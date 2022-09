Exægis annonce son développement international, avec l’ouverture de deux nouvelles filiales en Espagne et en Italie

Laurent Briziou, Président et fondateur d’Exægis, déclare : « Notre stratégie de développement à l’international s’inscrit dans un plan de croissance ambitieux, qui vise à atteindre les 10 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici 5 ans. Le choix de s’implanter en Espagne et en Italie en priorité s’explique principalement par la similitude du cadre juridique et réglementaire de ces deux pays avec celui de la France, tant sur le plan de l’administration de leurs activités commerciales que financières. Mais nous prévoyons d’autres implantations avec l’ouverture progressive du Luxembourg, de la Belgique, des Pays-Bas, de l’Allemagne et de l’Angleterre. »



Pour l’heure, seules les activités de services d’audits, de labellisation et de garanties opérationnelles développées par Exægis seront proposées et délivrées en Espagne et en Italie. Progressivement, ce sont l’ensemble des activités du groupe, notamment celles liées à a réalisation d’études, qui seront concernées, dès 2023. Rappelons en effet qu’Exægis a racheté le cabinet d’études Markess il y a 4 ans, avec pour objectif de renforcer son positionnement et sa crédibilité sur sa vision des marchés du numérique.



Depuis le rachat de Markess en 2018, Exægis qui comptait seulement 5 salariés à sa création en 2011, n’a cessé de progresser. Ces 4 dernières années, sa croissance a été multipliée par 5. Aujourd’hui, fort d’un chiffre d’affaires de plus de 3 millions d’euros et d’une trentaine de collaborateurs, ses prestations recouvrent, au-delà de la réalisation d’études, quatre grands volets :

- Des services d’audit et de labellisation (TRUXT er starTRUXT) adaptés aux stades de développement des startups et PME de la Tech ;

- La plateforme de notation pour les startups de la Tech RateAndGo (avec 1 000+ entreprises notées en 4 ans) ;

- Des garanties opérationnelles, pour sécuriser les opérations de ces mêmes entreprises ;

- Du conseil et des services d’audit, de sourcing et de valorisation.



Laurent Briziou conclut : « L’évolution constante et importante que nous enregistrons depuis plusieurs années nous permet d’envisager ce développement à l’international avec sérénité. Alors que nous ambitionnons de réaliser 1 million d’euros de chiffre d’affaires en Espagne comme en Italie d’ici 5 ans, notre objectif est d’atteindre les 10 millions d’euros au niveau du groupe dans le même laps de temps et de doubler nos effectifs. Pour cela, nous nous nous appuierons sur notre croissance organique forte, mais également et sans nul doute sur de nouvelles acquisitions ».



A propos d’Exægis

Exægis est l’agence de notation et de garantie opérationnelle référente du secteur du numérique. Sa mission est de donner la vision et la confiance pour le développement, l’adoption et le financement du numérique. Avec plus de 250 clients actifs, sa clientèle rassemble tous ceux qui font le numérique (Startups, ESN etc.), le financement (Investisseurs, Fonds d’Investissement, Business Angels, Loueurs, Banques et Bailleurs) et l’utilisent (Clients finals, Grands Comptes et PME). Depuis le 29 mai 2018, Exægis a acquis la société d’études indépendante MARKESS International SAS. Exægis est une entreprise du réseau BPI France Excellence et est entré dans le Deloitte Tech50 en 2016.

www.exaegis.com