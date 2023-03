Étude | La France, pays de l'UE où l'on détient le plus de crypto-monnaie en 2023 ?

L'Union européenne adopte une approche prudente à l'égard des crypto-monnaies, cherchant à trouver un équilibre entre progrès et nécessité d'une réglementation pour prévenir les dérives. Ainsi, l'analyse des données relatives au nombre d'Européens détenant de la crypto fait apparaître que :En 2023, la France arrive en tête du nombre de détenteurs de crypto-monnaie dans l'Union européenne, avec 5,9 % des Français qui en possèdent (soit quasiment 4 millions de personnes), devant l'Allemagne (4,2 %) et l'Espagne (3 %).À l'inverse, on retrouve en bas du classement, le Luxembourg et Malte, avec seulement 1 % de leur population qui détient de la crypto, suivis par la Slovénie et l'Irlande (1,1 % de détenteurs).L'attrait des crypto-monnaies pour les investisseurs français semblent se renforcer année après année. En effet, entre 2021 et 2023, la proportion de détenteurs de crypto-monnaie dans la population française est passée de 3,3 % à 5,9 %. Cela correspond à 1,76 million de nouveaux détenteurs de crypto en deux ans dans notre pays.La France dans le top 15 des pays où l’on détient le plus de crypto-monnaie dans le monde en 2023Certains considèrent les crypto-monnaies comme la valeur transactionnelle du futur, d'autres sont plus sceptiques. Il est néanmoins certain que le nombre de détenteurs de crypto augmente dans le monde année après année. Toutefois, cette attirance pour la crypto reste très inégale selon les pays. On observe que :En 2023, les Émirats arabes unis (27,7 %), le Vietnam (26 %) et les États-Unis (13,2 %) sont les pays dans le monde qui comptent le plus haut pourcentage de personnes détenant des crypto-monnaies au sein de leur population.Au niveau mondial, la France se positionne à la quatorzième place des pays où l'on détient le plus de crypto-monnaie.Les Amériques comptabilisent 51 % des détenteurs de crypto dans le monde en 2023Sur quel continent se trouve la plus grande concentration de détenteurs de crypto-monnaie ? En 2023, on dénombre près de 54 millions de détenteurs de crypto en Amérique du Nord, ce qui représente 8,9 % de la population nord-américaine, soit la plus fort taux de détention de crypto de tous les continents. Juste derrière arrive l'Amérique du Sud avec 33 millions de détenteurs de crypto, soit 7,4 % de la population - à lui seul, l'ensemble du continent américain comptabilise plus de la moitié de tous les détenteurs dans le monde.Quant à l'Europe, elle arrive à la 4ème place de ce classement avec près de 31 millions de détenteurs, soit 4,1 % de la population européenne en 2023. Au niveau mondial, 420 millions dans le monde détiennent de la crypto, ce qui représente 5,2 % de la population mondiale.À propos de HelloSafeHelloSafe France est un courtier en assurances dont l’objectif est de révolutionner son marché en donnant accès au public français aux meilleures offres en un minimum de temps. Le groupe HelloSafe est financé par Blue, une société de capital-risque des technologies de l’assurance. Blue soutient déjà Coover et Réassurez-moi, deux leaders français de la comparaison d’assurance. De fait, ces deux plateformes aident chaque année plus de 10 millions de français à choisir une assurance. La plateforme de comparaison unique développée par HelloSafe donne accès à des centaines de devis d’assurance sans obliger le visiteur à laisser un numéro de téléphone ou un courriel. Cet outil est l’aboutissement de quatre années d’un travail acharné, et se trouve désormais déployé en France, en Belgique, en Suisse, au Royaume-Uni, au Canada, en Espagne, au Mexique et au Maroc.