Family office : une formation pour les jeunes administrateurs familiaux

Créée en 2001, et présidée par Frederick Crot depuis janvier 2022, l’AFFO est représentée par plus d’une trentaine de bénévoles engagés à promouvoir le développement et la reconnaissance du métier de Family Office en France et en Europe. Celui-ci met en œuvre et pilote la stratégie patrimoniale d’une ou plusieurs famillesEn tant que référence du métier de Family Office, l’Association fédère l’ensemble des acteurs de ce métier (mono family offices, multi family offices et professionnels des familles : avocats, banques, fiscalistes, notaires…). L’AFFO offre un véritable lieu d’échanges, d’expertise et de partage de connaissances, renforçant ainsi les liens entre ses adhérents et créant une forte interactivité entre les différents professionnels du Family Office.L’AFFO joue un rôle clé dans la formation et l’information de ses adhérents, notamment par l’organisation de rencontres et la publication de contenus pédagogiques et techniques tels que des Livres Blancs, véritables guides pratiques fournissant des outils nécessaires pour mieux répondre aux attentes et besoins des familles.Les membres impliqués dans la gouvernance, les 3 clubs, les 12 commissions et les 5 délégations régionales (AURA, PACA, Grand Ouest, Régions de l’Est et Hauts-de-France) constituent les forces vives de l’association, mises au service de sa communauté.