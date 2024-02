ETC Group lance un produit de Staking Ethereum ETP sur XETRA

En gardant à l'esprit les résultats pour les investisseurs, ETC Group a soigneusement pris en compte tous les éléments et a conçu ce que nous pensons être le meilleur produit de staking Ethereum sur le marché, avec la plus grande transparence, le coût total le plus bas, et les récompenses de staking les plus élevées.

L'indice Compass Ethereum Total Return Monthly Index comme référenceL'Ether (ETH) est la deuxième crypto-monnaie la plusimportante en termes de capitalisation boursière. Les ETP ETH Staking sont des véhicules d'investissement qui offrent une exposition à l'appréciation du prix de l'Ether ainsi qu'un rendement supplémentaire sous la forme de récompenses de staking qui sont réinvesties dans l'ETP. En suivant un indice de référence solide et transparent, le Compass Ethereum Total Return Monthly Index, les investisseurs peuvent, pour la première fois, évaluer avec précision la performance par rapport aux taux de staking d’ETH sur l'ensemble du marché et bénéficier du coût total le plus bas et du rendement le plus élevé de l'ETP de staking de l'Ethereum sur le marché.Le staking est un moyen de générer des revenus pour les détenteurs d'actifs cryptographiques. Lorsque les investisseurs engagent leur crypto-monnaie pour valider des transactions sur un réseau de blockchain à preuve d'enjeu (PoS) tel qu'Ethereum, ils contribuent à la sécurité de la blockchain et reçoivent des tokens supplémentaires en guise de récompense. À bien des égards, le staking est similaire aux dividendes des actions. De plus amples informations sont disponibles dans le guide de staking des cryptoactifs récemment publié sur le site web de la société.Les frais de gestion de l'ETP sont plafonnés à 0,65 %. En plus de l'évolution du prix d’ETH, les investisseurs de l'ET32 recoivent l'intégralité des récompenses de staking d'ETH, moins les frais de service de staking de 10 % déduits des récompenses totales. Les récompenses obtenues sont réinvesties dans l'ETP, ce qui est encore plus bénéfique pour les investisseurs. Le taux de rendement de l'ETH est actuellement de 3,5 %, mais il est susceptible de changer en fonction de facteurs tels que l'activité sur le réseau et le montant total d'Ethereum mis en jeu.L'accent est mis sur les rendements et la sécurité des investisseursIl existe de nombreuses façons de miser sur l'ETH. Chanchal Samadder, chef de produit chez ETC Group, souligne que les facteurs clés qui déterminent la solution de staking sont la transparence, le coût, l'efficacité opérationnelle, la liquidité, l'accessibilité et le traitement des récompenses." conclut Samadder.Les investisseurs peuvent négocier le nouvel ETP comme des actions ou des ETF via leur compte-titres auprès de courtiers en ligne et de banques qui proposent de négocier sur XETRA et de négocier des ETP crypto. L'ETP Ethereum Staking s'appuie sur la même expertise en matière de sécurité et de gestion des risques de niveau institutionnel que celle appliquée à tous les produits d'ETC Group. Il est entièrement garanti par les actifs numériques sous-jacents et le risque de contrepartie est minimisé par un fiduciaire indépendant. Les actifs numériques qui soutiennent l'ETP sont conservés en toute sécurité en cold storage par un dépositaire institutionnel spécialisé leader sur le marché, Zodia Custody, et gagés par le principal fournisseur d'infrastructure blockchain, Blockdaemon. Toutes les transactions sont en outre contrôlées de manière indépendante par un administrateur dédié disposant de droits de veto sur chaque transaction, une caractéristique unique développée par ETC Group pour minimiser le risque opérationnel et éliminer la possibilité de fraude au sein du cycle du produit.Le produit offre aux investisseurs un moyen rentable, réglementé et sécurisé d'exploiter les avantages du staking sur Ethereum et de diversifier les portefeuilles d'actifs cryptographiques.Samadder a commenté : "Alors que les investisseurs institutionnels développent leurs capacités et leurs équipes crypto internes, nous constatons une appréciation plus profonde des différences clés entre Bitcoin et Ethereum, qui, à notre avis, sont des actifs très complémentaires et devraient tous deux constituer la pierre angulaire de toute allocation d'actifs numériques. Avec ET32, nous sommes convaincus d'avoir créé le premier véhicule de qualité institutionnelle capable de saisir toutes les opportunités économiques de l'Ethereum, y compris ses avantages en termes de staking."Les crypto-monnaies sont très volatiles et votre capital est exposé à des fluctuations.ETC Group développe des instruments financiers innovants adossés à des actifs numériques, notamment l'ETC Group Physical Bitcoin (BTCE) et l'ETC Group Physical Ethereum (ZETH), qui sont cotés sur des échanges européens, comme le XETRA, Euronext, SIX, AQUIS UK et Wiener Börse.ETC Group a lancé le premier produit négocié en bourse (exchange traded product- ETP) Bitcoin à compensation centralisée au monde en juin 2020 sur la Deutsche Börse XETRA, la plus grande plateforme de cotation d'ETF d'Europe.ETC Group travaille en permanence à l'élargissement de sa gamme d'ETPs garantis par des crypto-monnaies, de qualité institutionnelle, offrant aux investisseurs la possibilité de s'exposer au Bitcoin, à l'Ethereum, au Cardano, au Solana et à d'autres actifs numériques populaires sur les principales bourses européennes.