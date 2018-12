FIDUCIAL LEGAL BY LAMY accompagne SENTRYO dans sa levée de fonds de 10 millions d’euros

SOPRA STERIA, BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT, OMNES et ALLIANCE ENTREPRENDRE ont participé à cette nouvelle levée de fonds de 10 M€ aux cotés des investisseurs historiques (BREED REPLY, ACE MANAGEMENT et KREAXI).



SENTRYO est spécialisée dans la cyber sécurité pour l’internet industriel. Grâce à cette levée de fonds, SENTRYO va pouvoir renforcer son leadership dans ce secteur en accroissant son développement international en Europe et en Amérique du Nord.



Par cette opération, FIDUCIAL LEGAL BY LAMY conforte son positionnement d’acteur de référence dans le cadre des opérations d’Equity menées par des entreprises leaders dans des secteurs à forte innovation. Le cabinet démontre ainsi une nouvelle fois son expertise dans ce secteur et dans le conseil aux sociétés à fort potentiel de développement.



Conseil juridique de SENTRYO : FIDUCIAL LEGAL BY LAMY (Eric BAROIN, Aurélien ANDRÉ et Laura DEMARAIS).



A propos de Fiducial Legal By Lamy– lamy-associes.com

Fondé en 1965, Fiducial Legal By Lamy fait partie des cabinets français de référence. Implanté à Lyon et à Paris, Fiducial Legal By Lamy compte plus de 80 personnes, dont une cinquantaine d’avocats. En conseil comme en contentieux, le cabinet intervient dans les domaines de compétences suivants : droit des affaires, fusions-acquisitions, droit économique, droit de la distribution, droit fiscal, droit bancaire, droit immobilier, entreprises en difficulté, propriété intellectuelle, droit public et environnement, risques industriels et contentieux techniques, contentieux et droit pénal des affaires, transport et logistique. Fiducial Legal By Lamy est membre du réseau international Terralex qui regroupe plus de 160 cabinets d’avocats en droit des affaires et compte plus de 15.000 avocats dans une centaine de pays.