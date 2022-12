Exaion, filiale Web3 du groupe EDF, lance Exaion Node, sa plateforme de nœuds à la demande

Exaion Node met à disposition de façon instantanée, simplifiée et sécurisée des noeuds dédiés ou partagés, sur plusieurs protocoles : Ethereum, Tezos, EWF, Avalanche (testnet) et Bitcoin. Cette nouvelle plateforme de noeuds à la demande est accessible dès à présent sur node.exaion.com. Elle repose sur les infrastructures de pointe d’Exaion, pensées et conçues sur-mesure pour les acteurs se déployant sur le Web3. Elle s’appuie sur l’expertise d’Exaion dans la blockchain et le savoir-faire du groupe EDF en matière de cybersécurité et d’optimisation énergétique des centres de données. Cette offre évolutive s’adapte aux besoins des utilisateurs et comprend un accompagnement personnalisé pour soutenir le développement de cas d’usage spécifiques : finance décentralisée, NFT, play-to-earn, etc.



En lien avec la raison d’être d’EDF pour la construction d’un avenir énergétique neutre en carbone, Exaion est engagé dans la réduction de l’impact environnemental de la blockchain. Exaion Node privilégie ainsi les protocoles de preuve d’enjeu les plus utilisés, moins énergivores que les protocoles de preuve de travail. Il héberge également l’ensemble de ses activités sur d’anciens serveurs du TOP500 reconditionnés et alimentés par le mix énergétique d’EDF, très largement décarboné (1).



Exaion Node est un service souverain et sécurisé : les infrastructures sont situées au sein des centres de données du groupe EDF, en Normandie. Elles sont gérées par les équipes d’Exaion qui ont pour ambition d’offrir une très grande qualité de réseau de maintenance et de continuité de service.



En gérant les mises à jour, synchronisations, répartitions de charge et opérations de filtrage, Exaion Node fait gagner 30 à 40 % de temps aux équipes de développement et permet d’atteindre des performances en nombre de requêtes par seconde uniques sur le marché. Le savoir-faire d’Exaion en termes de supervision et de maintenance automatisée permet aux utilisateurs de se concentrer sur leurs problématiques métier et de réduire fortement le temps nécessaire pour le développement de leurs solutions. Les nœuds sont mis à disposition instantanément, à un tarif très compétitif et dans le respect des réglementations françaises et européennes.



Fatih Balyeli, CEO et co-fondateur d’Exaion, a déclaré : « Avec Exaion Node, nous mettons nos infrastructures faiblement émettrices de CO2, souveraines et performantes au service d’une adoption accrue et généralisée du Web3. Cette offre est à la fois simple d’accès, abordable et pérenne, et va s’enrichir de nombreuses fonctionnalités dans les mois à venir. »



Exaion Node en chiffres clés

- Plus de 200 nœuds déjà en service

- 5 protocoles proposés au lancement : Ethereum, Tezos, EWF, Avalanche (testnet) et Bitcoin

- Les protocoles de preuve d’enjeu, privilégiés par Exaion, permettent de réduire de plus de 99 % la consommation énergétique des activités blockchain

- Exaion Node fait gagner 30 à 40 % de temps aux équipes de développement.



À propos d’Exaion

Exaion, filiale du groupe EDF, a été cofondée en 2020 par Fatih Balyeli et Laurent Bernou-Mazars qui en sont devenus respectivement CEO et CTO. En lien avec la raison d’être du Groupe, elle accompagne les industries dans leur transformation numérique vers le Web3 avec une approche responsable et durable : remise à niveau d’anciens supercalculateurs, alimentation en électricité décarbonée (2), récupération de la chaleur fatale. Sa mission est tournée vers la donnée : en accélérer le traitement, la sécuriser et en faciliter l’accès et le contrôle aux utilisateurs. Ses experts développent des solutions et des services performants, innovants et souverains. Exaion Inc, sa filiale basée à Montréal, au Canada, répond aux besoins des acteurs nord-américains.



(1) En France, l’électricité produite par EDF était en 2021 à plus de 97 % sans émission de CO₂, grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables. Périmètre EDF SA / Source : EDF, https://www.edf.fr/groupe-edf/produire-uneenergie-respectueuse-du-climat

(2) En France, l’électricité produite par EDF était en 2021 à plus de 97 % sans émission de CO₂, grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables. Périmètre EDF SA / Source : EDF, https://www.edf.fr/groupe-edf/produire-uneenergie-respectueuse-du-climat