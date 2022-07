Fiducial Legal By Lamy aux côtés des actionnaires du Groupe WiiSmile Le cabinet d’avocats FIDUCIAL LEGAL BY LAMY accompagne les actionnaires du groupe WiiSmile dans le cadre d’une opération d’investissement menée par EURAZEO.

Un accord a été conclu entre le groupe WiiSmile et Eurazeo en vue de réaliser une opération de LBO permettant à Eurazeo de devenir l’actionnaire majoritaire du groupe en investissant un montant de plus de 70 millions d’euros. NextStage AM et l’équipe de management composée par Sylvain Bianchini, Brice Bonnaigue et Jérôme Bourdon participent également à l’opération et restent au capital en tant qu’actionnaires minoritaires.



Créée en 2001, WiiSmile est le premier acteur offrant aux dirigeants de PME des mesures d’accompagnement afin de favoriser l’engagement de leurs salariés en améliorant leur qualité de vie et celle de leur famille.



Grâce à une force de vente largement déployée en France, WiiSmile est rapidement devenue leader dans son domaine et s’adresse aujourd’hui à un marché de plus de 400.000 TPME et PME en mettant à leur disposition des outils et services de recrutement, de motivation et de fidélisation de leurs collaborateurs (avantages culturels, catalogue de formations en ligne, offres à prix réduits à valoir auprès d’un vaste réseau de vendeurs partenaires, etc.).



La combinaison de l’investissement de Eurazeo et de NextStage AM propulsera l’accélération du développement de WiiSmile auprès de nouveaux clients et favorisera sa capacité d’innovation à long terme.



Cette opération marque une nouvelle fois la position de FIDUCIAL LEGAL BY LAMY en tant qu’acteur de premier plan sur le marché des opérations de LBO significatives.



Intervenants :

Conseils juridiques de Wiismille, NextStage AM et du management : FIDUCIAL LEGAL BY LAMY avec Eric Baroin, Julien Gruys, Hortense Michel et Elodie Patel (Equipe Corporate M&A), ainsi que Benjamin Lafaye et Enguerrand de Boissieu (Equipe Fiscale).

Conseils juridiques de NextStage AM : FTPA avec François-Xavier Beauvisage et Agathe Laporte.

Conseils juridiques d’Eurazeo : PAUL HASTINGS avec Charles Cardon, Jordan Jablonka et Amandine Guignard sur les aspects corporate ainsi que Allard de Waal et Thomas Pulcini sur les aspects fiscaux.



A propos de Fiducial Legal By Lamy – http://www.fiducial-legal.com

Le cabinet FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, anciennement LAMY & ASSOCIÉS, a été fondé en 1965 et couvre les différents domaines du droit des affaires tant en conseil qu’en contentieux. Il réunit plus de 60 avocats à Lyon et à Paris, dont 21 associés. En 2016, le cabinet LAMY & ASSOCIES a rejoint la branche Droit de FIDUCIAL(1). Il est également membre du réseau international TERRALEX.



(1) : Leader des services pluridisciplinaires, FIDUCIAL accompagne chaque jour les petites entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs pour qu’ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier. Aujourd’hui, près de 332 000 clients font confiance aux Experts FIDUCIAL dans les domaines du droit, de l’audit et du commissariat aux comptes, de l’expertise comptable, de la banque, du conseil financier, de l'immobilier, de l’informatique, de la sécurité et du monde du bureau. Animée par l’esprit entrepreneurial affirmé de Christian Latouche, son fondateur et actuel Président, et affichant une politique de croissance ininterrompue depuis plus de 50 ans, FIDUCIAL est présente dans 78 pays avec 19 600 collaborateurs qui réalisent un chiffre d’affaires de 1,830 milliard de dollars. En Europe, FIDUCIAL a bâti un maillage territorial inégalé avec 15 300 collaborateurs présents dans 830 agences, pour un chiffre d’affaires de 1,240 milliard d’euros.



