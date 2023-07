Etude | 567,6 millions d'euros levés pas les Fintechs françaises au premier semestre 2023.

Les études se suivent et...se ressemblent. Et pour cause : ce premier semestre 2023 s'inscrit dans la tendance exacte de ce que la fin de 2022 a déjà dessiné. Donc, oui, le montant global des levées de fonds pour les Fintechs en France a, "dégringolé" de 61 % au premier semestre 2023 par rapport à la même période l'année dernière. Il s'affiche désormais à 567,6 Millions d'euros au travers de 63 opérations répertoriées pour un ticket moyen établi à 9 millions d'euros. Mais est-ce une réelle catastrophe ou plutôt un signe de maturité ? Car, dans le même temps, nos fintechs semblent avoir maintenu une certaine activité. 52 % des fintechs françaises réalisent un chiffre d'affaires de plus de 1 Million d'euros en 2023 contre 50 % en 2022. Et ce, alors que la moitié d'entre elles a moins de 5 ans. L'étude France Fintech dévoile aussi qu'un tiers de ces Fintechs Françaises ont déjà atteint le seuil de rentabilité à fin 2022 (contre 28 %, en 2021). Par ailleurs, ce montant ne prend pas en compte la dette... Autre preuve d'une certaine solidité : ces 63 levées opérées au premier semestre 2022 se sont réalisées pour une large partie auprès des investisseurs historiques maintenant leur confiance dans le modèle économique de leurs participations. Côté valorisations, c'est aussi la chute vertigineuse à -60 % depuis avril 2022. Une contraction due à des baisse des valorisations late stage alors que les multiples sur l'amorçage, qui attire de plus en plus d’investisseurs, se maintiennent. Une situation attribuée à la dégradation de l'environnement économique et, plus encore à l'incertitude quant à la période à venir. Les entrepreneurs ont donc adapté leurs dispositifs. - Allongement de la durée de couverture de leurs besoins en fonds propres avec des tirages allant de 12, 18 voire 24 mois; - Plan de réduction des dépenses avec des efforts portant sur les frais de fonctionnement - Report des investissements et/ou des recrutements - Rationalisation des activités difficiles à monétiser Cependant, les investissements se poursuivent. En 2023, les Fintechs françaises annoncent 9000 recrutements bruts (pour un total d'environ 50 000 emplois en France - +23 % par rapport à 2022) et ce même si certaines d'entre elles ont procédé à des plans de réduction d'effectifs . Ces 6 premiers mois de l'année ont enregistré 15 opérations de fusions-acquisitions. A noter que le solde de rachats de fintech étrangères par des françaises est positif (9 fintech étrangère sont été acquises par des françaises et 5 françaises achetées par des étrangères). Par ailleurs, rappelons que la période est marquée par des évolutions réglementaires significatives qui auront ou ont déjà un impact significatif sur le secteur. La plupart de ces règlementations devraient permettre un accès facilité aux données financières , encourager l'adoption de nouvelles solutions de paiement et consolider la confiance dans les transactions numériques. Anne-Laure Allain

