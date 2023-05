Accueil Envoyer Imprimer Partager Etude | Les banques mondiales privilégient les alliances avec les Fintechs Selon une étude Finastra réalisée en collaboration avec East & Partners, les banques annoncent investir massivement dans des partenariats fintech ainsi que dans la digitalisation afin de répondre aux exigences des clients et de la réglementation. 3 banques mondiales sur 4, prévoient de nouer des partenariats - avec en moyenne 3 fintechs - au cours des 12 à 18 prochains mois.





Ce choix est avant tout motivé par la réduction des coûts opérationnels (46 %), le déploiement efficace de nouvelles technologies (43 %) et la conformité aux réglementations en évolution continue (37 %).



La transformation digitale reste une priorité pour les institutions financières puisqu’elles y attribuent un budget moyen de 367,6 millions de dollars en 2023. Ce sont les banques européennes qui se montrent les plus attentives avec des investissements s’élevant à 886 millions de dollars. Cependant, si les répondants déclarent une digitalisation de leurs processus à hauteur de 47 %, seulement une personne sur cinq estime que ce parcours est à la pointe (20 % des répondants) et une sur deux se dit en retard. Même constat au Moyen-Orient où seulement 12 % des répondants se disent en avance et plus de 62 % en retard.



Outre ces enseignements, l’étude met en avant les conclusions clés comme :



Les fintechs aident les banques à améliorer l'expérience client – lorsqu'elles recherchent un nouveau partenaire fintech pour améliorer leur offre client, les banques mondiales privilégient des fintechs qui disposent des portails / canaux bancaires en ligne (55 %), des processus dits transparents, tels que la disponibilité des mises à jour en temps réel sur l'avancement de l'onboarding (45 %), l'amélioration de la connectivité de bout en bout, ainsi que des services à valeur ajoutée (44 %).



Les priorités ESG des organisations diffèrent d'un pays à l'autre – selon 49 % des banques mondiales, la réduction de leurs propres émissions de carbone est le principal objectif ESG, suivi par l'alignement du management et de la direction sur les initiatives de développement durable (46 %). Les banques du Moyen-Orient suivent le rythme de ces dernières statistiques, pendant qu’en Europe, la priorité est donnée à la réduction des émissions de carbone, suivie par l'adoption de définitions et de termes (67 %). Dans la région APAC, les principales priorités sont l'obtention d'un financement ESG à la fois interne et sur le long-terme (63 %) et l'alignement du management et de la direction sur les initiatives de développement durable (61 %).

Les prêts verts deviennent de plus en plus populaires - 3 banques mondiales sur 4 prévoient d'augmenter leur exposition de plus de 16 % au cours des 12 à 18 prochains mois ou plus. Les principaux obstacles auxquels les banques sont confrontéess en matière d'ESG sont les suivants :

​​​​​​​​​​​​​​Le manque de produits ESG fournis par les fintechs que les banques peuvent proposer aux entreprises (40 %).

Le maintien du rythme de l'évolution rapide des exigences réglementaires (20 %).



« Dans un contexte d’incertitude croissante, d’une forte inflation, des taux d'intérêt fluctuants et des risques de récession, les banques sont soumises à une pression grandissante pour réduire leurs coûts opérationnels tout en continuant à optimiser le parcours de leurs clients », déclare Isabel Fernandez, EVP Lending chez Finastra.

« Notre enquête montre que les banques reconnaissent qu'elles ne peuvent pas naviguer seules dans ces eaux. Elles choisissent désormais de s'associer aux fintechs qui proposent idéalement des solutions fintech intégrées, pour les aider à s'adapter rapidement tout en réduisant les coûts. »



« Cette étude montre également que les critères ESG continuent de s'étendre à l’ensemble des processus, y compris les opérations internes et les offres externes des banques. Chez Finastra, nous croyons en une finance ouverte. Une conviction qui se traduit par notre plateforme ouverte de collaboration et d'innovation - FusionFabric.cloud, notre ADN technologique, notre état d’esprit et notre culture ouverts. Ainsi, nous aidons les banques à pérenniser leurs offres et à assurer un meilleur avenir auxa communautés qu'elles servent. »



« Les principaux points d'inflexion de ces dernières années ont eu, et ont encore, un impact considérable sur l'évolution de l’industrie financière », commente Martin Smith, responsable mondial de l'analyse des marchés chez East & Partner. « C ela oblige les institutions à reconsidérer la façon dont elles gèrent les risques, à accroître leur agilité et à accélérer l'innovation pour évoluer avec les nouvelles demandes. Nous nous sommes associés à Finastra pour mieux comprendre cette conjoncture et montrer comment les banques s'adaptent à cet environnement. En dépit des défis auxquels sont confrontées les banques mondiales, l'accent mis par le secteur sur la collaboration et l'avancement des initiatives ESG, et qui est mis en évidence par l'étude, aura en fin de compte de grands avantages pour les institutions financières et leurs clients, aujourd'hui et à l'avenir . »



Cette enquête a été menée auprès de 783 professionnels au sein de 206 banques au Royaume-Uni, en Europe, au Moyen Orient, en Asie-Pacifique et aux Amériques, y compris la réalisation de 393 entretiens avec des banques et des institutions financières des marchés communautaires d'Amérique du Nord. L’étude s’attarde sur l’intérêt du marché pour les fintechs et les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).



