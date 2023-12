Evénement | Finnov' - dans les coulisses côté Web3/ Blockchain/ cryptos

Je vois trois sujets à venir ! En premier, je pense que sous le coup des sanctions des autorités, au moins l'une des trois grosses plateformes d'exchange dans le monde devrait disparaître. En second, je prédis que très rapidement, nous allons voir une très grande banque de réseau proposer de la crypto en masse. Et en trois, pour ma part, il y a quelque chose qui n'est pas terminée dans le Web3 et le metavers. Nous allons assister à l'émergence d'univers peut-être plus hybrides, moins "second life". Je ne connais pas encore le business model, mais assurément, l'histoire n'est pas terminée

En cette journée du 7 décembre, Finance innovation organisait sa journée annuelle : Finnov'. Et si la majorité des conférences sur la main stage était consacrée à la finance à impact, les acteurs du WEB3 étaient eux aussi de la partie, signant ainsi leur incarnation du futur du secteur. L'occasion donc de croiser Karen Jouve, co-fondatrice de l'agence dédiée au WEB3 Doors 3. Son agence a récemment accompagné le drop du NFT de la marque de mode, AMI, qui serait déjà un franc succès. Preuve que le système est loin d'être "mort" même s'il ne se déclinera plus forcément sous ce nom. L'agence fourmille de projets dont certains en finance qui devraient être dévoilés dès 2024. Pour sa part, Nicolas Louvet, CEO de Coinhouse a vu plus loin. Il s'est adonné à l'exercice des prédictions pour les trois années à venir. Et ce, en particulier, dans le secteur qui le concerne : les cryptos. " Je vois trois sujets à venir ! En premier, je pense que sous le coup des sanctions des autorités, au moins l'une des trois grosses plateformes d'exchange dans le monde devrait disparaître. En second, je prédis que très rapidement, nous allons voir une très grande banque de réseau proposer de la crypto en masse. Et en trois, pour ma part, il y a quelque chose qui n'est pas terminée dans le Web3 et le metavers. Nous allons assister à l'émergence d'univers peut-être plus hybrides, moins "second life". Je ne connais pas encore le business model, mais assurément, l'histoire n'est pas terminée . " Et de son côté Joël-Alexis Bialkiewicz, Associé gérant banque Delubac & Cie, l'a confirmé : à l'occasion de ses 100 ans en cette future année 2024, l'établissement qui est aussi la première banque à être enregistrée PSAN, proposera bien des cryptos ! AL A.