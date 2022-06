EcoVadis lève 500 M$ pour accélérer l’adoption de sa plateforme de notation RSE et contribuer à une économie mondiale plus responsable EcoVadis, leader mondial d’évaluation et d’amélioration de la performance RSE des entreprises, annonce aujourd’hui une levée de 500 millions de dollars, et devient ainsi une nouvelle licorne française.

• Avec ce nouveau tour de table, EcoVadis devient une nouvelle licorne française.

• Ce financement a été mené par le fonds européen Astorg et BeyondNetZero, la société d'investissement climatique de General Atlantic, avec la participation de GIC Private Limited et Princeville Capital.

• EcoVadis entend accélérer son internationalisation, réaliser des acquisitions stratégiques et concrétiser sa vision d'entreprise à mission.





Cette levée de fonds est la plus importante jamais réalisée sur le marché de la RSE et traduit l’enjeu grandissant de cette dernière pour la performance des entreprises. Ce tour de table - qui porte le total des capitaux levés par EcoVadis à plus de 725 millions de dollars - a été mené par Astorg, société de capital-investissement européenne et BeyondNetZero, la société d'investissement climatique de General Atlantic, avec la participation de GIC basé à Singapour et Princeville Capital. Dans le cadre de la levée, EcoVadis a été conseillé, pour la troisième fois, par GP Bullhound.



Les tours de financement précédents incluent des investissements de CVC Growth Partners II en janvier 2020 et de Partech en 2016, ainsi qu'une participation de Bain & Company en février 2020. CVC Growth Partners II reste le principal actionnaire institutionnel de l'entreprise.



Avec ce nouveau tour de table, EcoVadis va financer son développement à l’international, renforcer ses outils d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, réaliser des acquisitions stratégiques et concrétiser sa vision d'entreprise à mission.



S'appuyant sur ses partenariats existants tels que Microsoft, SAP, Celonis, Coupa, Taulia et 40 autres, cet investissement va lui permettre d'accroître son impact et d'influencer positivement les décideurs du monde entier.



Plus de 95 000 entreprises réparties dans 200 catégories industrielles et 175 pays s’appuient sur les évaluations des fournisseurs et la plateforme collaborative d’EcoVadis pour évaluer et améliorer les performances RSE de leurs chaînes d’approvisionnement. Aujourd'hui, EcoVadis est utilisé par un nombre croissant d'entreprises, y compris dans la gestion de leurs émissions carbone, le capital-investissement, les prêts liés à la RSE, le financement de la chaîne d'approvisionnement, le risque et la résilience des tiers et plus encore.



La nouvelle licorne continue de connaître une croissance mondiale remarquable. Au cours des 12 derniers mois, son chiffre d'affaires a augmenté de 50 % et ses effectifs mondiaux ont atteint 1 300 employés.

Frédéric Trinel et Pierre François Thaler, co-fondateurs et co-PDG d'EcoVadis : “Cet investissement confirme la pertinence de notre modèle consistant à s’assurer de la qualité et de la durabilité des chaînes d'approvisionnements mondiales, et ce, malgré les pandémies, les difficultés géopolitiques ou financières. Plus que jamais, nous allons continuer à accompagner les entreprises - y compris les PME et les entreprises privées - à chaque étape de leur parcours RSE pour leur apporter les meilleures pratiques et leur assurer un impact à grande échelle ».



Rhea Hamilton, directrice générale de BeyondNetZero : "Nous investissons dans des entreprises qui ont le potentiel pour lutter contre le changement climatique à grande échelle. Nous pensons qu'EcoVadis a tous les atouts pour avoir un impact mondial et contribuer de façon significative à la transition vers le net zéro. La société a su démontrer la solidité de son modèle économique, via sa technologie innovante et sa vision audacieuse, pour conduire des transformations orientées RSE à travers les chaînes d'approvisionnement de toutes les industries. Nous sommes fiers de participer à sa nouvelle phase de croissance et de nous associer à son équipe de direction pour accélérer son expansion mondiale et son impact sur le climat."