TELECHARGEZ L'ETUDE Elément stratégique pour les banques, les partenariats Fintech ont le vent en poupe. Selon l’étude Finastra, 3 banques mondiales sur 4 prévoient de nouer des partenariats - avec en moyenne 3 fintechs - au cours des 12 à 18 prochains mois. Plus de la moitié des personnes interrogées privilégient l’utilisation d’une plateforme externe de solutions intégrées (56 %), contre seulement 6 % qui préfèrent développer ces solutions en interne. Cette tendance est plus marquée en Europe, où les chiffres sont respectivement de 73 % et 5 %.Ce choix est avant tout motivé par la réduction des coûts opérationnels (46 %), le déploiement efficace de nouvelles technologies (43 %) et la conformité aux réglementations en évolution continue (37 %).La transformation digitale reste une priorité pour les institutions financières puisqu’elles y attribuent un budget moyen de 367,6 millions de dollars en 2023. Ce sont les banques européennes qui se montrent les plus attentives avec des investissements s’élevant à 886 millions de dollars. Cependant, si les répondants déclarent une digitalisation de leurs processus à hauteur de 47 %, seulement une personne sur cinq estime que ce parcours est à la pointe (20 % des répondants) et une sur deux se dit en retard. Même constat au Moyen-Orient où seulement 12 % des répondants se disent en avance et plus de 62 % en retard.Outre ces enseignements, l’étude met en avant les conclusions clés comme :Les fintechs aident les banques à améliorer l'expérience client – lorsqu'elles recherchent un nouveau partenaire fintech pour améliorer leur offre client, les banques mondiales privilégient des fintechs qui disposent des portails / canaux bancaires en ligne (55 %), des processus dits transparents, tels que la disponibilité des mises à jour en temps réel sur l'avancement de l'onboarding (45 %), l'amélioration de la connectivité de bout en bout, ainsi que des services à valeur ajoutée (44 %).Les priorités ESG des organisations diffèrent d'un pays à l'autre – selon 49 % des banques mondiales, la réduction de leurs propres émissions de carbone est le principal objectif ESG, suivi par l'alignement du management et de la direction sur les initiatives de développement durable (46 %). Les banques du Moyen-Orient suivent le rythme de ces dernières statistiques, pendant qu’en Europe, la priorité est donnée à la réduction des émissions de carbone, suivie par l'adoption de définitions et de termes (67 %). Dans la région APAC, les principales priorités sont l'obtention d'un financement ESG à la fois interne et sur le long-terme (63 %) et l'alignement du management et de la direction sur les initiatives de développement durable (61 %).Les prêts verts deviennent de plus en plus populaires - 3 banques mondiales sur 4 prévoient d'augmenter leur exposition de plus de 16 % au cours des 12 à 18 prochains mois ou plus. Les principaux obstacles auxquels les banques sont confrontéess en matière d'ESG sont les suivants :​​​​​​​​​​​​​​Le manque de produits ESG fournis par les fintechs que les banques peuvent proposer aux entreprises (40 %).Le maintien du rythme de l'évolution rapide des exigences réglementaires (20 %).», déclare Isabel Fernandez, EVP Lending chez Finastra.« Cette étude montre également que les critères ESG continuent de s'étendre à l’ensemble des processus, y compris les opérations internes et les offres externes des banques. Chez Finastra, nous croyons en une finance ouverte. Une conviction qui se traduit par notre plateforme ouverte de collaboration et d'innovation - FusionFabric.cloud, notre ADN technologique, notre état d’esprit et notre culture ouverts. Ainsi, nous aidons les banques à pérenniser leurs offres et à assurer un meilleur avenir auxa communautés qu'elles servent. »», commente Martin Smith, responsable mondial de l'analyse des marchés chez East & Partner. « C. »Cette enquête a été menée auprès de 783 professionnels au sein de 206 banques au Royaume-Uni, en Europe, au Moyen Orient, en Asie-Pacifique et aux Amériques, y compris la réalisation de 393 entretiens avec des banques et des institutions financières des marchés communautaires d'Amérique du Nord. L’étude s’attarde sur l’intérêt du marché pour les fintechs et les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).



Mené par East & Partners auprès de 250 responsables ESG dans 260 grandes banques mondiales de différents niveaux ainsi que dans 393 banques des marchés communautaires d'Amérique du Nord. Ce rapport est basé sur 783 entretiens

Les territoires couverts sont les suivants : Kenya, Nigeria, Afrique du Sud, Tanzanie, Hong Kong, Singapour, Japon, Australie, Allemagne, France, Royaume-Uni, pays nordiques, Émirats arabes unis, États du Golfe et Amérique du Nord, y compris les marchés communautaires nord-américains.



