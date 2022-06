Fiducial Legal By Lamy aux côtés du Groupe CARDINAL Le cabinet d’avocats FIDUCIAL LEGAL BY LAMY accompagne les actionnaires du Groupe CARDINAL dans le cadre de son rapprochement avec le Groupe EAGLESTONE.

CARDINAL, groupe de promotion immobilière, de gestion et d’investissement nationalement reconnu en particulier grâce à des réalisations emblématiques situées notamment dans le quartier de Confluence à Lyon ou telles que les sièges sociaux de Véolia, d’Akka Technologies, d’Euronews, ou encore plusieurs hôtels Mama Shelter, s’est récemment rapproché du Groupe EAGLESTONE, groupe de promotion et d’investissement immobilier présent en France, en Belgique et au Luxembourg, pour constituer un conglomérat représentant plus de 800 millions d’euros de chiffre d’affaires en Europe, lequel prévoit rapidement d’atteindre le seuil d’un milliard d’euros.



Cette opération, intermédiée par Edmond de Rothschild Corporate Finance et restant soumise à l’approbation de l’Autorité de la concurrence, devrait permettre au nouveau Groupe de renforcer sa position en tant qu’acteur majeur européen du secteur avec un fort potentiel de croissance, et ce, grâce à l’adjonction de synergies et d’activités complémentaires tant d’un point de vue géographique que sectoriel.



Par cette opération, FIDUCIAL LEGAL BY LAMY conforte son positionnement d’intervenant de premier plan dans le cadre des opérations de fusions-acquisitions et confirme son expertise dans le domaine des transmissions d’entreprises transfrontalières.



Intervenants :



Conseils juridiques du Groupe CARDINAL : FIDUCIAL LEGAL BY LAMY avec Eric Baroin, Julien Gruys et Elodie Patel (Equipe Corporate M&A).



Conseil financier du Groupe CARDINAL : Edmond de Rothschild (Julien Béraud, Aurélien Bouvier, Aude-Amel Cheraitia, Hamza El Abboubi).



Conseils juridiques d’EAGLESTONE : LAMARTINE CONSEIL (Cédric Sapède, Gibril Doubi, Salomé Bassoults).



A propos de Fiducial Legal By Lamy – http://www.fiducial-legal.com

Le cabinet FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, anciennement LAMY & ASSOCIÉS, a été fondé en 1965 et couvre les différents domaines du droit des affaires tant en conseil qu’en contentieux. Il réunit plus de 60 avocats à Lyon et à Paris, dont 21 associés. En 2016, le cabinet LAMY & ASSOCIES a rejoint la branche Droit de FIDUCIAL(1). Il est également membre du réseau international TERRALEX.



(1) : Leader des services pluridisciplinaires, FIDUCIAL accompagne chaque jour les petites entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs pour qu’ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier. Aujourd’hui, près de 332 000 clients font confiance aux Experts FIDUCIAL dans les domaines du droit, de l’audit et du commissariat aux comptes, de l’expertise comptable, de la banque, du conseil financier, de l'immobilier, de l’informatique, de la sécurité et du monde du bureau. Animée par l’esprit entrepreneurial affirmé de Christian Latouche, son fondateur et actuel Président, et affichant une politique de croissance ininterrompue depuis plus de 50 ans, FIDUCIAL est présente dans 78 pays avec 19 600 collaborateurs qui réalisent un chiffre d’affaires de 1,830 milliard de dollars. En Europe, FIDUCIAL a bâti un maillage territorial inégalé avec 15 300 collaborateurs présents dans 830 agences, pour un chiffre d’affaires de 1,240 milliard d’euros.



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Klasha Closes A $4.5M Seed Fundraise, With An Additional $2M Raised Coinhouse lève 40M€ et ancre son positionnement de 1ère cryptobanque européenne Renforcer les chaînes d'approvisionnement dans un monde incertain