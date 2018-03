Early Metrics accélère son expansion européenne en participant au Programme d’Affaires International du Maire de Londres

Dans un contexte post-Brexit, Early Metrics, la première agence de notation de startups et PME innovantes, accélère son expansion internationale. L’agence a été sélectionnée parmi 20 « scale-ups* » pour rejoindre le Programme d’Affaires International du maire londonien (Mayor’s International Business Programme).



En dépit du déclenchement de l’article 50, la visite de Sadiq Khan à Paris et son voyage en Europe (Berlin, Bruxelles, Varsovie, Bruxelles) ont pour but de promouvoir l’innovation et de renforcer les liens entre les capitales européennes. Le maire de Londres amène dans sa délégation des entrepreneurs et représentants de l’innovation européens.



Sadiq Khan annoncera le lancement d’un programme de connexion entre capitales innovantes (Global Cities to Cities Initiative) à la conférence ‘Fintech Revolution’ le 28 mars à Paris. Early Metrics, membre fondateur de l’entité organisatrice France Fintech, participera à une table ronde sur le thème : « Comment faciliter les partenariats stratégiques entre fintech européennes et grands groupes financiers ».



« Le soutien offert par le Programme d'Affaires International du maire est précieux dans la croissance internationale d’Early Metrics. Nous partageons une vision commune avec le maire, les capitales européennes doivent être partenaires plutôt que concurrentes » explique Antoine Baschiera, CEO of Early Metrics.



Basée à Paris, Londres et Tel Aviv, Early Metrics confirme son expansion en rejoignant la délégation du maire londonien à Berlin, du 26 au 28 mars, lui permettant d’explorer de nouvelles opportunités en Allemagne.



Dates de la tournée européenne

Berlin: 26 - 28 Mars

Paris: 28 - 29 Mars

Madrid: 29 - 31 Mars



A propos d’Early Metrics

Early Metrics est la 1ère agence de notation de startups et PME innovantes. Elle propose une nouvelle approche de notation adaptée aux startups qui se concentre sur les critères extra- financiers. Les startups notées ne payent pas pour une notation. Pour les investisseurs privés et institutionnels, Early Metrics évalue des projets cohérents avec leurs attentes en terme de maturité ou de secteur d'activité. Fondée par Antoine Baschiera et Sébastien Paillet et établie à Paris, Londres et Tel Aviv, Early Metrics a déjà noté plus de 1000 startups et PMEs pour 150 clients. Références : LVMH, SNCF Développement, Aéroports de Paris, Crédit Agricole, Visa, HSBC, Santander InnoVentures, Airbus, Orange, Sanofi, Accenture, Swiss Life, Total.

earlymetrics.com, +447 521 222 485



* La « scale-up » désigne une structure « post start-up », une entreprise innovante ayant trouvé son marché, avec une croissance élevée, dont le business model a fait ses preuves et qui se développe à l’international.