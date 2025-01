Anne-Laure Allain Etude | La France leader "continental" des levées en IA, selon KPMG Selon la dernière étude Tech Insights 2024 de KPMG, les entreprises tech françaises ont levé près 2,5 milliards d'euros levés pour un ticket de 250 Millions d'Euros. Sans surprise, dans le Top10 des plus grosses levées, les entreprises travaillant sur le déploiement de solutions d'Intelligence Artificielle : Mistral AI, Poolside et hcompany.ai qui ont levé près de 1,3 milliard d’euros.

Edito de l'étude par Jean-Pierre Valensi, KPMG en France, Head of Capital Markets :





Jean-Pierre Valensi,Associé KPMG en France, Head of Capital Markets : « La puissance des besoins de financement en matière d’Intelligence Artificielle, visant à consolider l’émergence de champions européens, illustre en 2024 la course effrénée vers les modèles les plus performants impliquant des tours de table de grande envergure dès les premiers mois d’existence. De façon plus générale, si la comparaison avec les Etats-Unis ne peut en aucun cas être tenue, la France démontre qu’elle ne manque pas d’atouts, en conservant sa deuxième place en Europe et sait se montrer attractive dans un contexte macro-économique et géopolitique difficiles. C’est particulièrement vrai sur les segments des Apps et Techs d’entreprises, de la mobilité et des énergies vertes qui accompagnent les transformations profondes, avec une constante : les projets bien montés attirent toujours les investisseurs. »

En 2024, les financements se font de plus en plus rares Après deux années marquées par une euphorie post-crise sanitaire, notre étude Tech Insights 2023 mettait en exergue

une prudence nouvelle des investisseurs, liée notamment au climat géopolitique incertain et à des conditions de

financements bien moins favorables. La tendance s’est poursuivie en 2024 avec une réduction notable des financements dans l’écosystème de la French Tech. Sur l’ensemble de l’année, 194 opérations et 5,8 milliards d’euros levés ont été enregistrés dans l’hexagone, soit une diminution en montants levés de 31% par rapport à l’année précédente.

L’année 2024 s’est ainsi imposée comme une période de transformation et de défis pour nos jeunes start-up technologiques. Si certaines, confrontées au mur du financement, ont éprouvées de réelles difficultés financières, d’autres ont su parfaitement tirer leur épingle du jeu. Des secteurs stratégiques comme l’intelligence artificielle et la mobilité durable continuent d’attirer des capitaux et

d’offrir des opportunités pour les entreprises innovantes.

Une forte polarisation selon la maturité des entreprises et leur implantation géographique Les entreprises les plus jeunes (moins de 3 ans) forment la catégorie concentrant le plus large volume

d’investissements ( 36% des montants levés en 2024).

Celle-ci comptabilise un nombre d’opérations en forte baisse (57 contre 85 en 2023) mais, portée par les start-up fondées autour de la thématique naissante de l’intelligence artificielle, affiche le ticket moyen (36,4 millions d’euros) le plus élevé de notre étude. Les entreprises de plus de 10 ans ont vu leur attractivité diminuer davantage, témoignant de la sélectivité accrue des investisseurs et

de la concentration des flux sur un nombre restreint de thématiques. Sur le plan régional, l’Île-de-France demeure le cœur des financements Tech français, avec un montant de levées en progression notable sur l’année (+13%). Les autres régions motrices ont, quant à elles, accusé le coup, à l’image de l’Auvergne-Rhône-Alpes (-83%) ou de l’Occitanie (-55%).

Malgré le ralentissement, la France maintient sa position en Europe… A l’échelle européenne, la France conserve sa place de dauphin, loin derrière le Royaume-Uni qui concentre 40% des montants levés sur le périmètre de notre étude, mais toujours devant l’Allemagne. Cette année, l’Espagne se distingue par une progression remarquable, tandis que la Scandinavie et l’Italie subissent des baisses significatives.

Notre analyse permet également de mettre en lumière des différences sectorielles selon les régions. Le RoyaumeUni est le champion de la Fintech (31% du mix contre 19% en Europe), le Bénélux des Biotechs et Medtechs (26% contre 16%), la Scandinavie excelle dans les Technologies Industrielles (18% contre 10%) et la France dans… les Apps & Techs d’entreprises (36% contre 25%).

…et s’impose comme le leader continental de l’IA Comment expliquer donc le fort dynamisme français dans ce secteur précis de la Tech ? Par le boom incroyable d’une

thématique d’ores et déjà incontournable : l’Intelligence Artificielle. Cette dernière, notamment portée par les grosses levées de Mistral AI (600 millions), Poolside (453 millions) et hcompany.ai (203 millions) concentre à elle seule les deux tiers des montants levés dans le secteur.

Au total et en prenant en compte les solutions d’IA à des fins médicales (Biotechs, Medtechs et e-Santé) ou financières (Fintech), ce sont plus de 1,6 milliards d’euros qui ont été levés par des sociétés dont le cœur de métier est l’Intelligence Artificielle. Si la comparaison avec les Etats-Unis ne peut en aucun cas être tenue, la France démontre qu’elle ne manque pas d’atout en la matière et

sait se montrer attractive. En témoigne le cas particulier de Poolside, start-up originellement américaine mais qui a fait le choix de relocaliser son siège à Paris.

Exit boursier : des opportunités sur la place parisienne Dans cette édition, nous mettons également en lumière quatre introductions en bourse de sociétés Tech sur Euronext et Euronext Growth Paris : Planisware, Exosens, LightOn et Odyssée Technologies, réalisées en 2024.

Ces opérations illustrent la capacité de la place parisienne à offrir la liquidité attendue par les acteurs financiers.