Les personnes interrogées sont des responsables de la banque d'entreprise et de la banque internationale (CIB), des directeurs techniques, et des responsables ESG au sein des banques.

La taille moyenne des actifs des banques étudiées est de 344,5 milliards de dollars.

Tous les entretiens ont été menés à travers des appels Teams ou Zoom par un intervieweur accrédité de East & Partners. Le travail sur le terrain s'est déroulé sur une période de huit semaines et s'est achevé en janvier 2023.



À propos de Finastra :

Finastra, fournisseur mondial d'applications logicielles pour les services et les marchés financiers, a lancé en 2017 la plus grande plateforme ouverte dédiée à l’innovation : FusionFabric.cloud. Cette technologie fournit des solutions et des services de pointe dans le domaine des prêts, des paiements, de la trésorerie et des marchés de capitaux, ainsi que de la banque de détail et numérique, afin de permettre à des institutions financières de toutes tailles de renforcer les relations bancaires directes et de générer de nouveaux leviers de croissance grâce à la finance intégrée (Embedded Finance) et le Banking as a Service (BaaS). Forte de son approche pionnière et de son engagement en faveur de la finance ouverte et collaborative (open finance), Finastra compte plus de 8600 clients, dont 90 des 100 premières banques mondiales.

Finastra



À propos d’East & Partners :

East & Partners est une société spécialisée dans l'étude et l'analyse du marché des services bancaires aux entreprises. L'expertise de l'entreprise réside dans la fourniture de services d'analyse et de conseil adaptés aux marchés bancaires commerciaux, d'affaires et institutionnels en Asie-Pacifique, en Australasie, en Europe et en Amérique du Nord. Depuis 1987, les méthodologies de recherche "bottom up" d'East, basées sur des milliers d'entretiens avec des PDG, des directeurs financiers, des trésoriers et des propriétaires d'entreprises, ont permis de répondre de manière unique à l'explosion de la demande de services et de produits bancaires sophistiqués en matière de transactions, de change, de dette, de trésorerie, d'investissement et de conseil de la part des entreprises.

East & Partners



Méthodologie:Mené par East & Partners auprès de 250 responsables ESG dans 260 grandes banques mondiales de différents niveaux ainsi que dans 393 banques des marchés communautaires d'Amérique du Nord. Ce rapport est basé sur 783 entretiensLes territoires couverts sont les suivants : Kenya, Nigeria, Afrique du Sud, Tanzanie, Hong Kong, Singapour, Japon, Australie, Allemagne, France, Royaume-Uni, pays nordiques, Émirats arabes unis, États du Golfe et Amérique du Nord, y compris les marchés communautaires nord-américains.Les personnes interrogées sont des responsables de la banque d'entreprise et de la banque internationale (CIB), des directeurs techniques, et des responsables ESG au sein des banques.La taille moyenne des actifs des banques étudiées est de 344,5 milliards de dollars.Tous les entretiens ont été menés à travers des appels Teams ou Zoom par un intervieweur accrédité de East & Partners. Le travail sur le terrain s'est déroulé sur une période de huit semaines et s'est achevé en janvier 2023.À propos de Finastra :, fournisseur mondial d'applications logicielles pour les services et les marchés financiers, a lancé en 2017 la plus grande plateforme ouverte dédiée à l’innovation : FusionFabric.cloud. Cette technologie fournit des solutions et des services de pointe dans le domaine des prêts, des paiements, de la trésorerie et des marchés de capitaux, ainsi que de la banque de détail et numérique, afin de permettre à des institutions financières de toutes tailles de renforcer les relations bancaires directes et de générer de nouveaux leviers de croissance grâce à la finance intégrée (Embedded Finance) et le Banking as a Service (BaaS). Forte de son approche pionnière et de son engagement en faveur de la finance ouverte et collaborative (open finance), Finastra compte plus de 8600 clients, dont 90 des 100 premières banques mondiales.À propos d’East & Partners :est une société spécialisée dans l'étude et l'analyse du marché des services bancaires aux entreprises. L'expertise de l'entreprise réside dans la fourniture de services d'analyse et de conseil adaptés aux marchés bancaires commerciaux, d'affaires et institutionnels en Asie-Pacifique, en Australasie, en Europe et en Amérique du Nord. Depuis 1987, les méthodologies de recherche "bottom up" d'East, basées sur des milliers d'entretiens avec des PDG, des directeurs financiers, des trésoriers et des propriétaires d'entreprises, ont permis de répondre de manière unique à l'explosion de la demande de services et de produits bancaires sophistiqués en matière de transactions, de change, de dette, de trésorerie, d'investissement et de conseil de la part des entreprises.

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment.









Articles similaires < > EPI Company : la solution paneuropéenne de paiement bientôt sur les rails ? Opinion | Chris Hewish, Président de Xsolla "La Fintech dans l’industrie du Jeu Vidéo" Finance Innovation - C'est l’Open Day