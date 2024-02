En 2023, Siparex maintient le cap

Siparex a su anticiper et accélérer ses levées de fonds et dispose d’un important drypowder pour lui permettre de poursuivre sa feuille de route et accompagner la transformation des entreprises, en particulier en renforçant son approche Climat dans toutes ses stratégies d’investissement, en accélérant la transition numérique et l’intégration du partage de la valeur au sein des entreprises. Siparex dispose des fondamentaux solides pour poursuivre sa croissance et atteindre les 5 Md€ sous gestion

L’année a été marquée par une politique de fundraising active avec, au total, près de 500 M€ levés sur plusieurs stratégies. Ce volume de levées de fonds s’explique notamment par le succès du fonds de transition énergétique TiLT Capital 1, qui a dépassé son hard-cap pour atteindre 320 M€, six mois après avoir atteint son premier objectif de collecte de 250 M€. Le fonds Siparex Midcap 4 a également dépassé sa taille cible avec 260 M€ en moins d’un an, soit une croissance de 50% par rapport au précédent fonds, et le fonds ETI 5 a porté sa capacité d’investissement de 450 M€ à 500 M€. Enfin, le fonds Obligations Relance « Groupement Territoires de Croissance » mené par Siparex, a par ailleurs obtenu une deuxième tranche.Le succès de ces levées de fonds est le fruit de la fidélité des investisseurs institutionnels (58 %) malgré une tendance générale à la baisse de leurs allocations, de l’appétence continue des investisseurs familiaux (22 %), de Fonds de Fonds pour 10%, ainsi que du soutien de Siparex Associés (sponsor des fonds gérés par le Groupe Siparex) à hauteur de 10 %.Il résulte également de l’attractivité de nouvelles thématiques d’investissement auprès des souscripteurs, la stratégie Transition Energétique représentant 60 % des LPs primo-entrants.Siparex dispose ainsi d’un drypowder de plus d’1 Md€, un atout fort et différenciant dans un marché où la liquidité se fait plus rare. Ses actifs sous gestion atteignent 3,7 Md€ contre 3,2 M€ en 2022, ayant ainsi doublé en 4 ans.Siparex affiche un volume d’investissement soutenu de 380 M€ en 2023.L’ensemble des lignes de métier ont été actives sur les opérations d’investissement, notamment :Siparex ETI a ainsi investi plus de 100 M€ dans 3 nouvelles opérations majoritaires (Passman, Sodikart, Piercan) pour accompagner leurs projets de développement et de croissance externe, avec une forte ambition de transition énergétique.Sur un segment de marché résilient en 2023, Siparex Midcap a été peu impacté par le ralentissement général et affiche un bon rythme d’investissement avec 30 M€ investis dans 3 sociétés afin d’accompagner leur transformation de PME en ETI (Cevino Glass, Groupe Rondot, Syscom Prorep). L’équipe Entrepreneurs a également investi cette année 40 M€ dans des PME territoriales. Le Fonds France Nucléaire, quant à lui, poursuit son déploiement et a réalisé 3 nouveaux investissements pour 22 M€ (Gault Industries, Piercan, Vulcain) et l’activité Siparex Territoires a réalisé un montant de 25 M€ d’investissements.Porté par la progression des opérations sponsorless, Siparex Mezzanine réalise également un bon niveau d’investissement de 40 M€ dans les sociétés Kitsuné, HB Aesthetics, Ekstend et Distriwatt. L’équipe a également investi dans 5 opérations via le fonds Obligations Relance (Groupement Territoires de Croissance).Confirmant l’attractivité du segment de marché de la transition énergétique, TiLT est nourri d’un important dealflow et connait une forte dynamique avec 40 M€ investis dans trois nouvelles opérations (Volta, EODev, Deltalys).Enfin, XAnge a également été actif en 2023 avec une quarantaine d’investissements et ré-investissements (dont Homaio, Sirona, Elba et Le Fourgon) pour un montant de 34 M€.Siparex a réalisé un volume soutenu de 270 M€ de cessions, malgré une année 2023 marquée par un ralentissement des process pour tous les acteurs du secteur et par un marché du Venture Capital atone. A titre d’illustration, Siparex ETI a ainsi réalisé 2 belles cessions pour un montant de près de 100 M€ (NG Travel, Synchrone) plusieurs opérations ayant été décalées sur le 1er semestre 2024, et Siparex Midcap a désinvesti un montant de 70 M€ (Rondot, Nowak et Locabri en France, Bracchi et HNH en Italie), avec un bon niveau de performances. Siparex Mezzanine et Siparex Entrepreneurs réalisent également une bonne année avec respectivement 45 M€ et 40 M€ de cessions.Des entreprises robustes et dynamiquesDans ce contexte, les entreprises du portefeuille se sont révélées robustes et dynamiques. Les participations du Groupe (hors TiLT et XAnge), ont ainsi enregistré une croissance moyenne de leur chiffre d’affaires de 16 % en 2023, celles des portefeuilles XAnge et TiLT affichant quant à elles une progression respective de + 70 % et + 27 %.Les équipes d’investissement, appuyées par l’Operating Team, ont été actives dans l’accompagnement de leurs participations et ont contribué à la création de valeur, en particulier sur 4 thématiques : Digital, Business développement, Recrutement et Climat. On peut souligner l’accompagnement spécifique de 75 participations, la contribution à 30 recrutements de managers clés et la réalisation de plus de 60 opérations de croissance externes menées en 2023 par les dirigeants des participations, dont une quarantaine au sein du portefeuille ETI.Perspectives 2024L’année 2024 se présente sous de meilleurs auspices pour le private equity. Les besoins en fonds propres des entreprises restent conséquents, notamment pour financer le nombre important de transmissions d’entreprises à venir et la transition énergétique. Dans cet objectif Siparex constitue au cours du 1er semestre 2024 une équipe Climat pour accompagner les enjeux de transformation du portefeuille.Siparex anticipe un volume d’investissements et de cessions plus soutenu en 2024. Le groupe poursuit l’enrichissement de sa plateforme avec notamment la levée du fonds Mezzanine successeur Siparex Intermezzo 3 Transition Carbone et des réflexions en cours sur de nouveaux produits.L’international reste un axe fort de développement avec des moyens supplémentaires en Italie et en Allemagne et son partenariat au Canada.» conclut Bertrand Rambaud, Président de Siparex.Spécialiste français indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex affiche des capitaux sous gestion de 3,7 milliards d’euros. Avec une forte croissance organique et des acquisitions significatives, Siparex est un groupe au service du développement des entreprises et de leur transformation. De la start-up à l’ETI, il finance et accompagne de grandes aventures entrepreneuriales grâce à ses différentes lignes de métiers : Private Equity (Tilt, Entrepreneurs, Territoires, Midcap, ETI), Venture Capital (XAnge), et Private Debt.Le Groupe peut s’appuyer sur un ancrage territorial fort, avec 6 bureaux en France (Paris, Lyon, Nantes, Lille, Strasbourg et Toulouse), 3 implantations en Europe (Milan, Berlin et Bruxelles) et des partenariats en Afrique et en Amérique du Nord.