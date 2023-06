The Bridge Between Traditional Finance (TradFi) and Decentralized Finance (DeFi)

Entretien | Hao Wang, MetaBank : « La blockchain, soutenue par les gouvernements, pourrait permettre au pays en développement de rattraper leur retard numérique et économique » C'est lui-même qui l'affiche sur son profil Linkedin « Mission impossible ». Lui ? c'est Hao Wang, co-fondateur et Chief Operating Officer de Metabank.

Au début, entre Finyear et lui, il y a eu comme un quiproquo. Metabank nous a été présentée comme la première banque dans le metavers. (Gloups). Alors, on a essayé d’en savoir plus, sans parti pris.

Car Metabank, est tout sauf une banque. Fondée en 2022 à Singapour, la toute jeune entreprise propose des services reposant sur la technologie de la blockchain et visant à accélérer, avec l’aide des gouvernements, la transition numérique des pays en développement. Parmi ses services, elle propose, entre autres, la tokenisation des ressources naturelles. La société compte aujourd’hui une soixantaine de personnes réparties entre Singapour, Hong Kong, la Chine, le Laos et les Émirats arabes unis. Elle ne communique pas sur son chiffre d’affaires, mais indique se rémunérer sur des services de conseil et de développement ainsi que sur la vente de tokens et les transactions inhérentes à la blockchain.

Alors ? Favoriser la diffusion de la technologie grâce à une blockchain nationale dans les pays en voie de développement ; Tokeniser des ressources naturelles pour accéder à un partage des richesses plus équitables, mission impossible ?

Finyear a essayé d’en savoir plus sur cette Metabank, qui souhaite établir la première blockchain 4.O. Et, Hao Wang s’est adonné au jeu des questions/réponses.



Propos recueillis par Manon Triniac.



Contrairement à ce que son nom peut laisser penser, MetaBank n’est pas une banque. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous faites ? Nous avons travaillé sur trois services clés. Le premier est la finance ouverte, qui consiste à créer des mécanismes financiers autorisés pour convertir des monnaies fiduciaires en monnaies numériques. Le deuxième est l'identification ouverte, qui vise à établir des systèmes d'identification numérique pour faciliter les transactions commerciales et le tourisme. Enfin, nous proposons un service d’actifs ouverts, qui permet de rendre accessibles et commercialisables divers actifs, tels que les ressources naturelles, grâce à la tokenisation.

Vous dites que MetaBank est la première entreprise à établir la blockchain 4.0 en tant que technologie principale pour accélérer la transition vers la civilisation numérique. Qu’est-ce que la blockchain 4.0 ? Qu’est-ce qu’elle apporte en plus ? Avec MetaBank, nous voulons exploiter la technologie de la blockchain pour permettre des transactions sécurisées et in fine résoudre le problème de confiance dans les interactions humaines. La blockchain a le potentiel de révolutionner divers secteurs et d'apporter des changements significatifs dans la vie des gens, mais pour cela, il faut qu’elle soit largement adoptée. Nous avons constaté qu'au cours des 15 dernières années, des milliers d'entreprises et d'institutions ont passé les premières étapes de développement de la blockchain, mais qu’aucune de ces applications n'était soutenue par un État, c'est-à-dire construite sur une blockchain nationale. C’est, à mon sens, la principale raison pour laquelle l'adoption massive n'a pas eu lieu. La Blockchain 4.0 marque le passage à la phase suivante, avec une évolution vers une adoption généralisée, dépassant le taux de pénétration actuel de 1 à 2 % et atteignant des niveaux d'adoption à deux chiffres ou plus. Cette nouvelle phase se caractérise par deux éléments clés : l’intégration de cadres blockchain nationaux garantissant un niveau plus élevé de confiance et de fiabilité et l’intégration des Actifs du Monde Réél, Real Word Asset. Contrairement aux marchés crypto relativement petits, évalués à environ 1 000 milliards de dollars, les actifs du monde réel englobent des actifs beaucoup plus importants, d'une valeur d'environ 500 000 milliards de dollars. Ces actifs ont une valeur tangible et intrinsèque, et constituent une base solide pour l'écosystème de la blockchain.

Vous parlez de confiance, pourtant, le mot blockchain fait parfois peur. Comment l’expliquez-vous ? L'entrée de personnes opportunistes sur le marché de la blockchain, en quête de gains financiers rapides, a créé de l'instabilité et entraîné des pertes pour beaucoup. Warren Buffet dit : “C’est quand la mer se retire, qu’on voit ceux qui nagent nus”. Je suis assez d’accord avec lui. Quand les marchés se retournent, seuls ceux qui maîtrisent vraiment la technologie et l’utilisent à bon escient survivent. Il faut absolument que le plus grand nombre réalise que la technologie de la blockchain va bien au-delà du trading et des échanges de crypto-monnaies. C’est au contraire une technologie qui doit bénéficier, au quotidien, au plus grand nombre d’individus.

