été arrangé par CIC Lyonnaise de Banque et Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.



L'équipe de CMS Francis Lefebvre Avocats, qui conseillait Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Banque Palatine, Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, BNP Paribas et CIC Lyonnaise de Banque en leur qualité de prêteurs, était constituée de Benjamin Guilleminot, avocat counsel et Sadri Desenne-Djoudi, avocat, sur les aspects financement.



Le groupe Mathevon et les investisseurs étaient conseillés par Fidal avec Stéphanie Prudhon, Guillaume Ansaloni, Antoine Jouhet et Benjamin Lichtle, avocats associés et Elodie Blacher, avocat.



