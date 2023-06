Etude | Fintech - Réinventer le futur de la finance.

La fête est finie pour les fintechs ? Selon une étude menée par le Boston Consulting Group (BCG) et qui vient tout juste d'être publiée, les 12 derniers mois ont été marqués par une phase de correction nécessaire mais les fondamentaux restent solides et le contexte positif. Côté situation passée, l'étude rappelle que la période 2020/2022 a notamment été celle d'une "très grande exubérance pour les fintechs" avec des valorisations s qui pouvaient atteindre jusqu'à 20 fois le chiffre d'affaires. Au cours des dix dernières années, les 32 000 fintechs dénombrées ont attiré 500 milliards de dollars de financement. Depuis 2019, ces mêmes Fintechs auraient drainé à elles seules, 20 % des investissements du capital-risque. A noter que selon le BCG, ce financement aurait été, entre autres, alimenté pat une frénésie de spéculation dans des sous-segments comme les crypto-actifs et les technologies environnantes. La crypto monnaie aurait représenté plus de 50 milliards de dollars de financement en 2021 et 2022 (combinées). Autre fait marquant de cette période de "frénésie fintechs" : à leur apogée, en 2021, le secteur représentait 9% de toutes les valorisations des services financiers dans le monde. Depuis avril 2022, alors que les revenus des fintechs poursuivaient leur progression, les valorisations sur l'ensemble des marchés se sont écroulé de 60 %, les nouveaux financements ont eux chuté de 43 %. Un mouvement opéré notamment en raison de la hausse des taux d'intérêt qui a mis fin à cette période dite de "l'argent gratuit". Une hausse due à l'inflation persistante elle-même induite par un contexte géopolitique tendu. Voilà pour le contexte. Quant aux prédictions, le BCG reste optimiste notamment via le mouvement opéré par nombre de PDG de fintechs qui ont fait de la "croissance rentable" une priorité. En très peu de temps, ce secteur de l'économie a su se faire une place "nécessaire" dans le monde. Et les équipes de recherche du cabinet de rappeler qu'à ce jour, dans le monde, encore 80 % des adultes sont sous-bancarisés ou non-bancarisés. Ainsi, le chiffre d'affaires cumulé des fintechs devrait être multiplié par 6 d'ici à 2030. Tiré en particulier par la zone Asie-Pacifique, qui devrait devenir le premier marché du secteur avec une croissance estimée à plus de 27 % ( se plaçant donc devant les USA). Bien que cette croissance ait été tirée dans les années passées par les activités liées au paiement, les services B2B et B2B2C devraient prendre la tête de la croissance. Et si les plateformes de prêts et les néobanques se retrouvent à l'étroit dans les pays développés, ces services devraient jouer un rôle essentiel dans les pays émergents. Côté conseils, l'étude du BCG insiste pour une accélération de la transition numérique pour tous les acteurs et souligne le rôle essentiel des régulateurs sur ce segment. AL A

