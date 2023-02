FREENOW lance une carte prépayée dédiée à la mobilité personnelle des salariés

• FREENOW lance une carte virtuelle dédiée au paiement de services de mobilité et de transport, qu’ils soient ou non disponibles dans l’application. La plateforme étend ainsi son offre de multimobilité pour y inclure des services comme les transports publics, mais aussi les billets de train ou encore la location de voitures.

• Les clients FREENOW for Business peuvent offrir à leurs collaborateurs un budget mobilité via cette carte, couvrant ainsi leurs besoins personnels de transport et de mobilité et leurs trajets domicile-travail.

• Les entreprises peuvent décider librement du montant du budget alloué sur la carte mobilité et l’adapter en fonction des différents besoins des salariés.



Jusqu'à présent, le Mobility Budget proposé aux entreprises comme nouvel avantage collaborateur était lié aux services de mobilité disponibles dans l'application FREENOW. Avec la carte mobilité, ce budget peut désormais être dépensé pour n'importe quel service de transport, comme les transports en commun ou la location de voiture ou de vélo. La nouvelle carte permet de faciliter les déplacements personnels des travailleurs, rendant le Mobility Budget encore plus attractif pour les entreprises, comme pour les collaborateurs. Celles-ci peuvent garder le contrôle sur les budgets alloués, tout en offrant de nouvelles options pour la mobilité personnelle de leurs salariés. En outre, le Mobility Budget peut désormais être dépensé en France comme à l'étranger, une fonctionnalité réclamée par de nombreux utilisateurs.



« La nouvelle carte mobilité change la donne pour nos entreprises clientes. Elles ont désormais un meilleur contrôle sur leur budget dédié aux avantages salariaux. Les collaborateurs peuvent choisir l’option de mobilité qui correspond à leurs besoins réels en matière de voyages, de déplacements privés, ou encore de trajets quotidiens et la payer avec leur carte mobilité. Il s'agit d'un réel avantage pour retenir les talents et réduire le turnover qui est actuellement en hausse », déclare Valentin Naidja, Vice-Président des Ventes chez FREENOW.



Il ajoute : « Nous nous attendons à ce que le marché réagisse très favorablement à ce nouveau service, car il représente une façon plus flexible d'envisager la mobilité, accompagnant l’évolution de la société et des modes de travail. Notre récente enquête prévoit qu'au cours des trois prochaines années, la voiture de fonction en tant qu'avantage salarial devrait connaître une forte baisse. Dans le même temps, les alternatives de mobilité deviendront plus populaires : plus de la moitié des personnes interrogées prévoient d'allouer un budget mobilité à leurs employés. Notre nouvelle carte mobilité est une solution simple pour donner un accès flexible à l’ensemble des ces options. »



La nouvelle carte de paiement est aujourd’hui disponible pour tous les clients FREENOW for Business en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et au Royaume-Uni et doit s’étendre en 2023 à d’autres pays.



À propos de FREENOW

Disponible sur dix marchés et dans plus de 170 villes, FREENOW est la super-app de mobilité offrant le plus large choix de véhicules à travers l'Europe. Les utilisateurs peuvent accéder à tous types d’options de mobilité au sein d'une seule application, y compris les services de transports publics, taxis, VTC, location de voiture, voiture en autopartage, scooters électriques, vélos électriques et trottinettes électriques. FREENOW réunit de nombreux opérateurs de mobilité, avec pour ambition de rendre la mobilité urbaine la plus efficace et durable possible, le tout sans ajouter de véhicules supplémentaires dans les rues. L'entreprise, basée en Allemagne, est soutenue par le groupe BMW et Mercedes-Benz Mobility. Au total, environ 1 200 employés répartis dans plus de 26 bureaux travaillent pour les services de FREENOW, dirigée par son Directeur général Thomas Zimmermann.