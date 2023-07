Accueil Envoyer Imprimer Partager Esker et Forterro scellent une alliance pour se préparer à l’échéance 2024 de la facturation électronique Esker, plateforme cloud leader des solutions d'automatisation des processus pilotées par l'IA, pour les métiers de la finance, des achats et du service client et Forterro, éditeur européen de logiciels et de services ERP pour le secteur industriel, annoncent la signature d'un partenariat stratégique.





« Notre position de leader européen dans l’édition d’ERP pour l’industrie s’appuie sur notre capacité à apporter le meilleur accompagnement possible à nos clients, alors que leurs besoins deviennent plus complexes avec l’imminence de la réforme B2B 2024. L’expertise avérée d’Esker à propos de dématérialisation des factures dans toute l’Europe, ainsi que sa capacité à s'interfacer avec nos ERP constituent un atout de taille pour répondre à leurs attentes. Dans un marché bouillonnant où beaucoup d’offres sont improvisées et où le planning est contraint par le gouvernement, Forterro a souhaité apporter une grande sécurité à ses clients. Avec un acteur historique de la dématérialisation tel qu’Esker, nos clients pourront respecter la réglementation en toute sérénité, sans prendre de risques ni sur leur facturation, ni sur les pénalités, lourdes, en cas de non-respect. » Explique David Coste, Directeur Général chez Forterro



Forterro voulait disposer d'une solution évolutive, transparente pour ses clients, offrant un haut niveau de sécurité et qui puisse être intégrée aisément avec tous les ERP du Groupe au travers de sa plateforme Cloud (Forterro Cloud Suite). La richesse fonctionnelle des solutions cloud d'Esker, couvrant l'ensemble des cycles fournisseurs (Source-to-Pay) et clients (Order-to-Cash), répond parfaitement à ses besoins. Enfin, l'ancrage solide de l'acteur lyonnais sur le marché et son modèle économique vertueux ont conforté Forterro dans son choix. C’est donc tout naturellement que les deux groupes ont joint leurs forces.



« Nous sommes ravis de concrétiser cette alliance stratégique avec Forterro, acteur majeur européen sur le marché des ERP industriels, avec lequel nous partageons des objectifs et des valeurs communes. Ce partenariat technologique constitue un relais de croissance significatif. Il permettra aux PME et ETI industrielles, françaises et européennes, de bénéficier de la valeur ajoutée des solutions Esker, habituellement réservées aux plus grands groupes. Cet enjeu majeur pour les PME européennes, qui seront progressivement concernées par des réformes réglementaires similaires à celles auxquelles se préparent les entreprises françaises, sera parfaitement adressé par la solution développée par Forterro et Esker. » Explique Pascal du PELOUX, directeur du Business Lab chez Esker



À propos de Forterro

Forterro est le partenaire de plus de 10 000 entreprises manufacturières de taille moyenne en Europe. Depuis sa création en 2012, Forterro s’est développé régulièrement pour devenir l'un des principaux fournisseurs de logiciels en Europe, avec des bastions dans chacune des principales économies industrielles du continent. Forterro abrite une gamme diversifiée de solutions sectorielles locales et verticales, chacune d'entre elles étant développée de manière unique pour son marché.

Forterro regroupe en France les solutions ERP Clipper, Helios, Silog et Sylob reconnues sur le marché pour leur expertise et leur savoir-faire en matière de pilotage des activités industrielles.

Forterro



À propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Source-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers, achats et services clients des entreprises en renforçant la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent aux entreprises de gagner en productivité et d’améliorer la visibilité sur leurs activités, tout en renforçant la collaboration avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext GrowthTM à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 159,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022, dont 2 tiers à l’international.