Benoit Ficheur, Partner chez Astorg : "Nous suivons EcoVadis depuis de nombreuses années et avons été impressionnés par son leadership et sa croissance rapide à l’échelle mondiale. Astorg a été le premier fonds d’investissement à devenir client d'EcoVadis, utilisant ses services pour évaluer et mesurer la performance RSE des entreprises de notre portefeuille et pour lever des emprunts liés à la durabilité. Ce partenariat a eu un impact très positif sur notre portefeuille, contribuant à faire d'Astorg l'un des leaders en matière de RSE dans le monde du private equity. En tant qu’investisseurs, nous voulons soutenir la société dans son ambition de devenir la référence sur le marché du private equity où nous voyons une opportunité de développement significative”.



À propos d'EcoVadis

EcoVadis opère une plateforme mondiale d’évaluation et de mutualisation des performances RSE utilisée par plus de 95 000 entreprises de toutes tailles dans 175 pays. Les entreprises privées ou publiques, les institutions financières et d’autres organisations dans le monde s’appuient sur la plateforme EcoVadis pour collaborer avec leurs partenaires à l’amélioration des pratiques environnementales, sociales et éthiques des chaînes d’approvisionnement. Soutenue par une puissante plateforme technologique, la notation EcoVadis est vérifiée par une équipe d'experts internationaux et est adaptée à plus de 200 catégories industrielles sur la base de 21 indicateurs répondant aux standards internationaux allant de la prévention du travail forcé aux émissions de Co2. AXA, Auchan, Johnson & Johnson, L’Oréal, Michelin, Orange, Sanofi ou encore Unilever font partie des sociétés qui travaillent avec EcoVadis pour favoriser la résilience, la croissance durable et l’impact positif.

ecovadis.fr



À propos d'Astorg

Astorg est un fond de capital investissement paneuropéen avec plus de 17 milliards d'euros d'actifs sous gestion. Astorg cherche à s'associer à des entrepreneurs et des équipes de direction afin d'acquérir des sociétés mondiales de premier plan dont le siège social est situé en Europe occidentale et en Amérique du Nord, en leur fournissant les conseils stratégiques, la gouvernance et le capital dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs de croissance. Bénéficiant d'une culture entrepreneuriale distincte, d'une perspective d'actionnariat à long terme et d'un organe décisionnel allégé, Astorg a acquis une expertise industrielle précieuse dans les domaines de la santé, des logiciels, de la technologie, des services professionnels interentreprises et des entreprises industrielles à base technologique. Astorg a des bureaux à Londres, Paris, New York, Francfort, Milan et Luxembourg.

www.astorg.com



À propos de BeyondNetZero

BeyondNetZero est la société d'investissement climatique de General Atlantic, l'une des principales sociétés de capital-risque au monde. BeyondNetZero investit dans des sociétés de croissance proposant des solutions climatiques innovantes susceptibles d'atteindre et de dépasser les objectifs de zéro émission nette, en mettant l'accent sur la décarbonisation, l'efficacité énergétique, la conservation des ressources et la gestion des émissions. Cette entreprise associe l'expérience de General Atlantic en matière de capital de croissance et son réseau mondial à une équipe d'investisseurs, de conseillers et de cadres expérimentés dans le domaine du climat, qui apportent des décennies d'expérience dans la résolution des problèmes liés au climat et dans la création d'entreprises de croissance pionnières.

https://beyond-net-zero.com



À propos de General Atlantic

General Atlantic est l'une des principales sociétés d'investissement en capital de croissance au niveau mondial, avec plus de quatre décennies d'expérience dans la fourniture de capitaux et de soutien stratégique à plus de 445 sociétés de croissance au cours de son histoire. Fondée en 1980 dans le but de s'associer à des entrepreneurs visionnaires et d'avoir un impact durable, la société combine une approche globale collaborative, une expertise sectorielle, un horizon d'investissement à long terme et une compréhension approfondie des moteurs de croissance pour s'associer à de grands entrepreneurs et à des équipes de direction afin de développer des entreprises innovantes dans le monde entier. General Atlantic gère actuellement plus de 84 milliards de dollars d'actifs, tous produits confondus, au 31 décembre 2021, et compte plus de 215 professionnels de l'investissement basés à New York, Amsterdam, Beijing, Hong Kong, Jakarta, Londres, Mexico, Mumbai, Munich, Palo Alto, São Paulo, Shanghai, Singapour et Stamford.

www.generalatlantic.com



