Entrepreneur First annonce une levée de fonds de 150M€ Entrepreneur First, un programme qui aide des centaines d’entrepreneurs à trouver un cofondateur ou une cofondatrice et à lancer leur startup, annonce une levée de fonds de 150 millions d’euros.

● Fondé en 2011, Entrepreneur First (EF) lève 150 millions d’euros (158 millions de dollars) en série C auprès d’un consortium d’entrepreneurs et d’investisseurs de la Silicon Valley

● Unique en son genre, Entrepreneur First mise sur les talents plutôt que sur des projets existants, et ambitionne d’aider des centaines d’entrepreneurs à trouver un cofondateur ou une cofondatrice et lancer leur startup

● La valeur des startups créées via EF dépasse désormais les 10 milliards de dollars

● En France, quatre ans après son lancement, EF a déjà accueilli et financé plus de 400 entrepreneurs et a contribué à créer 50 nouvelles startups françaises tous secteurs confondus.



Pionnier d’un nouveau modèle d’investissement qui mise sur les talents, Entrepreneur First (EF) annonce avoir levé 150 millions d’euros en série C auprès d'un consortium d’entrepreneurs et d’investisseurs de la

Silicon Valley.



Cette levée de fonds va permettre à EF de poursuivre sa croissance et sa capacité à disrupter le modèle classique du capital-risque, en investissant dans des centaines de jeunes entrepreneurs à haut potentiel pour les aider à trouver un cofondateur ou une cofondatrice et lancer leur startup.



Le deuxième objectif de cette levée est de donner à EF la flexibilité d’innover et de tester de nouveaux programmes destinés à encourager les meilleurs talents à entreprendre.



EF a ouvert son bureau de Paris en 2018, sous la direction de Coralie Chaufour.



C’est aujourd’hui la seule structure en France à proposer un modèle d’investissement dans les talents plutôt que dans les projets. Pour cela, EF mise sur une sélection rigoureuse de jeunes ambitieux ayant envie d’entreprendre, mais n’ayant pas encore de cofondateur ou de projet, qui rejoignent un

programme intensif de 3 mois afin de créer leur startup de zéro. Ce programme a vocation à supprimer certaines des barrières à l’entrepreneuriat, en aidant les participants à trouver un cofondateur, à générer une idée et à lancer leur startup, tout en recevant un financement de la part d’EF.



EF annonce également que la valeur des startups créées au sein de ses programmes dépasse désormais les 10 milliards de dollars. En France, quatre ans après son lancement, EF a déjà accueilli et financé plus de 400 entrepreneurs (sur 5000 candidatures reçues) au sein de 8 cohortes, et a contribué à créer 50

nouvelles startups françaises tous secteurs confondus. 30% de ces startups ont à leur tête une femme cofondatrice.



Parmi les startups créées au sein des programmes EF : Tractable (licorne de l’assurtech fondée par deux entrepreneurs français); La Vie (startup foodtech produisant des lardons et du bacon vegan); Kinetix (plateforme de création d’avatars 3D dans le métaverse) ou Core Biogenesis (startup biotech de

bioproduction de thérapies cellulaires).



Le consortium d’investisseurs est notamment composé de Reid Hoffman (cofondateur de LinkedIn), John et Patrick Collison (cofondateurs de Stripe), Taavet Hinrikus (cofondateur de Wise), Tom Blomfield (co-fondateur de Monzo et de GoCardless), Demis Hassabis et Mustafa Suleyman (cofondateurs de

Deepmind), Matt Mullenweg (cofondateur de Wordpress), Sara Clemens (ancienne Directrice des Opérations de Twitch et de Pandora), Patrick O’Shaughnessy (Positive Sum) et Matt Robinson (co-fondateur de Nested et de GoCardless).



Matt Clifford, cofondateur d’Entrepreneur First :

“La mission d’EF est de dénicher des talents qui risqueraient de passer à côté de l’entrepreneuriat. Les talents sont partout, mais les opportunités ne le sont pas. L’idée d’investir dans des équipes de cofondateurs qui se rencontrent au sein d’un programme comme EF n’est plus radicale, elle est essentielle.”



“EF est unique dans le paysage de l’investissement early stage. Contrairement aux incubateurs, accélérateurs ou fonds de capital-risque, nous n’investissons pas dans des projets, nous dénichons des talents à haut potentiel. Notre capacité à investir pré-projet est un avantage immense sur le plan de la relation que nous développons avec nos entrepreneurs, mais également d’un point de vue

économique pour EF.”



Coralie Chaufour, Partner & Directrice Générale d’Entrepreneur First en France : “La France bénéficie d’un incroyable vivier de talents. Notre mission est de trouver et d’inciter les meilleurs d’entre eux à se lancer dans l’entrepreneuriat, avec une ambition dépassant les frontières nationales.”

“Cette levée de fonds nous permet d’ancrer davantage notre modèle unique en France pour contribuer de manière significative à la création de la prochaine génération d’entreprises françaises qui puissent être des leaders technologiques d’envergure mondiale.”

“Alors que la valeur des entreprises du portefeuille d'EF dépasse les 10 milliards de dollars, nous avons le sentiment que nous ne faisons que commencer.”



Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn et membre du conseil d’administration d’Entrepreneur First :

“Nous entrons dans une nouvelle ère pour le capital-risque, et la génération actuelle de jeunes entrepreneurs ayant pour ambition de créer et de faire croître les leaders technologiques de demain a besoin d’accompagnement.”

“Au sein de ce consortium d’investisseurs, nous sommes tous passionnés par l’impact majeur que peut avoir l’entrepreneuriat, et nous souhaitons donner de l’élan à une nouvelle génération d’entrepreneurs.”

“EF représente un tremplin pour que des talents issus d’écosystèmes moins avancés que la Silicon Valley puissent accéder à cette opportunité.”



A propos d'Entrepreneur First

Fondé en 2011 à Londres par Matt Clifford et Alice Bentinck, Entrepreneur First est le pionnier d’un nouveau modèle d’investissement dans les talents. EF investit dans des talents ambitieux qui ont envie d’entreprendre, avant même qu’ils n’aient un cofondateur, une idée ou un projet. Certains des investisseurs les plus renommés de la Silicon Valley comme Sequoia, Andreessen Horowitz, Softbank et

GV (anciennement Google Ventures) ont investi dans des startups issues d’EF. Les ‘exits’ du portefeuille dépassent désormais 680 millions de dollars et comprennent Magic Pony Technology (acquisition par Twitter), Passfort (acquisition par Moody’s); Credit Kudos, Bloomsbury AI, Scape, Atlas ML, et Sonantic (acquisition par Spotify).

EF est désormais présent dans six zones géographiques : Londres, Paris, Berlin, Bangalore, Singapour et Toronto.

https://www.joinef.com



