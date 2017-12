FTPA accompagne DiliTrust dans sa levée de fonds de 7 millions d’euros auprès de Calcium Capital

Par le biais de cette opération, DiliTrust s’apprête à accélérer son développement international, notamment sur des produits phares, et par la réalisation d’acquisitions stratégiques. Ainsi depuis 2012, DiliTrust a multiplié son chiffre d’affaires par quatre attestant ainsi de sa forte capacité de croissance.



DiliTrust offre une gamme complète de solutions et de services dédiés à la Gouvernance d’entreprise dans les domaines juridique, financier et de contrôle interne. Aujourd’hui présente à Paris, Montréal, Dubaï et Milan, DiliTrust compte plus de 500 clients répartis dans une quarantaine de pays.



Conseils de l’opération :

Conseil Société :

FTPA : Bruno Robin, Associé, Romain Lantourne et Pierre Lumeau, avocats

Conseil Investisseur :

Viguié Schmidt & Associés :

Corporate/M&A : François Bourrier-Soifer, Associé, Camille Pedrini et Lynda Lala Bouali, Avocates

Fiscal : Christel Alberti, Associée, et Maxence Dubois, Avocat



A propos de FTPA :

FTPA est aujourd’hui l’un des plus anciens cabinets d’avocats indépendants en France et traite les dossiers stratégiques de nombreuses sociétés qui lui font confiance.

Fondé en 1972, FTPA réunit une équipe de près de 60 avocats aux compétences complémentaires. Le cabinet intervient et accompagne ses clients, entreprises et groupes de sociétés cotées ou non, en France et à l’international, pour tous leurs projets, dossiers et contentieux complexes.

Le cabinet a développé une approche très pragmatique des enjeux juridiques et couvre tous les grands domaines du droit et du contentieux des affaires.



A propos de Viguié Schmidt & Associés :

Viguié Schmidt & Associés est un cabinet d’avocats d’affaires indépendant créé par le rapprochement des cabinets SLVF et Viguié Schmidt en 2017. Ses treize associés accompagnent leurs clients, sociétés cotées ou non cotées, investisseurs et dirigeants - français ou étrangers - sur tous les événements structurants de leurs activités. Le cabinet est installé au 146, boulevard Haussmann, Paris 8ème.