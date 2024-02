Etude | 55% des dirigeants d'entreprises de Wealth Management affirment que les techs, IA comprise, vont bouleverser le secteur de la gestion de patrimoine

Les hauts dirigeants du monde entier estiment que les changements technologiques, réglementaires, concurrentiels, démographiques et économiques redéfiniront les attentes des investisseurs et remodèleront le secteur :



55 % des dirigeants affirment que les entreprises nées du numérique transformeront le secteur de la gestion de patrimoine, et 52 % des sociétés de gestion de patrimoine à la pointe de la transformation numérique s'attendent à un bouleversement spectaculaire du secteur.



- 69 % des dirigeants pensent que l’IA va changer considérablement la façon dont leur entreprise fonctionne.

- 47 % affirment que la blockchain et les technologies associées réduiront le besoin d’intermédiaires, tels que les dépositaires et les centres d’échange.



- 52 % des dirigeants déclarent que la plupart des produits seront banalisés, ce qui obligera les prestataires à proposer des services à valeur ajoutée pour défendre leurs tarifs. Et 39 % pensent que les frontières entre la gestion de patrimoine, la banque et l’assurance s’estomperont à mesure que les investisseurs exigeront des produits et services plus holistiques.



L'étude mondiale souligne la nécessité d'accélérer la transformation numérique et des processus à mesure que la génération X occupe le devant de la scène, que les générations Y et Z deviennent plus influentes et que la richesse augmente dans les marchés émergents :



68 % des investisseurs (et 74 % de la génération Y/Z et 71 % de la génération X) souhaitent que leurs fournisseurs d'investissement proposent des expériences numériques comparables à celles des principales entreprises nées dans le numérique.



60 % des investisseurs souhaitent que leurs prestataires leur fournissent de meilleurs outils numériques afin qu'ils puissent gérer directement leurs investissements.



51 % des investisseurs investiraient par l’intermédiaire de grandes marques de vente au détail ou d’entreprises technologiques s’ils en avaient l’opportunité.



En réponse, les investisseurs font de la technologie une compétence essentielle, avec 9 répondants sur 10 à mi-chemin ou avancés dans la mise en œuvre d'une plateforme cloud modernisée. De plus en plus, il s'agit de plateformes de bout en bout que les sociétés de gestion de patrimoine utilisent pour numériser et automatiser leurs opérations, réaliser des économies, créer de nouveaux modèles commerciaux innovants et générer de nouvelles sources de revenus.



Ces résultats proviennent d’une nouvelle étude intitulée Building a Future-Ready Investment Firm. L'étude comprenait deux enquêtes mondiales réalisées en octobre-novembre 2023 : (1) une enquête comparative auprès de cadres supérieurs d'un échantillon représentatif de 250 sociétés de gestion de patrimoine, et (2) une enquête auprès de 2 000 investisseurs dans tous les pays, niveaux de richesse, âges, modes de vie, professions et autres caractéristiques. Pour obtenir des informations qualitatives, l'étude comprenait un comité consultatif composé d'experts de premier plan du secteur de la gestion de patrimoine, ainsi que des entretiens approfondis avec des praticiens chevronnés du secteur issus de 11 sociétés de gestion de patrimoine.



Pour prospérer dans la prochaine ère d'investissement, les dirigeants du secteur ont besoin d'une vision claire des attentes et des comportements futurs des investisseurs du monde entier et de ce que les fournisseurs envisagent de faire pour les satisfaire, déclare Louis Celi, PDG de ThoughtLab et directeur de l'étude .



Nos recherches montrent comment les entreprises doivent repenser leurs produits, services, processus, modèles commerciaux et stratégies numériques pour être prêtes pour l’avenir.



Cinq points clés à retenir

L’étude a révélé cinq étapes importantes que les sociétés de gestion de patrimoine suivent pour se préparer à l’avenir :



- Transformez numériquement les conseils et l’expérience client. Les progrès technologiques obligent à modifier les rôles des conseillers et l’expérience client. Au cours des trois prochaines années, 60 % des conseillers prévoient d’utiliser des outils d’IA et 67 % s’appuieront sur des approches hybrides axées sur la technologie. Les entreprises sont en retard dans la satisfaction des préférences des investisseurs en matière d’engagement via les appareils mobiles et les vidéoconférences.



- Faites de la diversité des clients une opportunité commerciale. Les entreprises montent, descendent et sillonnent les marchés mondiaux (et approfondissent les niches de clientèle) pour trouver de la croissance. Ils utilisent les données pour comprendre leurs clients en tant qu'individus, et non comme segments d'investisseurs, et pour personnaliser les solutions. Ils diversifient également leur base de conseillers pour servir une clientèle plus hétérogène.



- Stimulez la performance grâce à l’IA et à l’innovation numérique. Les sociétés d'investissement ont réalisé des progrès significatifs dans divers aspects de l'innovation numérique, avec 9 entreprises sur 10 en cours de mise en œuvre ou avancées dans la transformation des technologies et des processus, en tirant parti d'une utilisation accrue de l'IA, des données et des technologies avancées telles que les plateformes de bout en bout pour façonner leurs stratégies futures. Les retours sur leurs investissements numériques sont remarquables : 44 % déclarent des coûts inférieurs, une valeur actionnariale 41 % supérieure et des revenus accrus de 40 %.



- Repensez les offres pour la prochaine ère d’investissement. Au cours des trois prochaines années, les investisseurs voudront des produits et services à plus forte valeur ajoutée : alternatifs (62 %), rentes (50 %), investissements environnementaux, sociaux et gouvernementaux (ESG) (39 %) et fonds indiciels personnalisés (25 %). %) à l'investissement discrétionnaire (60 %), à la planification fiscale (44 %) et à la banque privée (41 %). Pour y parvenir, les entreprises utiliseront des solutions numériques pour réduire les coûts de service.



- Adapter les modèles économiques et le positionnement sur le marché. Un nouveau terrain de jeu émergera à mesure que les entrants du numérique déclencheront des changements sur le marché et que les entreprises se réinventeront et se consolideront. Le désabonnement des investisseurs viendra aggraver les perturbations : 56 % des investisseurs déclarent qu’ils envisagent de changer de fournisseur au cours des trois prochaines années, les frais étant la principale raison. Pour y répondre, les entreprises réduisent ou plafonnent leurs frais, tandis que d’autres créent de la valeur en ajoutant des services de planification holistiques et spécialisés.