Est-il réellement possible de se passer des mots de passe ?

La tendance est aujourd’hui au « sans mot de passe » mais pouvons-nous réellement nous passer des mots de passe sans craindre pour notre sécurité ?



Si les mots de passe ont longtemps été un élément indispensable pour limiter les cybermenaces, ils constituent aujourd’hui une source de risques de sécurité pour les individus et les entreprises. Ainsi, au lieu de se concentrer sur les moyens de renforcer les mots de passe, il est peut-être temps de s’en passer. Mais est-ce réellement possible ?



Vers l’abandon des mots de passe



Alors que la technologie, les cas d'utilisation et les exigences en matière de gestion des accès évoluent, les risques de sécurité et les pirates informatiques suivent le même rythme. La promotion de pratiques sûres en matière de mots de passe n'est plus la solution. Bien que de nombreuses entreprises n'aient fait qu'effleurer les cas d'utilisation sans mot de passe, le mouvement vers cette solution est inévitable. Du côté des consommateurs, ce mouvement est déjà en marche, car les fonctionnalités mobiles telles que l'authentification biométrique et la reconnaissance faciale sont devenues courantes.



Pourquoi utilisons-nous encore des mots de passe ?



Compte tenu des problèmes que posent les mots de passe, il est évident qu'il faut trouver un moyen plus pratique et plus sûr de vérifier l'identité. L'authentification sans mot de passe existe spécifiquement pour maintenir ou améliorer la sécurité en réduisant ou en éliminant l'utilisation des mots de passe, offrant ainsi une voie claire et sûre. Quels sont donc les principaux obstacles à l'avènement d'un monde sans mot de passe ? En termes simples, les mots de passe, bien que loin d'être sûrs, restent la méthode d'authentification de facto car ils sont courants et largement acceptés.



En outre, la plupart des gens sont par nature méfiants à l'égard du changement, surtout si celui-ci entraîne des coûts. Mais il existe également de nombreux risques et coûts liés au fait de continuer à utiliser des mots de passe comme principale défense contre les menaces de sécurité croissantes. Sachant cela, la première étape vers un avenir sans mot de passe consiste à mettre en lumière ces risques bien réels et les avantages tout aussi convaincants de ce changement.



Pourquoi devrions-nous nous passer de mot de passe ?



Il est rare qu'une entreprise ne soit pas motivée par la prévention des pertes financières. Pourtant, une posture de sécurité qui repose sur les mots de passe crée des vulnérabilités inutiles à des menaces telles que les violations de données, le vol et l'utilisation abusive de la propriété intellectuelle, les transactions non autorisées, la non-conformité réglementaire, etc. Bien entendu, ces risques s'accompagnent également de coûts directs et indirects, voire d'amendes potentiellement lourdes.



Dans les entreprises centrées sur le client, l'absence de mot de passe permet également d'offrir des expériences numériques transparentes. Bien que les mots de passe puissent être « la façon dont les choses ont toujours été faites », ils ajoutent des frictions et des frustrations lors du parcours du client. Une expérience de connexion médiocre ou une politique de mot de passe trop compliquée peut conduire à une inscription ratée, un achat abandonné ou un client perdu.



Le sans mot de passe est la voie à suivre, et la facilité d'utilisation est essentielle pour que les solutions sans mot de passe s'imposent. La familiarité et l'utilisation croissantes des QR codes et de la biométrie pendant la pandémie - pour tout, de l'accès aux menus des restaurants aux paiements sans contact - constituent un tremplin idéal pour les initiatives sans mot de passe.