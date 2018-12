Expensya lève 4M d’€ auprès d’ISAI et de Seventure Partners pour financer sa croissance, et poursuivre son internationalisation

Ce nouveau tour de table donne à l'entreprise les moyens de poursuivre sa croissance continue en capitalisant sur son savoir-faire et son positionnement en tant qu'acteur majeur sur le segment des solutions de gestion de notes de frais en Europe. La solution propose aux professionnels une gestion des notes de frais nouvelle génération, intégrant dans le Cloud des technologies innovantes telles que l'Intelligence Artificielle et le Machine Learning. Elue entreprise lauréate du prix Next'Step initié par Maddyness et Banque Populaire, Expensya traite déjà plus de 20 millions d’euros de dépenses chaque semaine, et réduit de 80% le temps de traitement des notes de frais.



« Le potentiel technologique d’Expensya notamment sa technologie de reconnaissance intelligente OCR+, très en avance sur la concurrence nous a convaincus de la capacité de la société à disrupter le marché des notes de frais, » affirme Thierry Vandewalle, Directeur Associé chez ISAI.



Expensya ne cesse d'innover pour révolutionner la gestion des notes de frais en intervenant avant, pendant et après le déplacement du professionnel. La solution multiplie également les partenariats avec de nombreux grands groupes en Europe, pour couvrir l'ensemble du marché du voyage d'affaire, et offrir une expérience complète et optimale à ses utilisateurs. La scale-up emploie aujourd’hui près de 60 personnes et connait une croissance de 200% sur l’année 2018. Cette croissance, s’accompagne d’une percée chez les grands comptes, avec des groupes comme Thales DF, OVH, le Groupe BPCE, Viseo Group, et de nouveaux partenariats stratégiques : Grant Thornton, InExtenso, Uber, Deutsche Telekom, ...



« Cette levée de fonds renforce nos capacités en R&D et va permettre d'accompagner notre vision de rendre intelligentes les notes de frais, tant sur le marché français qu'à l'International » souligne Karim JOUINI CEO et co-fondateur d'Expensya. « Nous allons également intensifier le recrutement de nouvelles forces commerciales pour répondre au mieux aux besoins de nos clients et déployer notre stratégie à l’international ». En effet, la solution Expensya est déjà utilisée dans plus de 60 pays, par plus de 4000 entreprises clientes, et dans 8 langues différentes : cette levée de fonds, sera l’occasion de renforcer sa présence commerciale sur plusieurs marchés stratégiques. L’entreprise va également continuer à investir sur le développement de fonctionnalités inédites, pour permettre de creuser encore le retard fonctionnel de ses concurrents.



« Au-delà de la technologie développée par Expensya, nous avons été séduits par la qualité des équipes et du management. Dans le marché large et en pleine mutation de la gestion des notes de frais, nous sommes convaincus que l’entreprise a tous les atouts pour continuer à se développer à un rythme soutenu », indique Ludovic Denis, Venture Partners chez Seventure Partners.



À propos d’Expensya

Fondée en 2014 par Karim JOUINI et Jihed OTHMANI, Expensya est une solution Web et Mobile intelligente qui permet aux professionnels de gérer plus efficacement leurs notes de frais et qui répond à la problématique de la mobilité et de l’automatisation des dépenses. Expensya est la solution pionnière ayant intégré des avancées technologiques au processus de gestion des notes de frais, tout en restant conforme aux spécificités règlementaires relatives à la dématérialisation et l’archivage à valeur probante des justificatifs.

expensya.com