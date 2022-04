Eversheds Sutherland conseille CoStar Group dans le cadre de l’acquisition de Business Immo

Business Immo a été fondé en 2004 et s'est rapidement développé sur le marché de la presse spécialisée dans l’immobilier. Business Immo est aujourd’hui reconnu comme l'un des principaux médias numériques sur le marché de l'immobilier en France, comptabilisant plus de 300 000 visiteurs uniques chaque mois.

Cette opération représente un investissement important pour le groupe CoStar en pleine expansion, qui offre une couverture aux États-Unis, Canada, Royaume-Uni et en Allemagne. Avec plus de 235 000 abonnés et 19 000 articles publiés en 2021, CoStar est l'un des plus grands médias sur le marché immobilier au monde.



CoStar Group était conseillé par l’équipe d’Eversheds Sutherland, menée par Catherine Detalle (associée), Aurore Lacroix (collaboratrice senior) et Maxime Auzias (collaborateur) pour les aspects M&A ; Déborah Attali (associée) et Nicolas Etcheparre (counsel) pour les aspects en droit social ; Emmanuel Ronco (associé) pour les aspects IP/IT ; Philippe de Guyenro (associé) pour les aspects tax ; Eric Métais (associé) pour les aspects immobilier ; Sindhura Swaminathan pour les aspects financements et Dan Roskis (associé) pour les aspects contractuels.



A propos d’Eversheds Sutherland :

Parmi les dix premiers cabinets d'avocats au monde, Eversheds Sutherland rassemble plus de 3 000 avocats au sein de 72 bureaux implantés dans plus de 30 juridictions. Il s’appuie en outre sur un réseau de plus de 200 cabinets d'avocats partenaires, avec des alliances formalisées en Amérique latine, en Asie-Pacifique et en Afrique. Sa présence internationale alliée à sa connaissance des marchés locaux font d’Eversheds Sutherland un acteur majeur du droit des affaires auprès d’une clientèle mondiale allant des petites et moyennes entreprises aux plus grandes multinationales. Présent à Paris depuis 1984, Eversheds Sutherland France compte plus d’une centaine de professionnels du droit proposant une gamme complète de services juridiques aux entreprises privées et publiques ainsi qu’aux institutions financières, couvrant tous les aspects du droit des affaires.