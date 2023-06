Etude | Vers une baisse de plus de 60 % du montant cumulé des levées de fonds en 2023 pour les fintechs européennes ?

Enfants chéris du capital risque jusqu'alors, les fintechs seraient-elles en train de retourner dans les rangs ?Selon une étude menée par la banque d'affaires Avolta Partners, les montants des levées de fonds dans les fintechs européennes sur le premier trimestre 2023, s'est limité à 1,7 milliard d'euros offrant une projection annuelle à 6,9 milliards. Ainsi pour le secteur, le niveau des montants levés cumulés atteindrait celui de 2018, année funeste de la finance.Cependant, l'année 2022 fut une année plus que faste pour le secteur affichant un total de 21,9 milliards de montants levés, cru qui a succédé au millésime exceptionnel de 2021 totalisant, 28, 2 milliards d'euros de levées.Dans le même temps, l'an dernier, le multiple de valorisation médian, basé pour les startups sur le revenu récurrent annuel, s'est élevé à 17x contre 17,3 en 2021 et 16,9 en 2019. Les années 2018 et 2020 étant celles de la crise et de la Covid.2022 fut aussi l'année de certaines levées records pour les mastodontes du secteur.Dans le paiement, Checkout.com (UK) a annoncé avoir levé 909 millions d'euros. Côté banque, Qonto (France) a affiché 486 millions d'euros de levée dès le mois de janvier de l'an dernier... ETC.2023, serait donc une année d'attentisme mettant à l'épreuve les business models de ces fintechs ? Car ce premier trimestre n'a pas été avare de belles annonces, certes, plus raisonnables où seule Ledger pour la France a atteint les 100 millions.Avolta Partners mise pour une année 2024 décisive où de nombreuses fintechs ayant passé le cap de la maturité devraient renouer avec une certaine croissance tout en cherchant la rentabilité.Une étape clef pour se muer en scale-up & opérer des fusions ? La banque d'affaires misant sur une phase de transformation du paysage tech européen.Plus qu'une chute libre, il serait donc question d'un atterrissage controlé sur le tarmac de la maturité ?AL A.

