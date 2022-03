Erik Podzuweit, Fondateur et Co-CEO de Scalable Capital Scalable Capital, plateforme d'investissement digitale européenne, entame son expansion internationale et annonce le déploiement de ses services dans l’hexagone.

En lançant Scalable Broker et Scalable Crypto dans l’Hexagone, l’entreprise met à disposition des investisseur·euse·s français·es une solution de courtage et de gestion de plans d’investissement pratiques et économiques.



Qui est Scalable Capital ? Quelle est votre proposition de valeur ?



Lorsque j'ai fondé l'entreprise avec mon équipe en 2014, nous avions pour ambition d'ouvrir le monde de l'investissement au plus grand nombre grâce à la technologie. Aujourd'hui, nous sommes une plateforme d'investissement digitale de premier plan en Europe. Notre plateforme comprend un courtier en ligne, avec lequel les client.e.s peuvent négocier des actions, des ETF, des fonds et des cryptomonnaies en toute autonomie. En Allemagne et en Autriche, nous proposons également un service digital de gestion de patrimoine, grâce auquel les client.e.s peuvent faire investir leur épargne comme le feraient les professionnels. À ce jour, plus de 500 000 client.e.s font confiance à Scalable Capital. Voyant un fort potentiel, nous avons lancé notre courtier en ligne en mars 2022 en France. Nous sommes une société réglementée et avons plus de 6 milliards d'euros investis sur notre plateforme. L'équipe s'est largement agrandie – et en particulier au cours des derniers mois pour accompagner le lancement en France, pour atteindre plus de 380 personnes. Nous sommes convaincus qu’il n’existe aujourd’hui aucune alternative sérieuse à l'investissement sur les marchés financiers et c’est pourquoi nous estimons que chacun devrait pouvoir y avoir accès. Nous avons à cœur de permettre à chacun de devenir un.e investisseur.euse.s grâce à un accès à l'investissement rentable et facile à utiliser.



Pourquoi avez-vous décidé de lancer Scalable Capital sur le marché français ?



La France est le deuxième plus grand marché européen. Ayant pour objectif de devenir leader en Europe, c’est tout naturellement que nous avons choisi de lancer notre plateforme d'investissement en pleine croissance et notre offre cryptographique innovante en France. Alors que les Français.e.s sont des champion.ne.s de l'épargne, environ deux tiers du patrimoine financier seraient actuellement répartis entre assurances-vie et comptes bancaires. Alors que le populaire Livret A offre des rendements à hauteur de 1 % (même en tenant compte de la dernière hausse), un investissement sur le CAC 40 aurait engendré des rendements annuels moyens supérieurs à 10 % au cours des dix dernières années. Cette demande croissante d’investissement représente une formidable opportunité pour Scalable Capital. Les statistiques montrent effectivement que la culture d'investissement se développe en France, en particulier chez la jeune génération - tendance dont nous avons déjà fait l’expérience en Allemagne.



Qu'est-ce qui différencie Scalable Capital de ses concurrents ?



Nous offrons aux client.e.s français.e.s un service de courtage complet. Grâce à une plateforme facile à utiliser, les investisseur.euse.s ont accès à plus de 6 000 actions internationales, dont des valeurs de référence françaises, des valeurs technologiques américaines et des actions de croissance asiatiques. Les investisseur.euse.s peuvent diversifier leurs investissements grâce au concours de plus de 3 000 ETF et fonds communs de placement, ainsi que l’ensemble des principales cryptomonnaies. Le courtier propose un vaste univers d'ETF adhérant à des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ou qui suivent les investissements socialement responsables (ISR). L’investissement est également très économique avec des frais d'ordre de seulement 0,99€ par transaction, sans frais cachés. Ceci est proposé sans compromis sur la sécurité, d’autant plus que nous sommes une entreprise réglementée.



Recul de l’âge de la retraite, circonstances géopolitiques : quel conseil pourriez-vous donner aux investisseurs ?



La plupart de nos client.e.s ont un horizon d'investissement à long terme : 65% des client.e.s sont investis dans des ETF très diversifiés et un.e client.e possède généralement jusqu'à trois plans d’investissement. Les ETF sont adaptés à un investissement sur les marchés de capitaux avec des frais de gestion en général peu élevés . Parmi les titres les plus populaires figurent les ETF très diversifiés, tels que ceux du MSCI World. Bien sûr, les périodes de forte volatilité sont difficiles, surtout pour les nouveaux investisseur.euse.s. Pour nos client.e.s, le contexte géopolitique apporte avec lui certainement beaucoup d'incertitudes et soulève des questions. Cependant, les investisseur.euse.s semblent poursuivre leur objectif de création de richesse à long terme, même dans les phases de volatilité.



Vous avez pour ambition de démocratiser l’accès au trading, comment Scalable Capital peut permettre au grand public de s’intéresser à cette pratique autrefois destinée à l’élite ?



En fait, nous souhaitons rendre l’investissement accessible pour tous. Dans cet objectif, nous travaillons selon 3 axes. Premièrement, nous proposons un accès facile à l’aide d’une expérience intuitive de notre plateforme d’investissement et un processus d'intégration de moins de dix minutes. Ensuite, nous proposons des investissements à un prix abordable, avec des transactions sans commission et sans frais cachés. Ainsi, les personnes disposant d’une capacité d’épargne limitée peuvent tout de même investir de manière économique et les gains potentiels ne sont pas dévorés par les frais. Enfin, nous voulons donner aux investisseur.euse.s français.e.s les moyens de garder le contrôle de leurs finances en leur proposant un contenu éducatif. Et pour cause, un tiers de nos client.e.s sont novices en matière de marchés financiers. D'une manière générale, nous avons pu observer une forte demande et donc un intérêt croissant pour l'investissement.



Comment voyez-vous Scalable Capital dans 5 ans ? Comment imaginez-vous l'avenir des services d’investissement ?



Nous avons pour objectif de devenir la première plateforme d'investissement digitale en Europe. Nous souhaitons que chaque personne qui souhaite investir ait le réflexe Scalable Capital. Nous allons poursuivre le développement de la plateforme que ce soit en termes de portée ou de services. Après la France et l'Espagne, nous prévoyons de nous étendre sur d'autres marchés européens. Nous écoutons attentivement les besoins de nos client.e.s et développons nos produits en conséquence. À moyen terme, nous comptons rendre d’autres services accessibles à nos client.e.s français.e.s, comme par exemple notre robo advisor.



Compte tenu du besoin croissant des particuliers de prendre le contrôle de leurs finances et de se constituer un patrimoine pour leur retraite, un accès simple aux marchés de capitaux est devenu une évidence. Dans un contexte d'érosion des pensions, de faibles taux d'intérêt et de taux d'inflation plus élevés, il n’existe, à long terme, aucune alternative à l'investissement sur le marché des capitaux. D’ailleurs, cette tendance se renforce avec la technologie qui se développe plus rapidement et la consolidation de la volonté d'investir sur les marchés des capitaux. Au cours des dernières années, les investisseur.euse.s particuliers ont revendiqué leur rôle sur les marchés financiers. En France, le nombre d'investisseur.euse.s actif.v.es a plus que doublé depuis fin 2019. Nous ne constatons pas seulement une hausse de l'activité, mais aussi une tendance au recours aux néobrokers - avec une proportion plus de deux fois supérieure de transactions captées sur cette période. Ce nouveau paradigme va d’ailleurs participer à l’évolution de notre modèle économique.











