Finance Innovation, en partenariat avec pierrepapier.fr, inaugure la première édition de « Real Estate Day ».

Quelles solutions pour faciliter la gestion d’actifs immobiliers? Quelles sont les attentes des épargnants? L’Immobilier va-t-il basculer dans le métaverse? Open Banking et Immobilier, l’émergence de nouveaux services…



Voici certaines des thématiques abordées jeudi 26 janvier au cours de cette journée de conférences.

En plus d’adresser la plupart des questions liées à la durabilité, ce premier Real Estate Day fera la part belle à l’innovation.



« L’innovation est naturelle dans le secteur de l’immobilier qui doit constamment s’adapter à de nouvelles conjonctures économiques, des marchés et des usages. Les Proptechs transforment les métiers de l’immobilier grâce au digital et aux nouvelles technologies. En France, elles ont levé un total de 503m€ en 2019 et 282m€ en 2020 pendant la pandémie contre 15m€ en 2015, preuve de l’essor de cette filière pendant ces dernières années. » détaille José Baez, responsable de la filière immobilier chez Finance Innovation.

Rendez-vous jeudi 26 janvier 2023, à partir de 9h et jusqu’à 17h30 au 151, rue Saint-Honoré – Paris.



Plus d’informations :

https://finance-innovation.org/real-estate-day/



À propos de FINANCE INNOVATION :

FINANCE INNOVATION, créé par l’Etat et sous l’impulsion de la Place financière de Paris en 2007, est un Pôle de compétitivité mondial, d’intérêt général, tiers de confiance pour ses membres et son écosystème. Il est dédié à l’accompagnement et à la croissance des projets innovants pour la compétitivité et la transformation digitale et durable de l’industrie financière française et pour la création d’emplois, en France et à l’international. Fort d’un réseau de plus de 600 membres (Pouvoirs publics, Collectivités territoriales, Grandes entreprises, TPE/PME, Startups, Fintechs, Académiques, etc.), Finance Innovation fédère un écosystème large à travers 6 filières stratégiques : Banque, Assurance, Gestion d’Actifs, Gestion et finance d’entreprise, Immobilier/Smart City, Finance durable et solidaire. FINANCE INNOVATION labellise des projets innovants en vue de les accompagner dans la structuration de partenariats commerciaux et capitalistiques. Plus de 600 projets aujourd’hui ont été labellisés et ont bénéficié de financements publics. www.finance-innovation.org,