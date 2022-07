Exterro finalise une recapitalisation stratégique supérieure à 1 milliard de dollars Leeds Equity Partners, en partenariat avec la direction d’Exterro et un groupe d’investisseurs de premier plan, a bouclé son troisième véhicule de continuation dans le cadre de cette transaction.

Exterro, Inc., société dans le portefeuille de Leeds Equity Partners (« Leeds Equity »), annonce avoir finalisé une recapitalisation stratégique en réunissant des fonds propres supplémentaires dans le cadre d’une transaction par véhicule de continuation valorisant Exterro à plus de 1 milliard de dollars (USD).



Avec le soutien d'un groupe d'investisseurs institutionnels de premier plan (dont Coller Capital, Glendower Capital et GCM Grosvenor), cette transaction permettra à Exterro de consacrer davantage de ressources à la croissance de son portefeuille de produits « Legal GRC ». Cela se traduira par des fusions-acquisitions, et le développement de produits, en passant par de nouvelles initiatives à l'intention des cabinets d'avocats et des prestataires de services, tout en continuant de développer sa clientèle dans le domaine de la criminalistique numérique et le réinvestissement dans son Académie de formation mondiale de premier plan en marge de la commercialisation de nouvelles solutions dans de nouvelles zones géographiques.



Dans le cadre de cette recapitalisation, Leeds Equity s’est engagé sur un financement en capital-investissement conséquent via son dernier fonds vedette, Leeds Equity Partners VII, L.P., parallèlement au véhicule de continuation.



Exterro est un éditeur de logiciels juridiques de gouvernance, de gestion des risques et de la conformité, orientés « Legal GRC », permettant de tirer des enseignements détaillés des données, d’améliorer l’efficacité des workflows et d’orchestrer les processus dans des scénarios d’utilisation articulés autour de l’investigation informatique, de la criminalistique numérique, de la confidentialité des données et de la cybersécurité. La société opère sur un vaste marché en plein essor dynamisé par les facteurs macroéconomiques, notamment des volumes de contentieux en hausse, la prolifération des données d’entreprise, un environnement réglementaire toujours plus complexe, la convergence des risques autour des données et l’omniprésence des preuves numériques en lien avec la criminalité et le terrorisme.



« Depuis notre dernière levée de fonds auprès de Leeds Equity, la demande en faveur de la plateforme Legal GRC d’Exterro a progressé de manière exponentielle, stimulant notre capacité d’innovation produits alors que nous n’avons eu de cesse de mettre au point des technologies d’exception articulées autour de l’investigation informatique, de la confidentialité des données, de la gestion des risques et de la conformité », explique Bobby Balachandran, fondateur et CEO d’Exterro. « Alors que s’estompent les frontières entre les pôles juridique, finance, IT et sécurité, Exterro jouit d’une place à part, proposant la seule plateforme capable d’unifier et de répondre efficacement aux obligations juridiques et réglementations applicables aux données de ces cloisonnements métiers disparates. Leeds Equity est un formidable partenaire accompagnant la croissance d’Exterro, et nous sommes ravis de poursuivre ce partenariat au moment où Exterro ouvre ce nouveau chapitre de sa croissance. »



Depuis la première mise de fonds réalisée par Leeds Equity en 2018, Exterro a plus que quadruplé son chiffre d’affaires et compte aujourd’hui plus de 3 000 clients à travers le monde. Sa stratégie de croissance concertée met l’accent sur une innovation organique des ses produits l’expansion géographique et les fusions-acquisitions stratégiques, qu’illustrent notamment les rachats et intégrations de Jordan Lawrence et d’AccessData.



Elle comprend également des investissements R&D conséquents dans l’investigation informatique, la confidentialité, la criminalistique numérique et la gestion des incidents, sans oublier des investissements dans du personnel hautement qualifié. L'incorporation de ces nouvelles équipes et leurs expertises clients respectives sont désormais intégrées à la plateforme Legal GRC d’Exterro et permet aux entreprises de prendre des décisions stratégiques tout en respectant la convergence entre les opérations juridiques, l’assistance contentieux, la conformité, la réponse aux incidents et les investigations internes.



Outre le marché des entreprises, l’éditeur réalise des incursions significatives au sein des pôles criminalistique des forces de l’ordre, optimisant ainsi les gains d’efficacité de services bien souvent en sous-effectifs qui pâtissent de contraintes budgétaires ; ce fut dernièrement le cas avec West Midlands Police au Royaume-Uni.



