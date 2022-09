Embauchez un jeune à la rentrée et profitez des aides Dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », le gouvernement a souhaité prolonger les aides à l’apprentissage et l’aide exceptionnelle au contrat de professionnalisation jusqu’à fin 2022.

Le groupe de travail Ressources humaines d’Absoluce donne le mode opératoire aux entreprises qui voudraient embaucher un jeune à la rentrée.



Le nouveau ministre du travail Olivier Dussopt a annoncé une prolongation des aides jusqu’au 31 décembre 2022. Initialement prévu jusqu’au 31 décembre 2021, puis prolongé jusqu’en juin, le gouvernement a à nouveau reconduit le dispositif d’aide pour tout contrat conclu entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2022. Alors n’attendez plus pour recruter !



Montant de l’aide ?



L’aide est versée en fonction de l’âge de l’alternant :

- 5 000 euros maximum pour un jeune de moins de 18 ans

- 8 000 euros maximum pour un jeune de 18 ans et plus, et moins de 30 ans

préparant à un diplôme jusqu’au master (bac + 5 – niveau 7 du RNCP) et ce, pour la première année de chaque contrat d’apprentissage.

Les contrats de professionnalisation peuvent être conclus dans le cadre de certificats de qualification professionnelle (CQP), ou des contrats de professionnalisation expérimentaux (article 28 de la loi

n° 2018-771 du 5 septembre 2018).



Pour quelles entreprises ?



Toute entreprise ou association de moins de 250 salariés, sans condition, peut y recourir. Les entreprises de 250 salariés et plus peuvent également bénéficier des aides à condition qu’elles s’engagent à atteindre un seuil de 5 % de contrats d’alternance ou de contrats favorisant l’insertion professionnelle dans leur effectif.



Quelles sont les démarches ?



Une fois le contrat signé entre les parties, l’employeur doit transmettre le contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à l’OPCO (Opérateur de Compétences) dont dépend l’entreprise. Le contrat doit être transmis dans un délai maximum de 5 jours après le début d’exécution.



L’OPCO se charge de transmettre le contrat d’apprentissage à l’ASP (Agence de Service de Paiement) afin que l’entreprise puisse percevoir les aides. Une fois le contrat validé et déclaré éligible à l’aide, l’employeur recevra par mail un lien pour créer son espace personnel et renseigner ses coordonnées bancaires dans SYLAé (https://sylae.asp-public.fr).



L’ASP procédera par la suite au contrôle selon les DSN (déclarations sociales nominatives) envoyées par le logiciel de paie, et procédera au versement de l’aide.



Absoluce est un réseau de cabinets indépendants d’expertise comptable, d’audit et de conseil, qui offre une palette de services complète en comptabilité, fiscalité, juridique, social, systèmes d’information et accompagnement stratégique. Il compte 23 cabinets répartis sur 55 sites sur toute la France et regroupe 770 collaborateurs, avec un chiffre d’affaires de 66 millions d’euros.



Absoluce est membre d’INAA, association internationale qui regroupe des cabinets d’expertise comptable et d’auditeurs indépendants présents dans 50 pays dans le monde.



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Senior TS – (+2ans) - Paris ITS Group recrute massivement en 2022 Associate Debt Advisory - Paris