Euler Hermes et HSBC France testent la Blockchain appliquée à l’assurance-crédit et l’affacturage

Dans une approche « Test & Learn », les équipes du Trade Innovation Lab d’HSBC France, d’Euler Hermes France et de la Digital Agency d’Euler Hermes, ont lancé un Proof of Concept (POC) sur une période de 4 mois en mode agile. L’objectif de ces travaux de recherche était d’approfondir la connaissance de cette nouvelle technologie et d’élargir son champ d’applications afin d’offrir une gestion plus rapide et sécurisée du poste client et du financement de créances commerciales.



« Cette expérimentation s’inscrit parfaitement dans la tendance de fond de dématérialisation des factures et préfigure ce que pourrait être le futur des flux de créances commerciales. Grâce à la Blockchain, toutes les parties prenantes d’une transaction commerciale ont une vision dynamique, transparente et complète des données relatives à cette transaction, en temps réel. Il s’agit d’une première étape en ce sens, l’objectif étant d’ouvrir rapidement l’expérimentation à d’autres acteurs de la gestion de facture, tels que les éditeurs de facture par exemple », explique Charles Ruelle, Co-Directeur de la Digital Agency d’Euler Hermes.



« La Blockchain est avant tout un lieu de mise en commun de l’information, dont la vocation est de simplifier, accélérer et sécuriser les échanges entre plusieurs partenaires. HSBC vient d’annoncer le traitement de la 1ere opération pilote de Trade basée sur la Blockchain. Dans la même logique, nous avons travaillé avec Euler Hermes pour être en mesure de traiter les opérations d’affacturage dans ce même environnement technologique » confirme Beatrice Collot, Directeur Trade et Affacturage chez HSBC France.



Une volonté commune d’améliorer l’expérience client



Si les travaux en sont encore au stade exploratoire, ces recherches aideront à terme à améliorer l’expérience des entreprises utilisant des solutions de gestion des comptes clients. En permettant la transparence et la traçabilité de l’information, la Blockchain simplifie en effet le suivi d’une facture et de son paiement.



Partant de ce postulat, Euler Hermes et HSBC ont développé un prototype à base de Smart Contracts sur la Blockchain Ethereum sur laquelle ils ont simulé des transactions commerciales et des émissions de factures entre deux contreparties. L’objectif de la démarche? Améliorer la traçabilité et la fluidité des informations, et financer les créances commerciales en environnement Blockchain via l’assurance-crédit et l’affacturage. De plus, les échanges en environnement Blockchain permettent de dédoublonner les actions : chaque acteur n’aura à déposer qu’une seule fois les documents ou informations sur la Blockchain pour qu’ils soient consultables par les autres acteurs habilités.



C’est une première sur le marché de l’assurance et du financement du poste client, qui ouvre la porte au développement du commerce en environnement Blockchain. La digitalisation de ces activités permettra également une simplification des procédures, une réactivité accrue et une transparence totale.



Le POC devrait être testé prochainement avec des utilisateurs réels et des transactions existantes, afin de franchir une nouvelle étape vers la digitalisation des opérations d’affacturage et de couverture des transactions commerciales entre entreprises.



A propos d’Euler Hermes

Euler Hermes est le leader mondial des solutions d’assurance-crédit et un spécialiste reconnu dans les domaines du recouvrement et de la caution. Avec plus de 100 années d’expérience, Euler Hermes offre une gamme complète de services pour la gestion du poste clients. Son réseau international de surveillance permet d’analyser la stabilité financière de PME et de grands groupes actifs dans des marchés représentant 92% du PNB global. Basée à Paris, la société est présente dans 52 pays avec plus de 6 050 employés. Membre du groupe Allianz, Euler Hermes est noté AA par Standard & Poor’s. La société a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 2,6 milliards d’euros en 2017 et garantissait pour 894 milliards d’euros de transactions commerciales dans le monde fin 2017.

eulerhermes.com



A propos de HSBC

HSBC en France

HSBC France est une filiale du Groupe HSBC. Le siège de HSBC France est situé à Paris. Avec environ 320 points de vente sur le territoire national et près de 9500 collaborateurs, HSBC en France développe des activités de banque universelle auprès de clientèles de particuliers et d’entreprises.

business.hsbc.fr/fr-fr



Le Groupe HSBC

HSBC Holdings plc, maison-mère du Groupe HSBC a son siège situé à Londres. Le Groupe sert des clients dans le monde entier au travers de 3900 implantations réparties dans 67 pays et territoires en Europe, Asie, Amérique du Nord et latine, au Moyen-Orient et Afrique du Nord. Avec 2 522 milliards USD d’actifs au 31 décembre 2017, HSBC est l’un des premiers groupes de services bancaires et financiers au monde.