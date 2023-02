Eton Solutions choisit Singapour pour son siège international et lance une nouvelle solution administrative pour les family offices dans le monde entier

Eton Solutions, développeur de la plateforme de ressources d'entreprise (ERP) AtlasFive® basée sur le cloud pour le family office du futur, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa solution « Administrative Family Office » et l'établissement de son siège international à Singapour. Le siège social international d'Eton Solutions se concentrera sur le service de tous les marchés en dehors des Amériques, y compris l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient.



Eton Solutions Administrative Family Office ™ (AFO) est une plate-forme technologique de gestion de patrimoine qui exploite simultanément la puissance du logiciel de pointe AtlasFive® de la société et des offres de services qui ont reçu des prix, démocratisant ainsi l'accès à la technologie utilisée par certains des plus grands family offices dans le monde.



Les family offices peuvent prospérer dans un environnement opérationnel fiable pour gérer leur patrimoine à travers les générations avec des opportunités d'investissement intéressantes, un réseau international, un niveau de vie élevé et des régimes fiscaux et réglementaires fiables - faisant de Singapour un pôle de l'industrie mondiale des family offices.



Eton Solutions établit son siège social international à Singapour à un moment où les family offices dans l'État insulaire connaissent une croissance rapide en raison de l'émergence du pays en tant que centre financier mondial. Selon les estimations de l'Autorité monétaire de Singapour, il y avait environ 700 Family Offices à la fin de l’année 2021, soit près du double des 400 Family Offices présents à la fin de l'année 2020. Cela fait de Singapour une plaque tournante attrayante pour l'exécution d'opérations internationales et régionales.



Eton Solutions, Président exécutif de Satyen Patel, a déclaré : « Singapour est devenue une destination majeure pour les family offices dans le monde. Sa proximité géographique avec plus de la moitié des particuliers fortunés dans le monde, ainsi que ses connexions et ses relations de travail avec les principales puissances économiques telles que la Chine, Taïwan, Hong Kong, le Japon, la Corée du Sud, l'Indonésie, les Philippines, la Thaïlande, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le sous-continent indien en font une destination privilégiée pour que nous puissions répondre aux besoins des marchés internationaux. »

« Il existe de nombreux family offices, en particulier ceux dont les actifs sous gestion se situent entre 100 et 500 millions de dollars américains et qui souhaitent accéder à une technologie de pointe comme AtlasFive®, mais qui n'ont peut-être pas les ressources ou le temps nécessaires pour mettre en œuvre une plate-forme aussi complète », a ajouté Patel. « Grâce à une combinaison de services et de technologie, notre nouvel AFO™ met le logiciel utilisé par les plus grands family offices du monde à la disposition des family offices de toutes tailles. »



Pour plus d'informations sur Eton Solutions et Eton Solutions AFO™, merci de vous rendre sur notre site internet : https://eton-solutions.com.



À propos d'Eton Solutions

Eton Solutions est une société de logiciels et de services fondée pour gérer les complexités des services aux familles très fortunées. Créé par des dirigeants de family offices, le produit phare d'Eton Solutions est AtlasFive®, une plateforme intégrée qui gère plus de 425 milliards de dollars d'actifs et qui regroupe et gère de manière globale tous les processus de données, de reporting et de flux opérationnels. Avec une seule source de vérité, Eton Solutions conduit les family offices vers l'avenir en maximisant l'efficacité et en minimisant les erreurs et les risques. Eton Solutions a connu un TCAC de plus de 100 % depuis sa création.