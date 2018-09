Euler Hermes lance EH Ma Caution En Ligne, la première caution unitaire et 100% digitale

La caution de Retenue de Garantie pour préserver sa trésorerie



Pour s’assurer de la bonne exécution des travaux, le donneur d’ordre applique généralement au maître d’ouvrage une retenue de garantie qui peut aller jusqu’à 5% du montant des travaux. Cela signifie que l’entreprise réalisant les travaux ne touche que 95% de la somme prévue à la livraison du chantier, et que les 5% restants lui seront restitués à l’issue d’un délai fixé contractuellement.



« Dans le secteur des travaux publics, la trésorerie des petites entreprises est sous pression. En témoigne le nombre de défaillances dans le secteur, qui était à la fin du premier semestre 2018 toujours supérieur aux niveaux d’avant-crise de +13,5%. Dans ce contexte, la retenue de garantie les fragilise et met sous tension leur trésorerie », analyse Gilles Goaoc, Directeur du département Spécialités chez Euler Hermes France.



Pour préserver la trésorerie des petites entreprises du secteur des travaux publics, Euler Hermes propose des cautions de retenue de garantie : Euler Hermes se porte caution de la bonne exécution des travaux pour le maître d’ouvrage auprès du donneur d’ordre. Le donneur d’ordre paie ainsi l’intégralité du montant du marché à sa livraison au maître d’ouvrage, et sera indemnisé par Euler Hermes si des malfaçons sont constatées dans une période de 12 mois après la livraison du chantier.



Flexibilité, simplicité et immédiateté avec EH Ma Caution En Ligne



Euler Hermes va désormais plus loin. En effet, le spécialiste de la caution vient de lancer EH Ma Caution En Ligne, le 1er site permettant de souscrire à des cautions de marché unitaires en ligne et en quelques minutes. L’entreprise crée son compte sur le site, puis formule sa demande en renseignant le montant et la durée de la caution. Si l’offre lui convient, elle procède à la signature et au paiement de sa caution en ligne, avant de télécharger son acte de caution numérique. Une offre flexible, facile à utiliser, rapide à souscrire, et qui ne requiert aucun dépôt de garantie.



« Alors qu’habituellement, les entreprises souscrivent une ligne de caution mobilisable sur plusieurs opérations, nous leur proposons maintenant de souscrire une caution unitaire répondant à un besoin ponctuel et immédiat. De plus, notre service propose une expérience rapide et simple. Tout se passe en 10 minutes, en ligne, de la demande de devis à l’obtention de l’acte de caution, en passant par la signature électronique. Un bon moyen de répondre rapidement aux exigences du donneur d’ordre en vue de remporter un marché », développe Gilles Goaoc.



Les entreprises profitent également de la signature Euler Hermes, acteur reconnu de la caution grâce à sa solidité financière (notation Standard & Poor’s AA) et à son implantation internationale (29 bureaux caution dans le monde). Un avantage considérable pour rassurer les donneurs d’ordres et développer son activité en toute sérénité.



Une nouvelle avancée dans la transformation digitale d’Euler Hermes



Pour obtenir cette immédiateté dans la souscription et l’émission de cautions en ligne, Euler Hermes a dû recourir à divers développements technologiques. La plateforme intègre ainsi des API[2] tierces permettant de vérifier l’identité de l’entreprise, d’assurer l’e-signature de l’acte de caution et le paiement en ligne. En parallèle, le spécialiste de la caution a développé des API en interne permettant d’émettre une caution en ligne et de définir une tarification en temps réel.



Grâce à ces avancées technologiques, Euler Hermes fait un pas de plus dans sa démarche d’omnicanalité, et étoffe son offre pour répondre aux attentes des plus petites entreprises. En effet, ces dernières n’ont pas forcément les ressources nécessaires pour gérer des contrats de caution plus classiques, dont les formalités administratives sont parfois lourdes.



Il s’agit également d’une étape supplémentaire dans la transformation digitale d’Euler Hermes. « La digitalisation de nos parcours de souscription est un pilier important de notre transformation. Comme avec EH Fraud Reflex il y a un an, nous poursuivons sur cette voie afin de répondre à l’évolution des attentes des entreprises vers plus de flexibilité et d’immédiateté. Avec EH Ma Caution En Ligne, nous répondons à un besoin réel émis par les petites entreprises du secteur des travaux publics. Nous mettons à leur disposition un outil 100% digital qui leur permet de se développer sans mettre à mal leur équilibre financier », conclut Eric Lenoir, Président du Comité Exécutif d’Euler Hermes France.

