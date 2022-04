Fiches d’Introduction en Bourse (Editions Ellipses) Toutes les clés pratiques pour les dirigeants de PME et les épargnants.





Il s’agit d’un thème particulièrement intéressant et clivant dans la mesure où il conditionne le développement de la société concernée, mais où il donne lieu à des controverses acharnées. En effet, il arrive un moment où ses capitaux s’avèrent insuffisants pour lui permettre d’assurer sa croissance. Il lui faut donc trouver des fonds supplémentaires. Elle dispose pour ce faire de plusieurs moyens, dont réaliser un prêt à très long terme, une augmentation de capital soit auprès de ses actionnaires historiques soit auprès de nouveaux actionnaires. C’est à cette question que cet ouvrage est consacré, en expliquant les avantages, les inconvénients et les risques de chacune des modalités envisageables.



Écrit par deux spécialistes du financement d’entreprises, à la fois patriciens et théoriciens, ce sujet fait l’objet de changements constants au gré de l’évolution des pratiques financières. S’appuyant sur les dernières statistiques connues, il permet de comprendre l’enjeu pour une jeune entreprise ou pour une entreprise mature d’une cotation en bourse ou, même, parfois, pour l’ensemble de la population d’un pays.



Les auteurs :

Paul-Jacques LEHMANN est l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages dans le domaine de l’économie monétaire, les marchés financiers, la gestion bancaire (Histoire la bourse de Paris, coll. Que Sais-Je?, PUF (1997), Les sociétés de bourse, coll. Que Sais-Je?, PUF (1997), Le capitalisme est-il encore d’actualité ?, Ellipses (2012), Économie des marchés financiers, De Boeck (2014), Comprendre et interpréter un bilan comptable, Ellipses (2015), Comment gérer les finances de votre entreprise, Ellipses (2018), The Future of the Euro Currency, Wiley (2019), Toute la gestion de l’entreprise, De Boeck (2020), Monnaie, banque, finance, De Boeck (2020), Liberalism and Capitalism Today, Wiley (2021), Fiches d’histoire monétaire, bancaire et financière, Ellipses, 2021.



Alfonso Lopez de Castro exerce depuis plusieurs années en tant que Directeur du Corporate à la Financière d’Uzès et est également Président-Fondateur de Financia Business School, grande école de la Finance. Il écrit régulièrement des articles dans différentes publications (La Bourse et la vie.com, Économie matin, The Conversation, Entreprendre, Forbes …) dans lesquelles il aborde des sujets aussi bien économiques (les conséquences de la loi de finance, l’entrepreneuriat en France …) que financiers (la Blockchain, l’avenir des cartes prépayées…). Il signe ici son premier ouvrage académique.



Plus d’informations ?

https://www.editions-ellipses.fr/

