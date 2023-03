Étude | Le financement par la dette dans les entreprises tech en 2022 a doublé pour dépasser 30 milliards d'euros

2022 a été une année record, le total des capitaux d'emprunt investis dans les entreprises technologiques européennes ayant doublé par rapport à 2021 pour atteindre plus de 30 milliards d'euros.Le rapport de l'année dernière prévoyait une augmentation du volume absolu des prêts ainsi qu'une pénétration accrue de la dette en pourcentage du financement total. Dans le rapport 2023, GP Bullhound souligne les principales tendances qui affectent à la fois les emprunteurs et les prêteurs, la performance du secteur technologique au cours des dernières décennies, telle que mesurée par les défauts de paiement, et le sentiment des investisseurs institutionnels.Les perspectives pour le reste de l'année 2023 sont prudemment positives, l'émission de dette par les entreprises technologiques en phase de croissance seraient susceptible de se poursuivre à un rythme actif en raison de la confluence de plusieurs tendances.La taille globale du marché adressable est encore très importante. Selon Dealroom, il y a environ 3 000 entreprises technologiques en Europe dont la valeur est supérieure à 100 millions d'euros. Bien que la valeur globale des entreprises ait diminué d'environ 50 %, reflétant notamment la réévaluation des entreprises en phase avancée en 2022, la taille absolue du marché est importante (€1.4tn.).En Europe, après un démarrage en trombe en 2022, le montant total des fonds levés par les entreprises technologiques privées a diminué de 20 % par rapport à 2021, année record. GP Bullhound pense que le tableau d'ensemble est plus nuancé. Malgré cette baisse, les quelque 100 milliards d'euros levés par les entreprises technologiques européennes représentent presque le double du montant levé en 2020 ou 2019, et presque trois fois le montant levé au cours de chacune des deux années précédentes. Les entreprises technologiques européennes de qualité continuent d'attirer les capitaux internationaux, même si les valorisations se sont ajustées.30,5 milliards d'euros de dette de croissance et de capital de prêt en 2022 - en hausse de 2 fois par rapport à l'année précédenteAu cours des 12 derniers mois, la couverture médiatique des entreprises technologiques publiques et privées a été dominée par des titres négatifs : baisses spectaculaires des valorisations, réductions de capital et licenciements dans le secteur de la technologie. L'indice composite Nasdaq a baissé de 33 % en 2022, et le marché des introductions en bourse a été fermé en 2022 et au début de 2023. Les marchés privés n'ont pas été épargnés : la baisse des valorisations s'est vérifiée dans le monde entier - aux États-Unis, en Europe et en Asie - même si les raisons sous-jacentes étaient différentes et que l'ampleur des baisses variait d'une région à l'autre. La majeure partie du ralentissement s'est concentrée sur le deuxième semestre 2022, les entreprises privées en phase de croissance étant les plus touchées, ce qui reflète la proximité des marchés publics à un stade avancé et la volatilité macroéconomique.Les banques restent dominantes, certains LPs passent au directIl est à noter que le nombre d'entreprises accédant au marché de la dette et la taille moyenne des transactions ont augmenté en 2022. Bien que la moyenne ait été faussée par plusieurs levées de fonds de plusieurs milliards d'euros dans le secteur des technologies de l'énergie, la taille médiane des opérations a également augmenté de manière significative - 8 millions d'euros en 2022 contre 3 millions d'euros en 2021. Les facilités de prêt - ou les prêts aux plateformes fintech garantis par des portefeuilles d'actifs tels que des prêts aux PME, des hypothèques ou des biens durables - ont connu la même tendance : la taille médiane des opérations a augmenté pour atteindre 150 millions d'euros en 2022, contre 95 millions d'euros en 2021, la taille moyenne des opérations dépassant 200 millions d'euros. En termes de nombre d'opérations, moins de 40 facilités de prêt ont été mises en place en 2022.