Entheos, le holding d'investissement rejoint la Convention des Entreprises pour le Climat

Plus de 150 entreprises et institutions du bassin lyonnais seraient déjà membres du mouvement.



Olivier Parmentier, le président d’Enthéos, revendique cette étape comme une étape clé dans la feuille de route de la holding. « Notre adhésion à la CEC est un engagement, un symbole fort et une manière de nous installer dans une dynamique collective qui nous permettra de progresser. Pour réussir la

transition environnementale, les entreprises ont besoin d’être soutenues et accompagnées par des actionnaires engagés sur la même voie. Chez Enthéos nous choisissons d’accompagner les entreprises qui apportent des solutions aux défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés et celles qui mènent une transformation volontariste de leur modèle pour le rendre compatible avec les limites planétaires. La CEC nous offre un forum pour échanger et nous inspirer auprès d’entrepreneurs qui partagent notre vision. »



Chez Enthéos, Marjory Wachtel et Olivier Parmentier sont engagés dans ce process et s’apprêtent en juillet 2023 à suivre la 3e session dédiée au vivant. Il s’agit d’intégrer dans les modèles d’affaires le respect de la biodiversité, qui est souvent la grande oubliée des stratégies d’entreprise…



« Aujourd’hui, il est urgent et indispensable de nous former aux enjeux de demain pour accompagner au mieux nos partenaires. » poursuit Marjory Wachtel. « Cette adhésion est en ligne avec la politique d’investissement de la holding : investir uniquement dans les entreprises compatibles avec notre

vision d’un monde sobre, vivant et résilient. En orientant 100% de nos nouveaux investissements sur notre thèse d’investissement, l’ensemble du portefeuille sera écoresponsable avant 2030. »



À propos d’ENTHÉOS

Enthéos est un investisseur de long terme accompagnant des PME françaises via des investissements compris entre 5 et 15 millions d’euros. Investisseur actif, Enthéos investit dans des sociétés écoresponsables et met à disposition de ses participations son expérience et son réseau pour participer activement à la création d’un monde sobre, vivant et résilient.