« Bobby Balachandran et l’équipe Exterro au grand complet ont développé des activités de pointe idéalement positionnées pour aider les entreprises à gérer et analyser les données et piloter une business intelligence exploitable. Ce sont là des conditions opérationnelles indispensables compte tenu des enjeux que soulèvent l’investigation informatique, la confidentialité des données, la cybersécurité et la criminalistique numérique », précise Jacques Galante, associé chez Leeds Equity Partners. « Il nous tarde de consolider encore ce remarquable partenariat, à mesure qu’Exterro continue à bénéficier de formidables perspectives de croissance sur les marchés à l’international. »



M. Balachandran a fondé Exterro en 2008 avec la conviction que le marché du droit regorgeait de processus perfectibles que les leçons tirées d’autres secteurs d’activité contribueraient à optimiser . À l’heure actuelle, Exterro propose la seule plateforme « Legal GRC » à disposition des entreprises (parmi lesquelles des marques de renommée mondiale comme Boeing, United Healthcare, American Express, Aflac et Oracle) pour limiter les risques, maîtriser les coûts et leur garantir une visibilité de bout en bout sur leurs processus juridiques. Exterro a remporté quantité de récompenses et de distinctions: Global InfoSec Awards, Best Forensics Product (2022), KM World Reader’s Choice Awards, Best E-Discovery (2021), LegalTech Breakthrough, LegalTech CEO of Year (2021). L’éditeur prend également part à de nombreuses causes citoyennes qui sont le fer de lance de son initiative Exterro Gives Back, laquelle vient en aide à de nombreuses associations, notamment Women Entrepreneurs of India, Operation Child aux États-Unis, l’asile Safe Escape au Royaume-Uni et la LifeRay Foundation, pour n’en citer que quelques-unes.



« Le marché Legal GRC demeure extrêmement attrayant sous l’effet de vents favorables au plan macroéconomique, et nous sommes fiers de poursuivre notre solide partenariat avec Exterro afin de conforter sa position de premier plan sur le marché. Nous sommes ravis de continuer à accompagner ses activités au travers d’investissements organiques et de fusions-acquisitions stratégiques », conclut Kevin Malone, responsable chez Leeds Equity Partners.



Jefferies Financial Group, Inc. a joué le rôle de conseil financier, tandis que Kirkland & Ellis et Reed Smith ont officié en qualité de jurisconsultes sur cette transaction.



À propos d’Exterro, Inc.

Exterro donne aux professionnels du droit les moyens de gérer, par des méthodes proactives et opposables, les obligations juridiques leur incombant dans le domaine GRC (gouvernance, risques, conformité), autrement dit celles relevant de la sphère « Legal GRC ». Notre plate-forme « Legal GRC » est la seule aussi complète à automatiser les articulations complexes entre la confidentialité des données, les opérations juridiques, les investigations numériques, la réponse cybersécuritaire, la conformité et la gouvernance informatique. Plusieurs milliers d’équipes juridiques aux quatre coins du monde, rattachées à des entreprises, cabinets d’avocats, prestataires de services d’infogérance, organismes publics et autorités de police font confiance à notre plate-forme « Legal GRC » intégrée pour gérer leurs risques et produire des résultats positifs à moindre coût.

www.exterro.com



À propos de Leeds Equity Partners

Leeds Equity Partners est une société de capital-investissement exclusivement vouée aux partenariats avec les équipes dirigeantes dans les secteurs de l’éducation, de la formation et des services d’information (les « industries du savoir »). Fondé en 1993, le cabinet a géré plus de 4,5 milliards de dollars de capitaux investis auprès d’un large éventail d’acteurs évoluant dans les industries du savoir. Leeds Equity a à cœur de tirer parti de son expertise sectorielle et de sa connaissance du marché pour créer de la valeur à long terme profitable à ses entreprises partenaires.

www.leedsequity.com



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Fortia annonce le lancement de Financial Doc Reader, sa solution d’intelligent document processing Clearlake Capital et TA Associates finalisent l'acquisition de Kofax Allen & Overy conseille Eurazeo et le groupe Premium sur le financement d’une prise de participation au sein de Linard Charbonnel et de Forward Group