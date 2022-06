FIDAL conseille BROADPEAK dans le cadre de son introduction en bourse sur Euronext Growth

Cette opération permet à Broadpeak de réaliser une levée de fonds de 20,0 M€ pouvant être portés à 23,0 M€ en cas d’exercice intégral de l’option de sur-allocation.



L’Offre a connu un grand succès, l’opération ayant été sur-souscrite 1,5 fois, avec une demande totale de 28,3 M€ dont :

- 25,1 M€ demandés par des investisseurs institutionnels français et internationaux

- 3,2 M€ demandés par des investisseurs individuels français



Le conseil d’administration de la société a fixé à 6,41€ le prix de l’action. Sur cette base, la capitalisation boursière de Broadpeak s’élève à environ 80,0 M€.



Créée en 2010, Broadpeak conçoit et fabrique des composants de diffusion vidéo pour les Fournisseurs de Contenu et les Opérateurs Réseau qui déploient des services IPTV, Câble, Satellite, OTT et mobiles. Elle s’est hissée au rang d’acteur de référence, offrant ses solutions hautes performances à des clients comme Orange, Deutsche Telekom, Telecom Italia, Megacable ou encore HBO. Cette opération, va permettre à la société, qui ambitionne de tripler son chiffre d’affaires d’ici 2026, d’accélérer son développement sur ce marché mondial en plein essor et de creuser encore l’écart face à la concurrence.



Fidal était le seul conseil juridique de cette introduction en bourse, avec une équipe emmenée par Isabelle Juliard-Feyeux, associée, accompagnée par Audrey Viros et Nicolas Chaumonnot pour les aspects boursiers et corporate.

En outre, Fidal s’est occupé des Due Diligences pré-introduction en bourse avec une équipe multidisciplinaire.



À propos de Fidal :

Fidal, société d’avocats française et indépendante, est une référence du monde des affaires depuis 1922.

Le droit est notre matière première ; nous le façonnons avec soin et œuvrons à ce qu’il soit créateur de valeur pour les acteurs économiques et pour nos territoires.

Convaincus qu’au-delà de l’exigence et de la maîtrise technique, ce sont l’audace et la personnalité de nos avocats qui font la différence, nous avons à cœur de bâtir des relations durables, fondées sur la confiance, la transparence et la reconnaissance mutuelle.

Nous tirons de notre organisation singulière une façon unique d’exercer notre métier, au plus près de nos clients et de leurs enjeux, en France comme à l’international.

Riche de l’expertise de plus de 1300 avocats et juristes, le cabinet est présent dans 90 bureaux en France. Fidal est membre fondateur de unyer et membre du réseaux fiscal WTS.



L’équipe Marchés de capitaux-Droit boursier de Fidal assiste de nombreux émetteurs cotés sur Euronext et Euronext Growth et accompagne les sociétés non cotées souhaitant s’introduire en bourse.