FTPA accompagne le groupe Are & Why SAS dans sa vente de K-WAY France à BasicNet

Depuis 2013, le groupe Are & Why SAS a relancé la marque de coupe-vent des années 80 en assurant la distribution, la communication et le marketing et en lui donnant un positionnement premium. La marque K-Way® est née en 1965 en France et a été rachetée en 2004 par la société italienne BasicNet, également propriétaire de Kappa, Superga ou Sebago.



Aujourd'hui K-Way France compte 36 points de vente à l'enseigne avec un mix de succursales et d'affiliés, une présence dans les grands magasins Printemps et Citadium mais aussi un réseau de 180 multimarques dans toute la France.



BasicNet, dont le chiffre d'affaires consolidé était de de 296 millions d'euros l'an dernier, a décidé en 2021 de donner plus d'ampleur au potentiel de la marque. Cette opération a pour objectif de consolider la croissance de la marque K-Way sur l'un de ses principaux marchés. L’acquisition permettra également d’anticiper la prochaine phase d'investissements pour la croissance de la marque et ainsi favoriser l’avancement des projets globaux de K-Way.



Le cabinet FTPA est intervenu auprès du groupe Are & Why SAS avec une équipe composée de Antoine Gautier-Sauvagnac, associé, François-Xavier Beauvisage, Counsel et Agathe Laporte, collaboratrice.



Conseils juridiques :



Vendeur :

• FTPA : Antoine Gautier-Sauvagnac, associé, François-Xavier Beauvisage, Counsel et Agathe Laporte, collaboratrice.

Acheteur :

• PAVESIO E ASSOCIATI WITH NEGRI-CLEMENTI : Carlo Pavesio et Carlo Peyron, associés, Carolina Cerrutti, collaborateur,

• SEKRI VALENTIN ZERROUK : Franck Sekri, associé, Céline Raynal et Antoine Moulin, collaborateurs



A propos du groupe Are & Why SAS :

Active depuis 24 ans, la société Are & Why SAS est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures.



A propos de FTPA :

FTPA est aujourd’hui l’un des plus anciens cabinets d’avocats indépendants en France et traite les dossiers stratégiques de nombreuses sociétés qui lui font confiance. Fondé en 1972, FTPA réunit une équipe de 65 avocats aux compétences complémentaires. Le cabinet intervient et accompagne ses clients, entreprises et groupes de sociétés cotées ou non, en France et à l’international, pour tous leurs projets, dossiers et contentieux complexes. Le cabinet a développé une approche très pragmatique des enjeux juridiques et couvre tous les grands domaines du droit et du contentieux des affaires.

http://ftpa.com