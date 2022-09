En route vers l’adoption massive du Web3. RealT continue d'innover ! Afin d’assoir sa position de leader sur le marché de la tokenisation immobilière, RealT continue d’innover dans l’univers de la finance décentralisée et du Web3.





La tokenisation de l’immobilier : nouvelle façon d’investir



Aujourd’hui, la majorité d’entre nous maitrise les codes et l’usage du numérique. Les taches telles que l’envoi d’un mail ou la navigation sur le Web ne posent plus aucun problème. Or, derrière ces actions, devenues quasiment un réflexe au quotidien, se cachent de nombreux protocoles, encore très barbares pour la plupart d’entre nous.



Les nouvelles technologies s’invitent aussi dans les secteurs traditionnellement peu sujets à une digitalisation. Avec la tokenisation de l’immobilier, l’entreprise RealT vise à changer radicalement notre façon d’investir dans la pierre. RealT attire les investisseurs avec la possibilité de devenir copropriétaire à partir de 50 euros. A la promesse de l’accessibilité s’ajoute désormais celle de la simplicité : RealT annonce aujourd’hui le lancement de sa nouvelle fonctionnalité : « walletless ».



« Walletless » : faciliter la gestion et l’usage des cryptoactifs



Le service « walletless » a été conçu pour répondre à la problématique liée à la gestion des cryptoactifs et des clés privées correspondantes. En effet, le fait de posséder réellement des cryptoactifs nécessite une grande responsabilisation des utilisateurs. Rappelons qu’avec les wallets non-custodials la fonctionnalité « mot de passe oublié » n’existe pas. Si vous perdez vos 12 ou 24 mots, vos fonds seront perdus à tout jamais. Il en est de même si vous n’avez pas sécurisé votre mot de passe et qu’un hackeur corrompt votre compte. Vous aurez très peu de recours pour récupérer vos fonds.



RealT : une plateforme intuitive et facile d’accès



Avec la fonctionnalité « walletless » les clients de RealT peuvent désormais gérer leurs portefeuilles immobiliers directement depuis leurs comptes. Ils pourront acheter en deux clics des RealTokens par carte bleue, les revendre directement depuis leur interface ou encore consulter leurs revenus hebdomadaires.



Les futures fonctionnalités de RealT permettront d’utiliser directement son solde pour acheter de nouveaux RealTokens ou demander à recevoir son revenu sur son compte bancaire quand il atteint un certain montant.



La plateforme RealT permet à tous les utilisateurs d’avancer à leur propre rythme, de créer son portefeuille immobilier et de découvrir l'univers de la finance décentralisée étape par étape.



A propos de RealT :

RealT a été créée en 2019 par les frères Jacobson: Jean-Marc et Remy. L’entreprise américaine propose d'investir dans l'immobilier avec un nouveau modèle économique, la tokenisation, en s'appuyant sur la blockchain Ethereum et depuis 2021 également sur Gnosis Chain. Aujourd’hui, grâce à son professionnalisme et sa transparence, RealT a réalisé 46 millions de dollars de ventes et compte plus de 200 biens immobiliers tokenisés. L’entreprise accompagne aujourd’hui près de 10 000 investisseurs dans 135 pays différents.

Site web :



Contact presse :

Katarina FISIAK

06.47.54.85.95 /

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











