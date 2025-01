Anne-Laure Allain Etude | Quelle fiscalité pour les crypto dans le monde ? HelloSafe, insurtech spécialisée dans l'assurance voyage, vient d'éditer sa carte interactive offrant en un seul coup d'oeil et quelques glissements de souris (ou de touchpad), une vision sur les pays les plus "crypto friendly" en matière de taux d'imposition pratiqué sur les plus-values réalisées sur les échanges de cryptomonnaies.

Et surprise ou pas, MiCA ou pas, l'Europe présente une grande diversité de politiques fiscales...



Tour d'horizon de la fiscalité des cryptomonnaies dans les pays de l'UE, de l'AELE et d'Amérique du Nord La taxation des plus-values en cryptomonnaie en Europe révèle une grande diversité de politiques fiscales. Certains pays, comme Malte, Chypre ou encore l’Estonie se distinguent par une absence totale d’imposition, ce qui peut favoriser l’attractivité pour les investisseurs en cryptomonnaies. D’autres, comme l’Allemagne ou le Danemark, appliquent des taux élevés pouvant dépasser 50 %, bien que l’Allemagne propose des exonérations intéressantes, comme pour les cryptomonnaies détenues plus d’un an. Entre ces extrêmes, plusieurs pays adoptent des taux fixes modérés (ex. : France à 30 %, Bulgarie à 10 %) ou progressifs selon le montant des gains (ex. : Espagne de 19 à 28 %). Les exonérations dépendent souvent de la durée de détention ou de seuils annuels spécifiques. Ainsi, le paysage fiscal européen illustre un équilibre complexe entre la régulation des plus-values et l’incitation à l’investissement.



En Amérique du Nord, la taxation des cryptos au Canada et aux États-Unis reflète des approches progressives liées aux revenus : au Canada, elle varie entre 15 % et 50 % selon le revenu imposable et les provinces, tandis qu'aux États-Unis, elle oscille entre 15 % et 20 %. Ces systèmes démontrent une volonté de réguler les gains tout en maintenant une certaine flexibilité fiscale.



Tour d'horizon de la taxation des gains en cryptomonnaie en Asie Les données sur la taxation des cryptomonnaies en Asie montrent des écarts significatifs, reflétant des approches variées en matière de régulation et d'attractivité fiscale. Les pays comme Brunei, Hong Kong, la Malaisie et Singapour se démarquent par une absence totale d'imposition, favorisant un environnement attractif pour les investisseurs. À l'inverse, des nations telles que le Japon (15 à 55 %), Taïwan (5 à 40 %), et l'Inde (30 %) appliquent des taux élevés ou progressifs, indiquant une volonté de réguler ce secteur tout en générant des revenus fiscaux. La Chine interdit purement le commerce, optant pour un contrôle strict. Enfin, des pays comme l'Indonésie (0,1 %) et le Vietnam (0 à 5 %) adoptent des taux très faibles, reflétant une approche intermédiaire pour stimuler ce marché émergent tout en maintenant un certain cadre de régulation. Cette diversité illustre l'absence d'une politique fiscale unifiée dans la région.



A noter :

Certains pays, comme l'Arabie Saoudite, n'apparaissent pas dans ce tableau en raison de l'absence d'un cadre législatif clair concernant les cryptomonnaies. Ces nations, souvent prudentes face à ce secteur émergent, n'ont pas encore défini de politique fiscale ou de réglementation spécifique. Cette situation reflète une approche attentiste, visant à mieux comprendre les implications des cryptomonnaies avant d'établir des règles officielles.

Tour d'horizon de la taxation des gains en cryptomonnaie en Amérique Latine En Amérique latine, la taxation des plus-values en crypto-monnaies varie considérablement d'un pays à l'autre, reflétant des approches fiscales disparates. Le Chili impose une taxation progressive, allant jusqu'à 40 % selon le revenu, tandis que le Pérou applique un taux de 5 à 30 % en fonction du montant déclaré. Des pays comme le Mexique, le Costa Rica, la Bolivie, le Brésil et l'Argentine adoptent une taxation standard de 15 % pour les particuliers. La Colombie, quant à elle, impose environ 10 %. Toutefois, certains pays se démarquent par une absence de taxation : au Panama, il n'y a aucune imposition, et au Salvador, où le Bitcoin a cours légal, la fiscalité est également nulle. Il est important de noter que de nombreux pays de la région, tels que le Paraguay ou l'Uruguay, n'apparaissent pas dans ces données en raison de l'absence de cadre législatif ou réglementaire clair concernant les crypto-monnaies. Cela souligne la nécessité d'une harmonisation et d'une clarification des politiques fiscales dans la région.

À propos de HelloSafe

HelloSafe HelloSafe est une insurtech spécialiste de l’assurance voyage sur le marché français. Grâce à une technologie propriétaire, nous donnons accès, à travers une plateforme unique et anonyme, aux meilleures solutions d’assurance voyage et à des conseils d’experts. Notre équipe accompagne des milliers de voyageurs tous les mois avec des produits dédiées, du contenu mis à jour en continu et des outils digitaux innovants.

-------------------------------------------------------------------------

The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

Even if it has been selected by the editorial staff, who have judged that its content may constitute total or partial information to be submitted to readers, only the issuer of this press release or Opinion is responsible for its content.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigée par Finyear.com.

Même s'il a fait l'objet d'une sélection par la rédaction qui a jugé que son contenu pouvait relever d'une information totale ou partielle à soumettre aux lecteurs, seul l'émetteur de ce communiqué de presse ou Opinion est responsable de son contenu.

-------------------------------------------------------------------------

Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement. Tout investissement comporte des risques de pertes partielles ou totales en capital. La rédaction décline toute responsabilité.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment. All investments entail the risk of partial or total capital loss. The editorial team declines all responsibility.



lire aussi sur la fiscalité sur les cryptomonnaie La loi web 3 vue par ... Arnaud Touati : "La fiscalité des cryptomonnaies en France, mode d’emploi pour particuliers et entreprises" Imprimer Partager



Articles similaires < > W3i noue un partenariat stratégique avec Mintera pour accélérer l’adoption du cloud décentralisé MoonPay acquiert la solution paiement retail crypto, Helio Opinion | Jonathan Herscovici, Stackinsat. "Bitcoin, les tendances qui peuvent tout changer en 2025"