Étant donné que la décentralisation est le principe fondateur de la blockchain, n'est-il pas antinomique de la rendre nationale ? Comment vous assurez-vous qu'elle reste dans l'intérêt de la population ? La décentralisation est en effet l'un des principaux avantages de la blockchain, mais elle n'a pas besoin d'être à 100% décentralisée, surtout lorsque cela implique des informations sensibles telles que des données de santé, d’identité et que l'on traite avec des banques centrales, des ministères des Finances ou d'autres industries stratégiques. En général, ces institutions ne sont pas à l'aise avec une blockchain publique entièrement décentralisée.

De plus, décentralisation ne signifie pas déréglementation. Au contraire, la technologie blockchain permet de mettre en place un cadre réglementaire à moindre coût. Enfin, si l'on regarde plus largement, de tout temps, il n'y a, à ma connaissance, jamais existé de communauté, de royaume, de gouvernement ou d'empire 100% décentralisé. Il faut trouver un équilibre entre la liberté et l'efficacité. Cet équilibre peut varier en fonction de la technologie disponible. En fin de compte, nous visons une société plus décentralisée tout en cherchant à maintenir un équilibre pour atteindre l'efficacité et la protection des données.



Quels pays ciblez-vous ? Nous avons une ambition mondiale, mais à court terme, nous pensons que nous pouvons apporter encore plus de valeur ajoutée aux pays en développement. En effet, les pays développés ont les ressources et les capacités pour poursuivre une transformation numérique de manière indépendante. Nous avons donc décidé de nous implanter en premier lieu en Asie du Sud Est, dans des pays comme le Laos, le Cambodge ou l’Indonésie qui ont le potentiel de rattraper les pays développés grâce à la blockchain, mais n’ont ni la technologie ni le capital nécessaires.

Ces pays en développement sont-ils prêts à adopter de nouveaux modèles basés sur la blockchain ? Nous sommes aujourd’hui dans une ère digitale, où le sujet de la confiance est traité bien différemment de la manière dont il l’était à l’ère industrielle ou agricole. Et c’est un sujet encore plus critique dans les pays en développement ; en Afrique ou en Asie centrale, on ne se fait pas confiance, à moins de voir. Nous devons donc mener un vrai travail de pédagogie en partenariat avec les gouvernements pour éduquer et mettre en valeur les avantages de la blockchain. Cela a vraiment été un travail de longue haleine, sans compter les barrières réglementaires et les barrières de langue.

La route semble longue. Où en êtes-vous aujourd’hui ? Nous avons déjà réalisé des progrès significatifs, en obtenant des engagements de la part des gouvernements et des institutions. Nous discutons avec des responsables gouvernementaux, allant des premiers ministres aux ministres de la technologie, des finances et des banques centrales. Nous avons conclu des contrats avec des gouvernements, pour des projets couvrant plusieurs industries considérées comme essentielles à la croissance économique de ces pays. Des projets spécifiques, tels que la tokenisation de l’agriculture, sont en cours. Dans ce cas précis, il s’agit de convertir des ressources agricoles tangibles, comme les terres agricoles, les cultures ou le bétail en jetons numériques sur une blockchain. Ces jetons représentent les actifs agricoles sous-jacents et peuvent être vendus, échangés et transférés avec tous les avantages inhérents à la blockchain. Ce mécanisme permet de rendre disponible à l’achat et au commerce des actifs réels qui ne l’étaient pas.

En tokenisant des actifs réels comme les denrées alimentaires ou les matières premières, n'y a-t-il pas un risque de créer une bulle spéculative qui pourrait affamer un pays en développement ? Je ne pense pas qu’il y ait de risque spéculatif. Comme pour les marchés actions, il y a un marché primaire et un marché secondaire. La majorité des revenus revient au propriétaire de l'actif lors de la première étape. De plus, les marchés secondaires sont toujours un jeu à somme nulle comme la plupart des grands marchés boursiers, mais avec des réglementations basées sur la blockchain, la protection sera justement meilleure que sur les bourses traditionnelles telles que le NASDAQ ou la Bourse de Londres.

Hao Wang , titulaire du CFA, a plus de 15 ans d'expérience dans la finance traditionnelle. Depuis 3 ans, il s’immerge dans le digital et la blockchain. Parlant trois langues et ayant vécu et travaillé en Chine, au Japon et à Singapour, il possède une compréhension globale de la finance, de l'économie et de la technologie. Tout au long de sa carrière, Hao Wang a occupé des postes clés dans des entreprises telles que Citi Group et Nomura, ainsi que dans des hedge funds internationaux et des family offices. Il a également créé deux communautés (DDSG et MoleDao en 2020-2021) et a participé à l'établissement de la direction mondiale du groupe CTH à Singapour. En 2022, il a co-fondé MetaBank.









