FINOM annonce son partenariat avec la legaltech française Oblige.fr

FINOM, qui proposait déjà toute une gamme de services financiers à sa clientèle, y compris des services de paiement, de facturation, de relance automatiques, de réconciliation, et notamment, le service de dépôt de capital le plus rapide du marché français, s’appuie désormais sur le français Oblige.fr. Ce dernier propose une solution basée sur l’intelligence artificielle permettant aux entreprises et aux indépendants de centraliser leurs documents juridiques, et grâce à l’identification de leurs données contractuelles, de ne plus manquer aucune échéance.



Oblige.fr permet à ses entreprises clientes de créer leur compte, d’y télécharger leurs contrats, de laisser la solution les classer, d’identifier les informations clefs et les échéances afin de paramétrer les rappels. La solution Oblige.fr peut traiter tout type de contrat, du contentieux au contrat commercial, sans oublier l’immobilier, la propriété intellectuelle, les ressources humaines, la conformité réglementaire, la finance/assurance, ou encore le droit des entreprises.



“FINOM est né du souhait d’épargner à nos clients, indépendants et petites entreprises, les tracas et les conséquences parfois dramatiques des retards de paiements. C’est dans la continuité de cet accompagnement du tissu entrepreneurial français et européen, que nous avons étendu notre offre en incorporant des services de paiement, de facturation, de dépôt de capital, et aujourd’hui, de gestion contractuelle. Nous entrons probablement dans une période de récession qui demandera aux entreprises de garder le contrôle sur leur trésorerie et d’éviter les dépenses d’inattention. Parfois, identifier la date à laquelle résilier un abonnement superflu, entreprendre les démarches dans les temps pour mettre fin à un engagement à faible valeur ajoutée, peut permettre à une entreprise de survivre pendant des mois de vache maigres. Pour cela, nous faisons confiance à Oblige.fr”, déclare Olivier Binet, DG France de FINOM.



“Chez Oblige, nous sommes ravis d’intégrer l’offre de FINOM, une fintech qui partage avec nous la valeur fondamentale de vouloir aider les entreprises à prospérer par le biais de bonnes pratiques. Chaque année, le manque de suivi des contrats impacte de 9% le résultat des entreprises en France. Or, face à une possible récession, éviter de perdre de l’argent dans un litige, une amende pour non-conformité, un abonnement inutile, ou un loyer trop onéreux, devient une priorité. Pour cela, Oblige.fr repose sur l’un des volets fondamentaux du droit : le temps. En aidant nos clients à respecter les échéances contractuelles, nous les déchargeons de dépenses à faible ROI et qui pèsent lourd sur les entreprises”, ajoute Me Quentin Lagier, avocat et co-fondateur de Oblige.fr.



FINOM, présente sur les marchés français, allemand et italien, a obtenu une licence d’Institut de Monnaie Électronique en novembre 2021 et souhaite faire levier sur cet acquis pour aborder tous les marchés européens d’ici 2025. La fintech paneuropéenne a récemment entrepris une refonte de son site internet pour indiquer une montée en gamme et un élargissement de ses services.



À propos de FINOM :

FINOM est une start-up internationale férue d’innovation, elle fournit actuellement des services financiers en France, en Allemagne et en Italie. Son siège social est basé à Amsterdam (Pays-Bas). Depuis sa création en 2019, FINOM s’est donnée pour mission de simplifier la vie des entrepreneurs et des indépendants, véritable épine dorsale de l’économie européenne. FINOM est un service financier B2B 100 % en ligne, conçu par des entrepreneurs et des indépendants au profit des entrepreneurs et des indépendants. FINOM conjugue gestion financière, facturation et opérations bancaires. La start-up a levé 16,8 millions d’euros d’investissements au cours de l’année 2020. Son principal investisseur, Target Global, est une société d’investissement internationale dont le siège est à Berlin.

https://finom.fr/



À propos de Oblige.fr :

Oblige est une start-up française spécialisée dans la gestion de contrats pour les entreprises. Depuis sa création en 2020, Oblige a pour ambition de simplifier la vie des TPE - PME et organisations dépourvues de direction juridique. Oblige les aide à réduire les risques liés à la gestion des contrats et éviter ainsi les mauvaises surprises. Oblige est une plateforme en ligne qui combine intelligence artificielle, sécurité et confidentialité. La start-up propose un service B2B avec pour objectif de faire gagner du temps à ses utilisateurs dans le suivi de leurs contrats afin de se concentrer sur les tâches à réelle valeur ajoutée.

https://oblige.fr/