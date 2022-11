FREENOW noue un partenariat avec American Express® La solution FREENOW for Business, dédiée aux professionnels, est désormais connectée au BTA (Business Travel Account) d’American Express, permettant aux entreprises de centraliser et de rationaliser les réservations, le paiement et la gestion de leurs dépenses de voyage.





La technologie derrière le compte carte voyage d’affaires BTA American Express permet aux entreprises de regrouper les dépenses liées aux déplacements professionnels de leurs collaborateurs, en les centralisant sur un compte unique logé dans leur agence de voyages habituelle. En plus de permettre une meilleure souplesse de trésorerie, ce partenariat offre un gain de temps sur la gestion des notes de frais. L’intégration offre aux gestionnaires de voyage (travel managers) des entreprises plus de visibilité et de contrôle sur les dépenses liées aux déplacements de leurs employés. Parmi les autres avantages de ce

• Le paiement centralisé des frais de déplacements avec une solution de paiement unique.

• Une meilleure visibilité et un meilleur contrôle des frais de déplacement. Les données liées aux déplacements sont regroupées dans un seul relevé mensuel électronique American Express pour faciliter les processus de réconciliation et de comptabilité.

• Le respect de la politique de voyage, garantissant l'utilisation de fournisseurs préférentiels.

• L’optimisation et la réduction des tâches administratives, grâce au paiement et à la facturation automatisés qui éliminent les avances de frais.



Une fois que le compte FREENOW for Business d'un client est connecté au compte carte voyage d’affaires BTA American Express, celui-ci pourra ajouter le transport terrestre sur un compte à facturation centralisée. Le compte carte voyage d’affaires BTA American Express intègre d’autres types de dépenses tels que les vols, les trains et l’hôtel, en fonction des services disponibles localement. Les clients reçoivent un relevé American Express consolidé et des fichiers électroniques au même endroit.



Valentin Naidja, Vice-Président Global Sales chez FREENOW for Business, revient sur ce partenariat stratégique : « L'intégration de notre partenariat au compte carte voyage d’affaires BTA American Express est indispensable pour nos clients professionnels en Europe. Nous savons qu'un moyen de paiement efficace est un élément essentiel de la gestion des voyages d'affaires. Notre objectif ultime chez FREENOW for Business est de créer une expérience de voyage basée sur la simplicité, c'est pourquoi nous sommes très heureux d'annoncer notre partenariat avec American Express »



Pierre-François Brézès, Directeur Général de la division Entreprises chez American Express en France, déclare : « En intégrant FREENOW for Business au compte carte voyage d’affaires BTA American Express, les entreprises peuvent centraliser la réservation, le paiement et la réconciliation des dépenses de transports terrestres en un seul endroit. Cela apporte une visibilité encore plus importante sur les dépenses et contribue à l'automatisation et la consolidation de la gestion des notes de frais, entraînant une expérience client améliorée pour les voyageurs comme pour les gestionnaires de voyages. »



À propos de FREENOW

Le groupe FREENOW regroupe les activités de VTC, taxis, autopartage, location de voitures et micro-mobilité (trottinettes, vélos et scooters électriques) de la joint-venture entre Mercedes-Benz Mobility et BMW, pour former la principale plateforme de multi-mobilité en Europe. Il comprend les services de FREENOW (11 pays en Europe) et de Beat (5 pays en Amérique du Sud). Ensemble, ces services sont présents dans 16 pays et plus de 170 villes, au service de plus de 56 millions d’utilisateurs.

FREENOW intègre de nombreux partenaires pour proposer à ses utilisateurs un large choix d’options de mobilité pour se rendre d’un point A à un point B. Au total, l’entreprise compte 1 850 employés répartis dans 27 pays à travers le monde et est aujourd’hui dirigée par Thomas Zimmermann, son CEO.



À propos de FREENOW for Business

FREENOW for Business propose les solutions de FREENOW dédiées aux entreprises dans neuf pays et de plus de 150 villes en Europe. Elle simplifie la gestion quotidienne des déplacements professionnels des collaborateurs grâce à des modes de paiement et de facturation simplifiés et des outils de reporting intelligents.

Qu'il s'agisse de rendez-vous d'affaires, de trajets vers les gares/aéroports ou de trajets domicile-travail, la plateforme FREENOW for Business offre aux travel managers et à leurs collaborateurs toutes les fonctionnalités nécessaires pour des déplacements professionnels fiables, sûrs et responsables, garantissant la meilleure expérience possible. Aujourd'hui, FREENOW for Business compte plus de 30 000 entreprises clientes dans toute l'Europe.



À propos d'American Express

American Express est une société de paiement présente à l’international, qui offre à ses clients l’accès à des produits, des connaissances et des expériences qui enrichissent leur vie et contribuent à la réussite de leur entreprise.

americanexpress.com.fr

