Edmond de Rothschild Corporate Finance poursuit la régionalisation de son activité et promeut un nouvel associé. Edmond de Rothschild Corporate Finance annonce la poursuite de sonbexpansion géographique en région initiée à Lyon, avec l'implantation de l'activité Corporate Finance à Bordeaux, sous la responsabilité de Guillaume Jaureguiberry et la promotion d'Axel Riquet en tant que Directeur Associé et son intégration au Comité de Direction.

Dans la foulée du succès du bureau lyonnais, Edmond de Rothschild Corporate Finance souhaite accélérer la régionalisation de son activité en s’appuyant sur les implantations locales du groupe.

La région du Sud-Ouest est apparue comme une des priorités de l’équipe. Guillaume Jaureguiberry, co-responsable d’EdRCF Croissance et originaire du Sud-Ouest, prend la responsabilité de développer l’activité depuis le bureau de Bordeaux.

Au cœur de l’ADN du groupe Edmond de Rothschild, EdRCF Croissance, créée en 2021, porte les ambitions de l’équipe de corporate finance sur le segment small cap en se concentrant sur l’accompagnement des PME valorisées entre 10 et 50 millions d’euros. Complémentaire de

l’équipe mid cap, l’objectif d’EdRCF Croissance est de positionner l’équipe de Corporate Finance dès les premiers cycles de développement des sociétés. L’excellente dynamique de l’activité se concrétise aujourd’hui par la nomination d’Axel Riquet au poste de Directeur Associé et de son

intégration au Comité de Direction d’Edmond de Rothschild Corporate Finance.



L’équipe de Corporate Finance est composée de près de 55 banquiers multi-spécialistes et se positionne comme un des acteurs de référence sur le segment du small et mid cap.

En 2022, l’équipe a réalisé 60 opérations dans un contexte de marché moins porteur. S’appuyant sur une expertise forte d’exécution des transactions, l’équipe s’est spécialisée très tôt sur des secteurs porteurs notamment dans la santé, l’immobilier, les nouvelles technologies et le

digital, l’éducation mais aussi les services, les loisirs et l’Industrie.



Arnaud Petit, président de Edmond de Rothschild Corporate Finance a déclaré : « Je suis très heureux de cette nouvelle ouverture régionale qui confirme notre modèle et renforce notre proximité dans les territoires. Notre objectif est de nous appuyer sur le maillage du Groupe dans

les grandes agglomérations françaises pour servir au mieux nos clients. Je tiens à féliciter Axel Riquet et Guillaume Jaureguiberry pour leurs nominations qui reflètent la volonté de nous appuyer sur nos talents internes et de récompenser leur fidélité. Ces nominations viennent

couronner la très belle dynamique de l’équipe EdRCF Croissance. »



Renzo Evangelista, président du directoire d’Edmond de Rothschild France a indiqué : « Je me réjouis de ces promotions internes et de l’ambition de Edmond de Rothschild Corporate Finance en région. Le potentiel dans le Sud-Ouest justifie le déploiement de nos expertises pour

accompagner les opérations en capital des PME/ETI. A Bordeaux, nous nous appuyons donc sur notre modèle désormais éprouvé en proposant à nos clients les services de l’ingénierie patrimoniale, de la banque privée et du Corporate Finance.»

Axel Riquet, 42 ans

Axel Riquet est promu Directeur Associé au sein de l'équipe, qu’il a rejoint en 2018 en tant que Directeur Exécutif basé au bureau de Lyon.

Axel a commencé sa carrière en private equity chez Crédit Mutuel Equity, puis en M&A au sein de la firme EY avant de rejoindre en 2010

l’équipe lyonnaise de DC Advisory (Daiwa).

Depuis son arrivée, Axel a développé « EDRCF Croissance », positionnée sur le segment « small cap », qu'il anime avec Guillaume Jaureguiberry.

Axel a notamment participé aux opérations sur les sociétés suivantes : WebRivage, Lighting Développement, Masci, Tonnellerie Remond, Beemo, Axess Groupe et Jean Rousseau. Axel est diplômé de KEDGE.

Guillaume Jaureguiberry, 38 ans

Guillaume Jaureguiberry, Directeur Exécutif, a rejoint Edmond de Rothschild Corporate Finance en 2018 au bureau de Paris. Guillaume a commencé sa carrière chez Mazars en audit puis en M&A en rejoignant l’équipe lyonnaise de DC Advisory (Daiwa) en 2009.

Depuis son arrivée, Guillaume a développé « EDRCF Croissance », positionnée sur le segment « small cap », qu'il anime avec Axel Riquet.

Guillaume a notamment participé aux opérations sur les sociétés suivantes : Aventa, Neotec, Clinique du Sport de Bordeaux, Clinique Rive Gauche de Toulouse, Xerfi et Matériel-Vélo. Guillaume est diplômé d’EMLYON Business School.

À PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD

Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.

Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.

Créé en 1953, le Groupe comptait près de 158 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2022, 2 500 collaborateurs et 29 implantations dans le monde.

